Магистраль развития политической науки Статьи 2214 Анастасия ПРИЛЕПСКАЯ

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Институциональный каркас



Встреча политологов в нынешнем году была посвящена теме "План нации и переход к новому качеству научно-аналитической работы: проблемы и перспективы". В работе конгресса приняли участие заместитель руководителя Администрации Президента Баглан Майлыбаев, депутаты Парламента РК, представители государственных органов, политических партий, неправительственных организаций, отечественного научно-академического и эксперт­но-аналитического сообществ, а также эксперты из Китая, России и Болгарии.



– Как отметил Глава государства, "100 конкретных шагов" обеспечат нашей стране такой запас прочности, который позволит республике пройти все сложности и испытания, – отметил, выступая на конгрессе, Баглан Майлыбаев. – План нации является целостной программой практических мер по дальнейшему качественному развитию Казахстана. В условиях кризисных явлений в мировой экономике "100 конкретных шагов" создают институциональные опоры для развития нашей страны.



Спикер подчеркнул, что реализация Плана нации создает направляющую магистраль модернизации государства и общества Казахстана, приближает к стандартам стран ОЭСР, к которым республика стремится. Все это требует глубокого как научно-теоретического осмысления, так и практического экспертного анализа в контексте дальнейшей реализации казахстанского пути. Как никогда возрастает приоритетная роль политической науки. С одной стороны, в ее задачи входит выработка конкретных рекомендаций в сфере государственного строительства. С другой стороны, на нее возложена огромная образовательная и просветительская миссия, заключенная во взвешенных научных оценках и формировании ответственной политической культуры общества.



Баглан Майлыбаев отметил, что казахстанская политология поступательно наращивает свой научный багаж, является отражением эволюционного и динамичного развития страны. За годы независимости в Казахстане сформированы профессиональные научные коллективы, большое количество исследовательских и экспертно-аналитических структур. На системной основе проводится подготовка политологов, среди которых значительно возросло количество специалистов высшей квалификации – докторов и кандидатов наук, магистров и докторов PhD.



– Без преувеличения можно сказать, что политологи – это научная элита гуманитарной мысли, производящая высокий интеллектуальный продукт, – заявил заместитель руководителя Администрации Президента. – Особо хочу отметить, что большинство казахстанских политологов участвовали в работе экспертного совета при рабочей группе "Нация Единого Будущего".



По словам выступающего, Конгресс политологов, как институциональный каркас всей политологической науки, исследования и прогнозирования, действует на системной и долгосрочной основе по всем ключевым направлениям. Конгресс имеет разветвленную сеть и филиалы во всех регионах Казахстана, объединяя все кафедры политологии в стране. Установлены научно-академические связи и творческие контакты между казахстанскими учеными и экспертами-политологами.



Заместитель руководителя АП констатировал, что произошла инфраструктурная перезагрузка отечественной политической науки. Расширена практика организации постоянных диалоговых и дискуссионных площадок. Помимо конгресса традиционным стал Астанинский форум политологов, на базе которого сформировался Клуб друзей Казахстана. Астана собирает авторитетных зарубежных ученых, мировых мыслителей, политологов, политиков, представителей международных организаций, научно-исследовательских центров. Вопросы развития интеграции активно обсуждаются на Евразийском форуме молодых политологов.



При конгрессе также действует Экспертный клуб, где проходят детальные дискуссии по актуальным вопросам развития Казахстана.

Немаловажной является и образовательная функция Конгресса политологов в рамках Астанинской политологической школы. Эксперты, ученые и политтехнологи проводят семинары и мастер-классы. Таким образом в работу конгресса активно вовлекается молодежь – студенты, магистранты, докторанты, которые только начинают свой путь в науке и экспертно-аналитической деятельности.



– Отдельно хочу отметить, что Конгресс политологов проделал колоссальную работу в создании качественно новой политологической литературы, – сказал Баглан Майлыбаев. – На сегодня разработан и подготовлен к выпуску учебный комплекс по политологии. Это учебник и хрестоматия, которые отвечают стандартам новой формы и содержания политологического образования в Казахстане на основе современных методов изложения и подачи материала.



Учебный комплекс, по его словам, ориентирован на мировой опыт и традиции политической науки. Все включенные материалы опираются на труды и идеи мировых классиков политической мысли, а также выдающихся казахстанских мыслителей и современных политологов.

В свою очередь экс-посол КНР в РК Яо Пейшэн, выступая на конгрессе, отметил чрезвычайную значимость и актуальность Плана нации «100 конкретных шагов».



– Я бы сказал, что это – великое творчество! – заявил иностранный эксперт, подчеркнув тактическую деловитость и стратегическую дальновидность Президента РК Нурсултана Назарбаева. – Я считаю, что пять президентских реформ тесно связаны друг с другом, и каждая из них является гарантией осуществления общей программы.



Особое внимание Яо Пейшэн уделил вопросу формирования современного государственного аппарата. В этом контексте он привел опыт Китая, где активно работают "социальные лифты", и продвижение по карьерной лестнице идет поэтапно, начиная с низовых должностей. В частности, нынешний Председатель КНР Си Цзиньпин прошел все ступени государственной службы.



