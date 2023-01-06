Магия игрушек

Статьи
15
Илья Пащенко

Сегодня в каждом доме почетное
место занимают новогодние елки,
и у многих игрушек, украшающих их,
есть свои истории.

Дед Мороз под нашей елкой «увидел свет» в далеком 1938-м – спустя три года с того момента, как традиция украшать главный символ зимних праздников снова вернулась. Время, как известно, не щадит никого, вот и облупилась кое-где краска на дедовском полушубке, глаза поблекли да борода поредела. Но до сих пор этот самый настоящий свидетель истории, занимая свое почетное место, словно объединяет и согревает нас.

Старые игрушки могут о многом рассказать, хотя мы не всегда об этом и задумываемся. Раз за разом достаем коробки с антресолей, привычно развешиваем игрушки на зеленых ветках и незаметно для себя погружаемся в историю.

Так, дирижабли и самолеты – это 30-е годы. Картонажные белки, петушки и собаки – военное время. Внезапно выросшие на ветках овощи напоминают о восстановлении сельского хозяйства, ракеты и румянощекие парни в скафандрах – о покорении космоса… Чуть ли не каждое десятилетие имело свои особые символы. Быть может, сейчас нам, искушенным яркостью и разнообразием современных игрушек, все это покажется примитивным и утилитарным, лишенным «подлинной красоты». Поэтому нарядные заморские Санта-Клаусы становятся более желанными «гостями» на наших елках, нежели старенькие картонные петушки.

Но ведь дело не всегда во внешнем блеске. Вспомним рождественский рассказ Николая Телешова «Елка Митрича», где главный герой украшает дерево огарками, восемью конфетами да кружочками колбасы. Небогато, не так ли? Но дети радуются, а автор признается, что это был «единственный светлый праздник» в их жизни. Желание своими руками соз­дать чудо оказалось сильнее скромных возможностей старого сторожа.

Так и в жизни. Разномастных игрушек сейчас пруд пруди: вот вам уже упомянутые Санта-Клаусы и олени, везущие их, и гномы с надвинутыми на глаза колпаками, и карамельные тросточки, и мишура всех ведомых и неведомых цветов. Но часто все это какое-то искусственное, что ли. Ненастоящее, даже бездушное.

В том и парадокс: игрушек все больше и больше, цвета их – все ярче и ярче, а некое внутреннее наполнение, то самое, которое и создает атмосферу праздника, с каждым годом будто улетучивается. И забывается главная ценность наших старых игрушек, которые кто-то несправедливо назовет «старьем». Эта ценность – простота и душевность, которых сейчас так не хватает.

Как только я представляю, как в тяжелые военные годы люди своими руками делали рыбок из картона, вешали на елки фронтовые письма-тре­угольники, чтобы создать ощущение праздника, картонная рыбка, пусть она кривовата и неравномерно покрашена, становится куда ближе и куда ценнее самой красивой игрушки наших дней. И вовсе не потому, что я ретроград и старовер – просто эстетическое удовольствие и внешний лоск далеко не всегда совпадают.

Конечно, мы не должны массово откреститься от того, что видим на полках магазинов, или поспешить к антикварам в надежде раздобыть игрушки постбальзаковского возраста. Вполне возможно, что и похожие друг на друга Санта-Клаусы способны подарить радость. Спорить не буду. Однако для себя решил давно: если есть возможность украсить елку гостем из «старины глубокой», то ею нельзя не воспользоваться.

А современный пластик пусть висит рядом. Ведь никто не знает, что нас ждет в будущем. Возможно, игрушки «дня грядущего» готовят нам такое, что мы с искренним восторгом будем вспоминать и наших нынешних Санта-Клаусов, и оленей, и гномов, и цветистую мишуру…

Популярное

Все
После довольно интенсивного спортивного 2022 года, связанного с проведением зимних Олимпийских игр в китайском Пекине и чемпионата мира по футболу в Катаре, год 2023-й кажется менее насыщенным топовыми спортивными событиями, но это далеко не так...
Для 15-летнего казахстанского мастера малой ракетки Алана Курмангалиева 2022 год стал более чем успешным и урожайным
У зверят – свои трагедии и истории со счастливым концом
Легендарный международный фестиваль «Азия дауысы» возвращается в музыкальное пространство Казахстана
Магия игрушек
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
Какая погода ожидается в Казахстане в январе
Токаев подписал поправки в конституционные законы
Новые подробности в деле об убийстве 4-летнего ребенка в Актобе
Институт банкротства физических лиц ввели в Казахстане
Смаилов провел первое заседание Республиканского штаба по реализации предвыборной программы президента
Итоги года. Внешняя политика
Токаев посетил Национальный научный центр материнства и детства
О новом механизме обеспечения студентов местами в общежитиях рассказали в МНВО
Токаев поздравил Асаубаеву с триумфальной победой на ЧМ по шахматам
Планы по реализации активов фонда "Самрук-Қазына" рассмотрены в Правительстве
Исчез со двора дома: найдено тело пропавшего 4-летнего мальчика в Актобе
Как на праздники будет работать общественный транспорт в Алматы
Автомобиль провалился под асфальт в Конаеве
Итоги года. Экономика
Умер легендарный футболист Пеле
Мажилис назначил трех судей Конституционного суда
Канат Мусин освобожден от должности министра юстиции
Назначен первый заместитель акима Павлодарской области
Токаев принимает поздравления по случаю Нового года
В акимате объяснили появление сталактитов в несданных квартирах Костаная
Практически ежедневно осуществляются информационные вбросы в адрес руководства страны, вооруженных сил, являющихся базовым элементом государственности.
Названы самые загрязненные города Казахстана
Женис Касымбек стал акимом Астаны
У акимов станет больше заместителей
В Сети появилось видео пылающей легковушки на трассе в Костанайской области
Токаев сменил послов Казахстана в ряде стран
Археологи Маргулан центра могут вести раскопки круглый год, и даже в условиях суровой зимы
Токаев уволил ряд судей
Закон Республики Казахстан
Любимый ученик Мухтара Ауэзова. Именно так отзывались об известном общественном деятеле, народном писателе Казахстана, академике Национальной академии наук РК Зейнолле Кабдолове
Токаев обсудил перспективы производства пассажирских вагонов в РК с главой Stadler Rail AG
Парень выпал с 25-го этажа в Астане
Банковские карты системы "МИР" можно будет использовать в Казахстане
Автомобиль с людьми провалился под лед в Семее
Ернар Баспаев стал заместителем руководителя Администрации президента РК
Коммунальная ломка
Канатбек Жайсанбаев назначен помощником Токаева
Тепло подали во все дома Экибастуза – оперативный штаб
В Актау без вести пропала 51-летняя женщина

Читайте также

Статьи
Выстояли до конца!
Статьи
Жизнь, достойная славы
Статьи
Свинцово-тягостный туман
Статьи
«Времен связующая нить…»

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]