​Магия перламутровых шкатулок

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Алия Майсеитова

На вернисаже в Национальной академической библиотеке министр-посланник посольства Республики Корея Хан Манчун отметил, что данное мероприя­тие проходит в рамках празднования 10-летия стратегического партнерства между нашими странами и позволяет казахстанцам еще ближе познакомиться с культурой Страны утренней свежести.

На выставке, которая продолжила работу в Корейском культурном цент­ре, представлены 40 работ мастера Бэ Квану, чьи произведения уже увидели в США и Японии. Автор работает в традиционной технике «наджон чильги» – это декорирование предметов обихода и мебели тонкими пластинками из перламутра и лаком.

Искусство получило известность во всем мире благодаря своей тысячелетней истории. Вершины многогранности и изысканности оно достигло в период династии Коре (918–1392) под влиянием буддийской аристократической культуры. Изделия этого периода характеризуются красочными и детальными изображениями хризантем, пионов и других растений.

В дальнейшем во время правления динас­тии Чосон (1392–1910) под воздействием конфуцианства яркие и детальные узоры периода Коре сменились на более реалис­тичные и художественные: виноградная лоза, птицы, животные, ландшафты…

Посетители увидели наборы перламутровых шкатулок с узорами, лакированный ларец для хранения расчесок с изображением хризантем из перламут­ра, обеденный столик с перламутровой инкрустацией изображения пионов и переплетенных стеблей и многие другие изделия. Сочетание дерева, перламутра и света придает предметам величественный и роскошный вид.

– Национальное культурное наследие – это бесценный подарок, оставленный нашими предками, который сегодня не только помогает установить межкультурное общение между странами, но и многое рассказывает о народе, – отметил автор работ Бэ Квану.

Мастер рассказал, как с самого рождения был вовлечен в мир искусства «наджон чильги». Он помнит запах лака и первые эмоции от прикосновения к изделиям. Бэ Квану учился ремеслу у отца и методом проб и ошибок оттачивал свои навыки.

Процесс изготовления изделий небыст­рый. Он начинается с нанесения слоя лака на базовую деревянную поверхность. Затем на изделие накладывается ткань, и оно вновь покрывается лаком. Так повто­ряется несколько раз перед инкрустацией перламутром.

Завершается работа нанесением финального слоя лака. Готовое изделие имеет переливающееся радужное сияние и стойко к воздействию влаги и насекомых.

– Экспонаты выставки представляют собой репродукцию реликвий, начиная с династии Коре, до династии Чосон, а также модернизированные традиционные узоры. Зрители смогут оценить четкие симметричные узоры и чистоту рельефного рисунка – результат техники резки и гравировки «наджон чильги», – сказал мастер.

Увидеть уникальные изделия можно в Корейском культурном центре столицы до конца ноября.

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