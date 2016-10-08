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Махинации с жильем
Асет КАЛЫМОВ, Талдыкорган
В ходе недавних проверок выяснилось, что ряд госслужащих после окончания срока службы в Алматинской области и перевода в другой регион не вернули в государственный жилой фонд квартиры, предоставленные им на время работы. Более того, они сдавали их в аренду третьим лицам и тем самым получали нелегальный доход. В числе таких «арендодателей» есть даже судьи.

Только в одном многоэтажном доме Талдыкоргана сотрудники прокуратуры обнаружили 15 квартир, сданных в аренду в нарушение закона, то есть превращенных в объект коммерческой деятельности.

Как сообщил руководитель первого управления прокуратуры Алматинской области Сабит Чембеков, выявлены еще два случая, когда по решению акимата квартиры предоставлялись лицам, умершим на момент получения ордера. По итогам проверок внесены акты прокурорского надзора. В частности, прокуроры намерены выяснить: как получилось, что ответственные должностные лица не следили за тем, кто проживает в ведомственных квартирах.

Тех, кто отказался добровольно освободить жилплощадь, заставят сделать это по закону. Дела уже переданы в суд для принудительного расторжения договоров и выселения арендаторов.

К слову, местные госслужащие не первый раз уличаются в махинациях с госжильем: в сентябре 2013 года в ходе аналогичной прокурорской проверки также были выявлены факты сдачи в аренду квартир, находящихся в коммунальной собственности. При этом в очереди на получение жилья в областном центре состоят несколько тысяч человек.

К решению проблемы подключилась и общественность города. Так, организация многодетных матерей выявила еще 12 квартир, которые, по мнению общественников, были получены владельцами незаконно. Собранные материалы они передали в местный департамент Национального бюро по противодействию коррупции. Кроме того, активисты намерены добиться включения их представителей в состав жилищных комиссий при акиматах, чтобы контролировать процесс предоставления коммунального жилья и соблюдения очередности.

…Тем временем полицейские провели профилактическое мероприятие «Участок», в ходе которого также выявили ряд нарушений в сфере недвижимости. По информации пресс-службы ДВД Алматинской области, за две недели проверено 515 человек, занимающихся так называемым гостиничным бизнесом, то есть сдачей жилья в аренду. В результате зафиксировано 138 фактов ведения этой деятельности без регистрации в налоговых органах. То есть люди зарабатывали на аренде и субаренде квартир и домов, но при этом не оформляли патент, не платили положенных налогов в бюджет. Соответствующее представление уже направлено на рассмотрение в налоговый комитет.

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