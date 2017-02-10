Макароны на $50 млн и говядину на $36 млн импортирует ежегодно Казахстан – НПП

Экономика
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Азамат Сыздыкбаев
Фото из открытых источников
Заместитель председателя правления НПП РК "Атамекен" Нуржан Альтаев рассказал о причинах, мешающих развитию отечественного сельского хозяйства, передает Kazpravda.kz.

"Проблема со сбытом продукции отечественных сельхозпроизводителей является одним из фундаментальных и сдерживающих факторов развития сельского хозяйства в линии торговли на сегодняшний день. По основным видам сельхозпродукции, по которым Казахстан исторически является самообеспеченным, все же наблюдается определенная доля импорта. Говядину закупаем  на сумму более чем $36 миллионов ежегодно, баранину – на 300 тысяч. Будучи зерновой державой, мы в среднем завозим макаронных изделий на 50 миллионов долларов. Отдельно стоит отметить плодоовощную группу – лук и чеснок ежегодно завозятся на сумму 5 миллионов долларов, а картофеля мы завозим в среднем на сумму в 16 миллионов долларов, тогда как производим картофеля больше потребностей нашей страны", – заявил Альтаев.

Как он отметил, с картофелем, массово культивируемым в нашей стране, и вовсе сложилась неоднозначная ситуация. По словам Альтаева, картофель в страну в период межсезонья завозится из Пакистана, а продается как павлодарский или макинский. В результате импорт картофеля получается значительно выше его экспорта.

Подобная ситуация сложилась из-за того, что "производители-фермеры не могут обеспечить цикличность поставок".

"Преимущественно в зимнее время этот завоз приходится на пик роста цен, отсюда и складываются эти огромные суммы. У фермеров нет доступа к современным хранилищам, куда можно заложить продукцию и постепенно отпускать, выстраивая стабильные отношения с розничным звеном. То есть отечественные сельхозпроизводители, даже вырастив качественную продукцию, не имеют возможности заложить ее на хранение, доработать под требования торговой розницы и подобающе предложить покупателю", – отметил эксперт.

В конечном счете все это снижает привлекательность продукции, производимых казахстанскими фермерами, в то время как полки торговых сетей заполняют продукты иностранного производства. 

"Отечественная сельхозпродукция устраивает торговые сети по цене и по качеству, но нет возможности соблюдать нормальную цикличность поставок. Мы считаем, что отсутствие звена оптово-распределительного центра сыграло ключевую роль в процессе интеграции прямых отношений между фермерами и розницей. Мы искусственно стали заложниками схемы оборота продукции, при которой у фермера ее забирают "серые дилеры" и везут на базары с высокой маржой в Астану и Алматы", – подчеркнул Альтаев. 

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