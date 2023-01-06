Магия игрушек

Дед Мороз под нашей елкой «увидел свет» в далеком 1938-м – спустя три года с того момента, как традиция украшать главный символ зимних праздников снова вернулась. Время, как известно, не щадит никого, вот и облупилась кое-где краска на дедовском полушубке, глаза поблекли да борода поредела. Но до сих пор этот самый настоящий свидетель истории, занимая свое почетное место, словно объединяет и согревает нас.

Старые игрушки могут о многом рассказать, хотя мы не всегда об этом и задумываемся. Раз за разом достаем коробки с антресолей, привычно развешиваем игрушки на зеленых ветках и незаметно для себя погружаемся в историю.

Так, дирижабли и самолеты – это 30-е годы. Картонажные белки, петушки и собаки – военное время. Внезапно выросшие на ветках овощи напоминают о восстановлении сельского хозяйства, ракеты и румянощекие парни в скафандрах – о покорении космоса… Чуть ли не каждое десятилетие имело свои особые символы. Быть может, сейчас нам, искушенным яркостью и разнообразием современных игрушек, все это покажется примитивным и утилитарным, лишенным «подлинной красоты». Поэтому нарядные заморские Санта-Клаусы становятся более желанными «гостями» на наших елках, нежели старенькие картонные петушки.

Но ведь дело не всегда во внешнем блеске. Вспомним рождественский рассказ Николая Телешова «Елка Митрича», где главный герой украшает дерево огарками, восемью конфетами да кружочками колбасы. Небогато, не так ли? Но дети радуются, а автор признается, что это был «единственный светлый праздник» в их жизни. Желание своими руками соз­дать чудо оказалось сильнее скромных возможностей старого сторожа.

Так и в жизни. Разномастных игрушек сейчас пруд пруди: вот вам уже упомянутые Санта-Клаусы и олени, везущие их, и гномы с надвинутыми на глаза колпаками, и карамельные тросточки, и мишура всех ведомых и неведомых цветов. Но часто все это какое-то искусственное, что ли. Ненастоящее, даже бездушное.

В том и парадокс: игрушек все больше и больше, цвета их – все ярче и ярче, а некое внутреннее наполнение, то самое, которое и создает атмосферу праздника, с каждым годом будто улетучивается. И забывается главная ценность наших старых игрушек, которые кто-то несправедливо назовет «старьем». Эта ценность – простота и душевность, которых сейчас так не хватает.

Как только я представляю, как в тяжелые военные годы люди своими руками делали рыбок из картона, вешали на елки фронтовые письма-тре­угольники, чтобы создать ощущение праздника, картонная рыбка, пусть она кривовата и неравномерно покрашена, становится куда ближе и куда ценнее самой красивой игрушки наших дней. И вовсе не потому, что я ретроград и старовер – просто эстетическое удовольствие и внешний лоск далеко не всегда совпадают.

Конечно, мы не должны массово откреститься от того, что видим на полках магазинов, или поспешить к антикварам в надежде раздобыть игрушки постбальзаковского возраста. Вполне возможно, что и похожие друг на друга Санта-Клаусы способны подарить радость. Спорить не буду. Однако для себя решил давно: если есть возможность украсить елку гостем из «старины глубокой», то ею нельзя не воспользоваться.

А современный пластик пусть висит рядом. Ведь никто не знает, что нас ждет в будущем. Возможно, игрушки «дня грядущего» готовят нам такое, что мы с искренним восторгом будем вспоминать и наших нынешних Санта-Клаусов, и оленей, и гномов, и цветистую мишуру…