Китайский эксперт также отдал должное Казахстану, который за годы независимости сформировал надежный кадровый резерв для государственной службы и внедрил на практике принципы меритократии.



Участники конгресса отметили, что выполнение пяти институциональных реформ – это научно обоснованный проект казахстанской модернизации. Осуществление пяти реформ должно сопровождаться научным анализом на всех этапах реализации. Это является ключевым условием эффективности и качества модернизационного процесса.



Выполняя научную и образовательную миссию



На брифинге по итогам Конгресса политологов в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК речь шла в большей степени о научно-образовательной миссии Конгресса политологов, его роли в развитии науки, политологического осмысления происходящих процессов и построения на этой основе прогнозов.



– Учебный комплекс, выпущенный в текущем году Конгрессом политологов, соответствует стандартам новой формы и содержания политологического образования в Казахстане, – отметила на брифинге председатель правления, управляющий директор Конгресса политологов Жанаргуль Кусмангалиева. – Пособия будут розданы большим тиражом в вузы для использования в образовательном процессе.



Также она сообщила, что в текущем году впервые разработана новая Политологическая энциклопедия Казахстана, где проведена комплексная систематизация политологической информации. Эта энциклопедия станет центральным обобщающим источником информационно-справочного характера, не имеющим аналогов в Казахстане.



Кроме того, Конгрессом политологов создан специальный веб-сайт, который является агрегатором информации по актуальным вопросам политической науки, банк политологических исследований и экспертных оценок.



– Отдельно хотела бы отметить работу по созданию интернет-платформы конгресса, – добавила Жанаргуль Кусмангалиева. – На сайте можно ознакомиться с материалами, касающимися деятельности Конгресса политологов, размещены материалы всех научно-практических конференций, все выступления, доклады и статьи, касающиеся развития политологии в нашей стране. По сути, на сайте размещен банк данных политологической информации.



На острой необходимости активного развития аналитики и прогнозирования сделал акцент в своем выступлении заместитель директора Института общественной политики партии "Нур Отан" Владимир Тельнов.



– Нам все больше и больше надо уходить от описательного изложения событий и делать акцент на их осмысление, анализ и, самое главное, прогноз в целях повышения конкурентоспособности нашего государства, – считает эксперт.



Как отмечалось, для этого нужна методология. В этом контексте накоплен значительный научный багаж в западной политологии – в США, в Западной Европе. У Китая и России также есть очень интересный и богатый опыт.



– Все это мы должны изучить и проработать, чтобы усилить свою методологическую базу. На этой основе мы могли бы делать правильные прогнозы развития нашей страны, понимать тенденции, которые возникают в мире, и помогать прокладывать курс развития государства в условиях турбулентности.



С его точкой зрения во многом согласилась и директор РГУ "Қоғамдық келісім" при Президенте Наталья Калашникова.



– Мы, политологи, можем профессионально констатировать факты. Но страдает раздел прогнозных сценариев, чтобы минимизировать риски, которые могут возникнуть при различных сценариях развития ситуации, – заметила она.



При этом глава РГУ "Қоғамдық келісім" подчеркнула ряд позитивных изменений. Так, на площадке Конгресса политологов происходит мощный продуктивный обмен мнениями, меняются повестка и формат участия. Сегодня к обсуждению привлечены лучшие зарубежные эксперты, которые вносят свою лепту и свой багаж знаний в анализ политических ситуаций, сценариев и создание прогнозов.



Также Наталья Калашникова говорила о высокой планке развития и ответственности политологического сообщества.



– Политкорректность, практикоориентированность, предметность в деятельности нашего политологического сообщества должны иметь принципиально важное значение, – считает она. – Говоря о разрыве между методологией, теоретическим аспектом политологической науки и практикой, нельзя не отметить уникальный опыт Ассамблеи народа Казахстана. АНК имеет наработанные площадки: Научно–экспертный совет, кафедры АНК и ряд других общественных структур, которые сегодня чрезвычайно важны. Благодаря им участие гражданского общества во всех процессах, происходящих в стране, значительно повышается.



Кроме того, на брифинге в СЦК участники Конгресса политологов еще раз отметили, что выполнение пяти институциональных реформ – это научно обоснованный проект казахстанской модернизации.



– Хотел бы подчеркнуть, что все пять институциональных реформ носят социальный характер, План нации нацелен на кардинальные изменения системы общественных отношений, – отметил Владимир Тельнов. – Государственный аппарат реформируется. Повышение независимости судебной системы и оптимизация ее инстанций будут способствовать повышению объективности судебных решений в различных ситуациях. Развитие человеческого капитала обеспечивает новый высокотехнологический экономический рост Казахстана.



По словам эксперта, совершенствование механизмов работы открытого Правительства, прозрачность и подотчетность госорганов позволят усилить общественный контроль и расширить гражданское участие в принятии государственных решений. Одновременно несвойственные государству функции все больше передаются в конкурентную среду.



Как считают политологи, все меры, предусмотренные Планом нации "100 конкретных шагов", создают фундамент модернизированного казахстанского общества и повышают конкурентоспособность нашей страны, обеспечивает вхождение Казахстана в число 30 наиболее развитых государств.



При этом реализация Плана нации должна сопровождаться научным анализом на всех этапах его выполнения, что является ключевым условием эффективности и качества модернизационного процесса.