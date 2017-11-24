Магия Деда Мороза Колонка обозревателей 24 ноября 2017 г. 12:07 Елена Брусиловская За окном еще шелестит желтыми листьями осень, а зима уже напоминает о себе, и не только первыми снегопадами и пока еще легким морозцем, но и календарными датами. На днях, например, свой день рождения отметил Дед Мороз. Его вотчина – живописный сосновый бор на берегу реки Сухона, что в 15 км от города Великий Устюг. Но, несмотря на то что родина Деда Мороза – Россия, по духу своему он – интернационалист, потому что приходит на новогодние елки к ребятам, которые живут во всех странах Содружества. В том числе и у нас в Казахстане. Все его ждут и любят, пишут письма Деду Морозу с надеждой на исполнение желаний, и не только дети. Я уверена, что и взрослых, которые еще не забыли о том, что они были детьми, завораживает эта удивительная магия новогодней сказки, неповторимое чувство ожидания чуда.В день рождения Деда Мороза, как в сказке про 12 месяцев, можно увидеть сразу всех Морозов со всего света. К нему приезжают: Чисхан – якутский Дед Мороз, карельский Паккайне, зимний сказочник Микулаш из Чехии, из Германии – Вайнахтсман, из Франции – Пэр Ноэль, Корбобо – из Узбекистана, даже китайский Шэн Дань Лаожэнь и многие-многие другие, ну и, конечно, всем знакомый Санта-Клаус.У нас в Казахстане Деда Мороза называют Аяз Ата, у него есть брат, который «работает» во время празднования восточного Нового года – Наурыза, и зовут весеннего Деда Мороза Кыдыр-баба. Существует поверье, что в ночь перед праздником весеннего равноденствия он обходит землю и высаживает на ней новые растения, чтобы наша земля год от года становилась краше. Хотя давным-давно, если верить народным преданиям, Дед Мороз не был веселым старичком, распевающим песенки под елкой. Подарки он, правда, дарил, но только умным и послушным детям, а остальных поколачивал палкой. В наше время Дед Мороз никого уже не наказывает и не пугает. Его палка превратилась в волшебный посох, который не только отогревает все живое в лютые морозы, но и помогает новогоднему дедушке играть с детишками в разные забавные игры. Не один год доводилось выходить к ребятам в облике Деда Мороза заслуженному артисту Республики Казахстан актеру Государственного академического русского театра драмы им. М. Лермонтова Александру Зубову. Причем он уверен, что Дед Мороз должен быть именно дедом, поэтому стал играть эту роль уже в солидном возрасте.– Дед Мороз должен быть правдашним, ведь дети – это совершенно особенная публика, они сразу видят фальшь, – считает Александр Зубов. – Я даже гримируюсь по-киношному, чтобы не было видно наклеенной бороды и усов, чтобы волосинка к волосинке была, как своя. Ведь дети вплотную подходят ко мне, разглядывают, бывает, что и за бороду дернут. Я уверен – изначально существует определенный типаж, который нельзя менять, ему можно лишь следовать. Скажем, Бабу-Ягу можно сыграть и современную, даже Снегурочка может быть в мини-юбке, ведь она еще совсем молоденькая дедушкина внучка. А вот Дед Мороз не может выйти с «ирокезом» на голове и запеть что-то из попсы. Он должен быть традиционным – с окладистой бородой, румяный, в длинной шубе и обязательно с мешком подарков. Ну и, конечно, Дед Мороз – это доброе начало.…Так что давайте и мы поздравим Деда Мороза с днем рождения, ведь сколько бы ему не исполнилось лет, для ребят он всегда будет одним из самых любимых персонажей. Не случайно лишь только вспыхивает новогодними огнями елка, у всех – и у больших, и у маленьких – радостно замирает душа в ожидании очередного подарка из страны по имени Детство. Все колонки автора