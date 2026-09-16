Макпал Жунусова рассказала о некачественном ремонте дома за 55 млн тенге

Звезды
Дана Аменова
корреспондент

Народная артистка Казахстана в соцсетях опубликовала видео, на котором видно, что упала облицовочная плитка с частного дома 

Фото: instagram.com/zhunusova.makpal/

Известная певица Макпал Жунусова пожаловалась на некачественный ремонт своего дома, который обошелся ей в 55 миллионов тенге, сообщает Kazpravda.kz

В своем Instagram-аккаунте певица опубликовала видеоролик, на котором показала, что менее чем через год после завершения четырехмесячных строительных работ облицовка и фундамент здания начали разрушаться по всему периметру.

Артистка выразила глубокое разочарование халатностью строителей, отметив, что со своей стороны создала для рабочих идеальные условия, вовремя оплачивала труд и обеспечивала их питанием. В видео она упомянула, что строительная бригада четыре месяца жила у нее во дворе в юрте.

Подавать в суд на бригадира Макпал Жунусова не планирует, объясняя это нехваткой времени. Видеоролик в соцсетях она разместила исключительно для того, чтобы наглядно продемонстрировать подписчикам обратную сторону дорогостоящего ремонта и предостеречь их от недобросовестных подрядчиков.

 

Ранее Президент принял решение отметить государственными наградами группу граждан, чей созидательный труд направлен на продвижение отечественной культуры и обогащение духовного мировоззрения нашего народа. Татьяна Бурмистрова и Макпал Жунусова получили высокие госнаграды. 

#дом #ремонт #жалоба #Макпал Жунусова

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