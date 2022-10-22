Макам – души отдохновение

В библиотеке Farab презентован сборник терме «Текті сөздің төресі».

Сборник терме «Текті сөздің төресі» издан при поддержке управления культуры Туркестанской области. В его основу легли туркестанские макамы – суфийские истории, в которых поднимаются богословские, моральные и филологичес­кие темы. В сборник вошли положенные на ноты макамы таких поэтов туркестанского региона, как Майлыкожа Султанкожаулы, Кызыл-жырау, Кулыншак Кемелулы, Кутпай Дурбаев, Кайыпназар Айтпенов, Кыскарбай Серикбаев (Каскыр-акын), Агман Сабырханов, Жиенбек Шырынбеков, Абдинасир Абдраи­мов, жыршы-термеши Ташмана Шекерова, Ергешбая Жумабаева, Бауыржана Бекахметова, Сакена Бегманова, Каната Даулбаева и других авторов.

В презентации книги приняли участие известный поэт, лауреат международной премии «Алаш», депутат Мажилиса Парламента РК Казыбек Иса, заместитель акима Туркестанской области Сакен Калкаманов, представители интеллигенции. Все они отметили важность издания сборника, посвященного казахскому искусству терме.

Сборник «Текті сөздің төресі» адресован учителям, учащимся музыкальных школ, студентам колледжей и вузов, всем, кто инте­ресуется искусством. Издание дополнено медиаконтентом, опирающимся на IT-технологии. Особенность его в том, что встроен­ные в комплект терме можно прослушивать с помощью QR-кода.