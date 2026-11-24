Впервые артисты Павлодарской областной филармонии им. Исы Байзакова представили отдельную концертную программу, посвященную кобызовой музыке. Вечер «Ғасырлармен үндескен қобыз өнері» стал одним из музыкальных подарков слушателям к 85-летию филармонии.

фото Александра Бичинева

В программу вошли около 20 произведений из золотого фонда казахского национального музыкального искусства и мировой классики. Публика услышала звучание кыл-кобыза и прима-кобыза вместе с виолончелью, контрабасом и роялем, а финальным аккордом стало выступление оркестра. На сцену вышли лауреаты международных и республиканских конкурсов Раушан Нагишпаева, Айгерим Аяпова, Корлыгайын Бахытжанова, Адия Сейсембаева, Даниил Петерс.

Для многих вечер стал настоящим открытием. Молодого биотехнолога Руслана Ахметова особенно впечатлило исполнение произведения Астора Пьяццоллы на прима-кобызе:

– Айгерим Аяпова играла настолько экспрессивно и выразительно, что казалось, будто ее смычок высекает искры!

Постоянная гостья местных концертов, поэтесса Ирина Червякова также не скрывает своего восхищения:

– Весь вечер – мурашки по коже! А как красиво звучала виолончель Даниила Петерса. Композиция «Күз» Медета Есбергенова вывернула душу наизнанку... Спасибо нашей филармонии и с юбилеем!

Как подчеркнул главный редактор областной филармонии Салауат Темирболатулы, для Павлодарского Приир­тышья возрождение традиций кобызовой музыки имеет особое значение.

– С регионом связаны имена людей, внесших большой вклад в развитие национального музыкального искусства. Выдающийся мастер из Баянаула Камар Касымов много лет совершенствовал народные инструменты, создавал новые разновидности домбры и кобыза, приспосабливая их для профессиональной сцены и оркестрового исполнения. Большую роль в развитии кобызового исполнительства сыграла и основательница музыкального училища, талантливый педагог Гильда Кромер. В 1950 году во время поездки в Алма-Ату она познакомилась с легендарной кобызисткой Гульнафис Баязитовой, переняла ее исполнительский опыт, привезла в Павлодар первые ученичес­кие кобызы и сама освоила древний инструмент. Вскоре по ее инициативе появился оркестр казахских народных инструментов, – рассказывает Салауат Темирболатулы.

Сегодня эта история продолжается. Артисты филармонии не только развивают традиции кобызовой музыки, но и активно приобщают к ним молодое поколение. В частности, к участию в концерте привлекли студентов отделения народных инструментов Павлодарского музыкального колледжа и воспитанников музыкальной школы.