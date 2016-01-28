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​Магия Казахского орнамента

Людмила КОРИНА, Западно-Казахстанская область

У Хуспановых бизнес семейный. Начинала его хозяйка теперь весьма модного в Уральске салона Мария Раиповна. Она гордится тем, что ее предприятие – ровесник независимости. Оно выросло из небольшой мастерской на волне возрождения национального самосознания. Именно интерес к национальному костюму позволил расширить дело. Начали поступать заказы от театров, домов культуры, концертных коллективов. Стало престижно применять элементы национального колорита в повсе­дневном костюме, а тем более – в праздничном наряде.

Сначала надежными помощницами, а затем успешными предпринимательницами стали ее дочь Галина Нагуманова и сноха Жулдыз Хуспанова. Галина – художник, Жулдыз продолжительное время руководила модельным агентством. Такие разноплановые таланты в сочетании с продуманной специализацией являются основой успеха. «Мария ханым» участвовала в выставках, проходивших в Атырау, Актау, Самаре, Саратове, Астрахани, Оренбурге. Значимой победой стало присуждение звания лауреата в номинации «Национальный костюм» на конкурсе высокой моды в Москве.

Но правило трудолюбивой семьи – никогда не останавливаться на достигнутом. В конце прошлого года их коллекция была представлена на этнофестивале шейха Зае­да, проходившем в Абу-Даби. По мнению Жулдыз, занимающей сейчас должность исполнительного директора дома моды, им было оказано большое доверие представлять Приуралье в составе казахстанской делегации художников, ремесленников и дизайнеров. На международной выставке казахская национальная одежда вызвала большой интерес. И прежде всего своим орнаментом, рисунок и цветовая гамма которого имеют свою символику. Костюмы уральских мастериц на фестивале пользовались спросом. Коллектив уральского дома моды получил от его организаторов благодарственное письмо. В казахстанском посольстве удачно прошла демонстрация моделей, посвященная 550-летию Казахского ханства.

– Все эти успехи были невозможны, если бы в нашей стране развитию предпринимательства не оказывалась постоянная поддержка, – рассказывает Мария Раиповна. – Вкладываем прибыль в развитие производства, приобретаем новую технику, улучшаем условия труда. На средства очередного кредита, полученного через фонд «Даму», приобрели современные вышивальные машины и оборудование для компьютерного кроя. Увеличиваем рынки сбыта. Сейчас наш филиал работает в Актау, принимаем заказы в Атырау, действует представительство в Астане. Отрадно сознавать, что престиж нашей страны растет. Она стала равноправным членом ВТО. Работа в условиях открытой экономики – задача не из простых. Думаю, что она нам по силам. Этнофестиваль в Абу-Даби можно считать генеральной репетицией и пробой сил. Теперь самая большая мечта – принять участие в выставке «ЭКСПО-2017». Надеюсь, что и она сбудется.

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