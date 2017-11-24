Магия Деда Мороза

Колонка обозревателей
Елена Брусиловская
За окном еще шелестит желтыми листьями осень, а зима уже напоминает о себе, и не только первыми снегопадами и пока еще легким морозцем, но и календарными датами. На днях, например, свой день рождения отметил Дед Мороз.
Его вотчина – живописный сосновый бор на берегу реки Сухона, что в 15 км от города Великий Устюг. Но, несмотря на то что родина Деда Мороза – Россия, по духу своему он – интернацио­налист, потому что приходит на новогодние елки к ребятам, которые живут во всех странах Содружества. В том числе и у нас в Казахстане. Все его ждут и любят, пишут письма Деду Морозу с надеждой на исполнение желаний, и не только дети. Я уверена, что и взрослых, которые еще не забыли о том, что они были детьми, завораживает эта удивительная магия новогодней сказки, неповторимое чувство ожидания чуда.

В день рождения Деда Мороза, как в сказке про 12 месяцев, можно увидеть сразу всех Морозов со всего света. К нему приезжают: Чисхан – якутский Дед Мороз, карельский Паккайне, зимний сказочник Микулаш из Чехии, из Германии – Вайнахтсман, из Франции – Пэр Ноэль, Корбобо – из Узбекистана, даже китайский Шэн Дань Лаожэнь и многие-многие другие, ну и, конечно, всем знакомый Санта-Клаус.
У нас в Казахстане Деда Мороза называют Аяз Ата, у него есть брат, который «работает» во время празднования восточного Нового года – Наурыза, и зовут весеннего Деда Мороза Кыдыр-баба. Существует поверье, что в ночь перед праздником весеннего равноденствия он обходит землю и высаживает на ней новые растения, чтобы наша земля год от года становилась краше.

Хотя давным-давно, если верить народным преданиям, Дед Мороз не был веселым старичком, распевающим песенки под елкой. Подарки он, правда, дарил, но только умным и послушным детям, а остальных поколачивал палкой. В наше время Дед Мороз никого уже не наказывает и не пугает. Его палка превратилась в волшебный посох, который не только отогревает все живое в лютые морозы, но и помогает новогоднему дедушке играть с детишками в разные забавные игры.
Не один год доводилось выходить к ребятам в облике Деда Мороза заслуженному артисту Республики Казахстан актеру Государственного академичес­кого русского театра драмы им. М. Лермонтова Александру Зубову. Причем он уверен, что Дед Мороз должен быть именно дедом, поэтому стал играть эту роль уже в солидном возрасте.

– Дед Мороз должен быть правдашним, ведь дети – это совершенно особенная публика, они сразу видят фальшь, – считает Александр Зубов. – Я даже гримируюсь по-киношному, чтобы не было видно наклеенной бороды и усов, чтобы волосинка к волосинке была, как своя. Ведь дети вплотную подходят ко мне, разглядывают, бывает, что и за бороду дернут. Я уверен – изначально существует определенный типаж, который нельзя менять, ему можно лишь следовать. Скажем, Бабу-Ягу можно сыграть и современную, даже Снегурочка может быть в мини-юбке, ведь она еще совсем молоденькая дедушкина внучка. А вот Дед Мороз не может выйти с «ирокезом» на голове и запеть что-то из попсы. Он должен быть традиционным – с окладистой бородой, румяный, в длинной шубе и обязательно с мешком подарков. Ну и, конечно, Дед Мороз – это доброе начало.

…Так что давайте и мы поздравим Деда Мороза с днем рождения, ведь сколько бы ему не исполнилось лет, для ребят он всегда будет одним из самых любимых персонажей. Не случайно лишь только вспыхивает новогодними огнями елка, у всех – и у больших, и у маленьких – радостно замирает душа в ожидании очередного подарка из страны по имени Детство.
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