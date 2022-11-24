Макгрегор назвал сроки возвращения в октагон UFC
Спорт , В мире
Макгрегор не выступал с июля 2021 года.
Ирландский боец UFC Конор Макгрегор опубликовал в социальных сетях новый пост, в котором сообщил о том, что в феврале он пройдёт два теста USADA, после чего будет готов принять участие в новом бое, передает Kazpravda.kz со сылкой на Championat.com.
«Я готов к тестированию в феврале. Я пройду два теста USADA, и мы назначим бой», — написал Макгрегор.
Макгрегор не выступал с июля 2021 года, когда на UFC 264 уступил в завершающем поединке трилогии с Порье техническим нокаутом. За считаные секунды до окончания первого раунда ирландец выбросил двойку, после которой неудачно наступил на левую ногу и получил перелом голени.
В сентябре сообщалось, что Конор Макгрегор получил вызов от Дамира Исмагулова.