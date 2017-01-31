Макгрегор назвал Нурмагомедова и Фергюсона "мешками"

Чемпион UFC в легком весе Конор Макгрегор не считает двух главных претендентов на его титул – Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона – серьезными соперниками, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на russian.rt.com
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"Я понимаю, что бизнес есть бизнес. Нужно вызывать ажиотаж и привлекать внимание. Те два парня, которые будут драться за временный титул, – они просто два мешка", – заявил Макгрегор.
Также ирландец пообещал нокаутировать обоих претендентов на титул.
"Они оба неряшливые, на их бои неприятно смотреть. Они должны быть счастливы, что я сейчас отдыхаю. Когда я вернусь, я их жестоко нокаутирую", – сказал он.
Соперник Макгрегора определится в очном бою Нурмагомедова и Фергюсона, который состоится 4 марта текущего года.