Магистраль экономического роста

Развитие Транскаспийского транспортного коридора (ТКТК) выходит за рамки решения исключительно транзитных задач и становится одним из главных стратегических приоритетов для экономики Казахстана. Согласно базовым прогнозам Всемирного банка, полноценное использование потенциала этого мультимодального маршрута способно в долгосрочной перспективе принести республике более 6,1 млрд долларов в виде абсолютного прироста ВВП, что эквивалент­но росту экономики на 2,22%.

Транспортный коридор формирует резервные маршруты, обеспечивает устойчивость евразийской торговли и предоставляет государствам Центральной Азии надежный выход на мировые рынки.

Практическая трансформация торговых путей объединяет сегодня государственных управленцев, международный бизнес и логистов. Именно эта повестка стала центральным лейтмотивом прошедшей в Астане Транспорт­ной недели и международного бизнес-форума New Silk Way. Дискуссии на полях форума синхронизировались с выводами фундаментального доклада Группы Всемирного банка «Интеграция. Торговая логистика мирового уровня вдоль Транс­каспийского транспортного коридора», предоставившего мощную аналитическую базу выгод ТКТК.

Авторы масштабного исследования – старший экономист Всемирного банка по инфраструктуре Муниза Алам и старший специалист по транспорту и логистике Луис Бланкас – провели глубокое макроэкономическое моделирование транспортной сети на период до 2040 года.

– ТКТК способен выступить одним из двигателей экономического роста, обеспечивая измеримые экономические выгоды, включая прирост валового внутреннего продукта стран-участниц примерно на 3,3 процента и увеличение занятости на 2,9 процента, – констатирует Муниза Алам.

По ее словам, этот экономический эффект достижим при условии освоения надлежащих инвестиций в сочетании с сопутствующими реформами в сфере операционной деятельности. Для отечественного рынка труда положительное влияние выразится в увеличении занятости на 3,19%. Кардинальные сдвиги ожидаются и в экспортно-импортном балансе республики: моделирование показывает рост казахстанского экспорта на 81%, а импорта – на 112%.

Луис Бланкас акцентирует внимание на структурных показателях торговли.

– Ожидается, что объемы торговли в странах Транскаспийского маршрута значительно возрастут: в полтора раза в стои­мостном и на 60 процентов в физическом выражении в период с 2023 по 2040 год, – подчеркивает соавтор доклада.

Экономический аналитик уточняет, что в экспортных корзинах пока будут преобладать углеводороды, металлы и массовые сырьевые товары, однако прогнозируется постепенное увеличение доли продукции с более высокой добавленной стои­мостью, такой как электроника, техника и оборудование.

Функционирование магистрали опирается на восточные транс­портные узлы, Каспийский переход и западные транспорт­ные маршруты. Ожидается, что совокупный объем грузоперевозок через Каспийское море увеличится с 8,8 млн тонн в 2023 году до 32,1 млн тонн – к 2040-му. Объем транзита через Восточный транспортный узел возрастет с 28,5 млн до 105,7 млн тонн. Особое значение имеет товарная диверсификация: объемы поставок ненефтяных грузов через Каспийский переход могут вырасти примерно в 4,5 раза.

Для устранения инфраструктурных барьеров на всем протяжении сети требуется около 25,1 млрд долларов. Из них 22,5 млрд необходимо направить на развитие железнодорожных линий, а оставшуюся сумму – на модернизацию морских систем и портов.

Казахстан уже планомерно осуществляет на своей территории значительную часть жизненно важных проектов. В их число входят строительство железнодорожной линии Мойынты – Кызылжар стоимостью 1,4 млрд долларов, прокладка ветки Бахты – Аягоз за 1,2 млрд долларов, создание обводной магистрали вокруг Алматы за 315 млн долларов, а также расширение мощностей порта Актау, оцениваемое в 310 млн долларов.

При этом одно лишь физичес­кое строительство не гарантирует полного успеха. Муниза Алам отмечает, что основные вложения должны быть дополнены стимулирующими экономичес­кую активность инвестициями, первоначальный объем которых оценивается в 30,5 млрд долларов. К ним относится создание логистических хабов, зон переработки сельскохозяйственной продукции, интермодальных терминалов и внедрение цифровых решений. Без этих сопутствующих шагов коридор рискует выполнять исключительно транзитную функцию с минимальным влиянием на национальную экономику.

В Казахстане потребность в таких инвестициях составляет 7,53 млрд долларов, при этом 66% от общего объема дополнительных инвестиций по транс­портному коридору открыты для участия частного сектора.

Основополагающим фактором остается операционная эффективность. Луис Бланкас указывает на необходимость преобразований.

– Эффективность деятельности и реформирование государственных предприятий транспорт­ного сектора, в особенности железнодорожных компаний и операторов морских перевозок, имеют ключевое значение для предоставления услуг в рамках ТКТК и, соответственно, для общей конкурентоспособности коридора, – подчеркивает эксперт.

Национальная компания «Қазақстан темір жолы» управляет сетью протяженностью около 16 тыс. километров и перевозит около 303 млн тонн грузов. По оценке аналитиков Всемирного банка, эта система формирует основу маршрута и демонстрирует более высокие показатели использования активов, а также прогресс в привлечении коммерческого финансирования.

Чтобы Транскаспийский коридор мог полноценно конкурировать с трансокеанскими маршрутами, необходимо кардинально сократить время транзита. Сегодня средний срок доставки контейнеров «от двери до двери» между Восточной Азией и Европой по морским цепочкам составляет около 45 дней, тогда как по сухопутному коридору он доходит до 47–50 дней. При грамотной интеграции процессов сроки доставки по ТКТК могут быть сокращены до 18–19 дней к 2040 году.

Для достижения высоких скоростей требуется пересмотр системы документооборота. Типичная отправка груза все еще требует оформления до десяти транзитных таможенных деклараций, пяти накладных и двух морских коносаментов.

Авторы доклада рекомендуют внедрить единый транспортный, транзитный и торговый документ в виде интегрированной цифровой записи, сопровождаю­щей груз на всем пути. Также предложено создать единого совместного оператора контейнерных железнодорожных и транскаспийских морских перевозок, не располагающего собственными активами, для управления грузопотоками.

Для обеспечения сквозной прозрачности предложена структура оценки и реагирования ТКТК (TARS), которая объединит функ­цию верифицируемого измерения логистических показателей, консультативный комитет частного бизнеса и платформу для регулярного межправительственного диалога. Транскаспийский коридор предоставляет Казахстану реальный шанс удачно транс­формировать транспорт­ную отрасль, нарастить экспорт переработанной продукции, создать новые рабочие места и закрепиться в статусе главного связующего звена Центральной Азии.