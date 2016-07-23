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​Магия на сценах Астаны
Александра ЗАРЕМБА

В ней приняли участие вице-министр культуры и спорта РК Галым Ахмедья­ров, президент АО «Қазақ әуендері» Асхат Маемиров и известный британский импресарио, продюсер Эдвард Саймонс. Знаменитый зарубежный гость прилетел в Казахстан, чтобы обсудить предстоящую работу над совместным творческим проектом, организаторы которого предполагают, что премьера представления состоится в июне следующего года. Дальнейший показ продлится в течение всего лета. Более того, именно этот мюзикл станет одним из самых ярких событий культурной программы выставки EXPO 2017 в Астане.

– Музыка группы Queen всемирно известная, и, я думаю, в зале нет ни одного человека, который бы никогда не слышал ее композиций и не был бы готов подпевать и подтанцовывать под них, – отметил Эдвард Саймонс. – Если бы Фредди Меркьюри знал, что в Астане будут показывать мюзикл по мотивам его песни, то он бы сказал: «Это настоящая магия...» Мюзикл, который будет проходить одновременно с выставкой «ЭКСПО-2017», – большая удача. Мы рады, что появилась возможность показать творчество группы Queen в Казахстане.

Также импресарио объяснил, что выбор пал на We will rock you не случайно, ведь эта музыкальная композиция призвана объединять людей, которые предпочитают другой уклад жизни и другую музыку. Адаптация мюзикла будет связана с темой EXPO 2017 – энергией будущего.

– Мюзикл – особый сценический жанр, который предполагает наличие профессиональных навыков в драматическом, музыкальном, вокальном, а также в хорео­графическом направлениях. Можно с уверенностью сказать, что в Казахстане имеется большой творческий потенциал, который смог бы представить мюзикл на высоком мировом уровне, – заявил Галым Ахмедьяров. – Мы полагаем, что постановка в нашей столице будет способствовать успешному проведению культурно-массовых и зрелищных мероприятий мирового класса в рамках предстоящей выставки EXPO 2017 и не потребует дополнительных затрат из госбюджета.

Президент АО «Қазақ әуендері» Асхат Маемиров отметил, что постановка мюзикла We will rock you, вошедшего в Книгу рекордов Гиннесса, будет осуществлена силами казахстанских исполнителей с участием британских режиссеров, хормейстера и хореографа.

– Безусловно, для нас это первый серьезный международный опыт постановки мюзикла, и если мы его успешно реализуем, то уже в ближайшие годы сможем создать и представить мировой общественности свои собственные произведения в этом жанре, – заметил он. 

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