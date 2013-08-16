Магия превосходства

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Сборка модели с двухлитровым турбомотором и 3,6-литровым силовым агрегатом с полным приводом, которую поклонники ?koda ждали уже давно, началась на крупнейшем казахстанском автосборочном заводе «АЗИЯ АВТО» этим летом. Незадолго до официального запуска производства обновленного ?koda Superb в нашей стране производители организовали международный тест-драйв автомобиля в столице Австрии. В нем приняли участие журналисты из многих стран, в том числе из Казахстана. Протестировать посчастливилось и седан, и универсал. Обе модификации были оснащены двигателем 2,0 TSI с шестиступенчатой автоматической коробкой передач DSG.

Наш путь пролегал по Вене и ее окрестностям. Ориентироваться на незнакомой местности помогала автомобильная навигационная система, в которую организаторы тест-драйва предусмотрительно заложили тестовый маршрут, а это более 200 км разнообразных дорог, включая серпантины со спусками и подъемами. ?koda Superb во время теста продемонстрировал отличную управляемость – очень понятный и предсказуемый автомобиль. Идеально показала себя и подвеска, следует добавить, что для казахстанцев предлагается пакет «для плохих дорог». Впечатлил также мощный и одновременно мягкий характер машины. И, конечно, ее экономичность – в среднем нам понадобилось 7,7 литра бензина на 100 км. Кроме того, автомобиль покорил роскошным «кристаллическим» дизайном, который выгодно подчеркивает элегантность, изысканность и современность автомобиля.

Впрочем, ?koda Superb всегда подкупал многообразием вариантов комплектации и опций для безопасности и комфорта. И после впечатляющего обновления топовой модели марки это осталось по-прежнему. Я имею в виду и электронную систему курсовой устойчивости ESC с функцией ABS, и ассистент торможения, и антипробуксовочную систему, и до девяти подушек безопасности.

Сегодня казахстанцам «АЗИЯ АВТО» предлагает ?koda Superb в трех комплектациях – Active, Ambition и Elegance. При этом обновленная модель получилась очень просторной, на заднем сидении вполне может расположиться даже двухметровый пассажир.

Автомобиль порадует своего владельца и несколькими вариантами отделки салона, в том числе комбинацией кожа/ALCANTARA, а также инновационной системой автоматической парковки Park Assistant. И впервые – светодиодной оптикой. Все эти завидные характеристики сделали обновленную модель популярной и востребованной.

По информации официального производителя, до конца нынешнего года на «АЗИЯ АВТО» планируется выпустить не менее 800 автомобилей ?koda Superb. На заводе также сообщили, что повышение норм токсичности, предъявляемых к выпускаемым авто, проводится со значительным опережением графика, утвержденного Правительством Казахстана. Так, уже сегодня линейка марок Chevrolet и Lada отвечает нормам Евро-4 и Евро-5. А новая ?koda Octavia, недавно запущенная «в серию», комплектуется агрегатами класса Евро-6.

Раушан ШУЛЕМБАЕВА