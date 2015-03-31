«Магеланов» розлив

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Светлана АБЕНОВА, Восточно-Казахстанская область
фото Сергея СУРОВА
На востоке страны масла подсолнечного производят в 11,5 раза больше чем, к примеру, на том же юге. Это означает, что и отходов у восточноказахстанских производителей по сравнению с другими регионами накапливается значительно больше. Именно этими соображениями руководствовались организаторы производства мыломоющих средств, запуская в Усть-Каменогорске торговую марку «Идеал».
– В сжатые сроки нам удалось наладить выпуск различных видов универсальных моющих средств, – рассказывает директор ТОО «Магелан» Антон Ларионов. – Разумеется, толчком для этого послужили неограниченные запасы бросового местного сырья.
Как известно, жирные растительные кислоты, удаляемые в качестве отходов из подсолнечного масла, обладают малой щелочной агрессивностью. По словам технологов предприятия, достаточно лишь провести процесс их омыления, и средство готово к употреблению.
В настоящее время на заводе «Магелан» разрабатывается новая технология по производству инновационной гелевой продукции для стирки белья на основе все тех же жирных растительных кислот. По заключению медиков, она намного безопаснее, поскольку в наши дни неуклонно растет число аллергозависимых людей, которые, как говорится, на дух не переносят стиральные порошки. Впрочем, сегодня большим спросом покупателей пользуется целый ряд других жидких моющих средств вышеназванной торговой марки. В их числе хозяйственное и крем-мыло для личной гигиены, а также несколько видов средств для мытья посуды.
Рынок сбыта быстро расширяется во многом благодаря экологичности и невысоким ценам мыломоющих средств, производимых в ТОО «Магелан». Предприятие реализует свою продукцию не только в ВКО, но и в других регионах страны. В данный момент магелановские технологи заняты разработкой одновременно нескольких новых видов продукции, которые будут использоваться для чистки рабочих поверхностей электрических плит, духовых шкафов и т. п. Безусловно, на предприятии по праву рассчитывают на высокую конкурентоспособность новых бытовых товаров за счет дешевого местного сырья, используемого для их изготовления.
Не забывают магелановцы и об увеличении доли казахстанского содержания выпускаемой продукции. К примеру, картонную тару изготовители «Идеала» заказывают в семейском «Казполиграфе», а пластмассовую тару и этикетки – в областном центре.

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