​Махнем не глядя

Елена БРУСИЛОВСКАЯ

Об этом обычае – «махнем не глядя» – рассказывали мне многие фронтовики. Один из них даже показывал часы, которые вот так, «махнув не глядя», он получил от американского солдата в конце войны во время знаменитой встречи на Эльбе. Причем при таком обмене стоимость не играла никакой роли, суть сводилась к тому, чтобы довериться судьбе. Ведь никто не знал, что получит в обмен на свою вещь, и это интриговало, позволяло отвлечься от фронтовых будней. Как свидетельствовали очевидцы, чаще всего солдаты обменивались часами, но бывало, и сапогами, а порой играли «карман на карман», естественно, не зная о его содержимом. И, как вспоминали ветераны, проигравший никогда не жалел о такой потере, веря, что обязательно повезет в следующий раз.

По одной из легенд, эта своеобразная «игра в судьбу» существовала еще во времена Первой мировой войны. По другой – она была разработана пос­ле революции сотрудниками специального отдела ЧК, который занимался оккультизмом (был и такой!). Ее автором считался чекист Иван Москвин, который полагал, что таким образом солдаты могут обмануть смерть. Во всяком случае, как утверждал сам Москвин, этот ритуал в конце 20-х годов спас его от расстрела. Тогда не глядя, он поменялся какими-то безделушками с чекис­том Яковом Блюмкиным. В итоге Москвина отправили в командировку, а Блюмкин был расстрелян как иностранный шпион.

Как утверждают некоторые исследователи, традиция «махнем не глядя» как массовое явление появилась на фронте во время боев под Сталинградом, то есть начиная со второй половины 1942 года. Как известно, бои там были особенно ожесточенными, средняя продолжительность жизни солдат не превышала и трех дней, поэтому соблазн «поменяться судьбой» был особенно велик.

Кстати сказать, убитых во время вой­ны хоронили без верхней одежды, но новобранцы под разными предлогами старались отказаться от простреленной шинели, которую до этого носил кто-то из убитых бойцов. Это считалось плохой приметой. Не случайно в народе издавна бытовала поговорка: «Носить чужие вещи – свою судьбу менять».

Интересно, что в качестве обмена в игре «махнем не глядя» зачас­тую фигурировали солдатские медальоны. Как рассказывал мне доктор исторических наук Павел Белан, многие бойцы старались их не носить, считая, что они притягивают смерть. Такой медальон – это металлическая или деревянная капсула, внутри которой находился листок бумаги с личными номером, а иногда с фамилией и группой крови военнослужащих. Но бойцы нередко использовали бумагу на самокрутки, а в капсуле, которую они называли «смертным медальоном», хранили иголки или спички. Надо сказать, что эти медальоны приказом Сталина были отменены как раз во время Сталинградского сражения, потому что руководство посчитало, что для идентификации павших достаточно красноармейской книжки. Именно тогда уже ненужные капсулы стали активно «не глядя» обменивать на что-то другое. Ведь каждому хотелось остаться живым в той кровавой войне, каждому хотелось дожить до Победы и вернуться домой, вот и пытались бойцы обмануть судьбу. 

