Магид АБД аль-АЗИЗ: Казахстан пережил глубокую трансформацию и позитивные реформы Свежий выпуск 446 Юлия МАГЕР

– Господин Абд аль-Азиз, расскажите, чего вы ждете от Астанинского экономического форума?

– Я приехал в Астану как заместитель Генерального секретаря ООН по Африке, и, соответственно, цель моя здесь – искать способы развития и укрепления взаимодействия между африканскими странами и Казахстаном, Евразийским регионом.

Дело в том, что за последние 20 лет Казахстан пережил глубокую трансформацию и позитивные реформы, добился впечатляющего экономического роста и большого прогресса в социальном развитии.

Отдельного внимания заслуживает ваш опыт в сфере укрепления мира и согласия между представителями различных этносов и конфессий. За этими достижениями стоит очень мудрое лидерство Президента Нурсултана Назарбаева. Казахстан выполнил цели и задачи своей Стратегии развития до 2030 года, теперь определен новый путь – до 2050 года. Примечательно, что в это же время Африка работает над реализацией целей Стратегии-2063. В планах вашего государства и стран континента мы видим много сходств, которые могут стать отличной базой для дальнейшего выстраивания хороших отношений по самым различным направлениям – от социального развития до региональной безопасности. Так что мой визит в Астану и участие в АЭФ имеет целью укрепить взаимовыгодное сотрудничество между Казахстаном и Африкой.

– В казахстанской внешней политике действительно стало уделяться больше внимания африканскому вектору. Как по-вашему, чем могут быть интересны друг для друга Казахстан и Африка?

– Интерес Африки в Казахстане – это опыт развития вашей страны в экономике и социальной сфере. Это ваш опыт по сохранению мира и стабильности, причем как внутри страны, так и на региональном уровне. Это опыт в построении эффективного правительства, опыт лидерства, которое помогает достигать поставленных целей. Вот, пожалуй, три основных направления сотрудничества, в которых более всего могут быть заинтересованы африканские страны, выстраивая взаимодействие с Казахстаном. Что касается интересов вашей республики на континенте, то здесь казахстанская сторона находит серьезного торгово-экономического партнера, а также поддержку своих международных инициатив. Так, например, Африка поддерживала Казахстан в его стремлении провести международную выставку «ЭКСПО-2017» в Астане, поддерживает инициативы страны по разоружению и нераспространению ядерного оружия. Плюс сотрудничество стран позитивно скажется на укреплении региональной безопасности.

– Казахстан сейчас продолжает работу над созданием национальной системы официальной помощи развитию – KazAID. Какого уровня должна достигнуть страна, чтобы брать на себя ответственность помогать в развитии другим государствам?

– Казахстан играет все более растущую роль на международной арене и является очень поддерживаемым игроком для деятельности ООН, в том числе и в том, что касается выстраивания национальной системы официальной помощи развитию.

Что касается того, какая страна может оказывать помощь в развитии другим странам, то скажу так. Это страна, которая играет лидирующую роль в сохранении и укреплении регионального мира и безопасности. Страна, которая достигла достаточно высокого экономического уровня, чтобы обеспечить благосостояние своих граждан. Страна, которая уважает права человека и фундаментальные свободы, имеет хорошую систему государственного управления, внутреннюю стабильность.

– То есть, все это можно сказать о Казахстане?

– По мнению международного сообщества, да, Казахстан уже достиг этого статуса.

– Между тем страна в своем развитии не останавливается на достигнутом. На высшем уровне инициирован ряд важных реформ, в том числе, например, судебной системы, государственного управления. Как вы можете оценить эти инициативы?

– Могу сказать, что реформы, касающиеся совершенствования государственного управления – это один из важных приоритетов для ООН. Организация всегда поддерживает идею того, что страна должна иметь таких лидеров и такое правительство, которое бы работало для благополучия людей. Трансформационный план Казахстана имеет много позитивных аспектов, которые согласуются с планами развития многих стран мира. Повторюсь, поэтому мы ищем эти точки соприкосновения в различных планах реформирования и развития, чтобы обеспечить более эффективное сотрудничество между странами и группами стран.

Что касается 5 институциональных реформ и тех задач, которые ваш Президент обозначил в своих недавних выступлениях, то могу сказать, что это очень хорошие цели. И я вижу у нынешних реформ большой потенциал быть успешно реализованными.

– В заключение позвольте спросить, в чем, по-вашему, важность и необходимость такой международной площадки, как Астанинский экономический форум?

– Важность этого мероприятия я вижу в том, что оно помогает начать диалог на такие темы, которые интересны и полезны не только для Казахстана, но и для экономической карты мира.

Могу сказать, что итоги форума обязательно будут приняты во внимание всеми членами Организации Объединенных Наций.



