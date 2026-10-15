Макроопрос Нацбанка: прогнозы по инфляции улучшились в Казахстане

Сценарные условия по цене на нефть пересмотрены в сторону повышения на всем прогнозном горизонте

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Национальный банк Казахстана опубликовал результаты очередного макроэкономического опроса среди экспертного сообщества, сообщает Kazpravda.kz

Эксперты представили прогнозы по цене на нефть марки Brent, росту экономики Казахстана, инфляции, базовой ставке, экспорту и импорту товаров и услуг, а также курсу теңге.

Цены на нефть и рост экономики

Сценарные условия по цене на нефть пересмотрены в сторону повышения на всем прогнозном горизонте: на 2026 год ожидания по цене на нефть марки Brent повысились с 82,7 до 88,4 доллара США за баррель, на 2027 год – с 75 до 80 долларов США за баррель, на 2028 год – с 73,7 до 75 долларов США за баррель.

При этом прогнозы по росту экономики Казахстана существенно не изменились. Рост ВВП в 2026 году ожидается на уровне 4,8%, в 2027 году – 4,7% (ранее – 4,6%), в 2028 году – 4,4% (ранее – 4,3%).

Инфляция и базовая ставка

Прогнозы аналитиков по инфляции снижены на всем прогнозном горизонте: на 2026 год – с 10% до 9,5%, на 2027 год – с 8,5% до 8,3%, на 2028 год – с 7% до 6,9%.

Медиана ожиданий по базовой ставке на 2026 год составила 15,9% (ранее – 16,0%). Прогноз на 2027 год вырос с 13% до 13,3%, на 2028 год – с 10,5% до 11,5%.

О составе респондентов опроса

В опросе приняли участие 14 организаций, занимающихся анализом и прогнозированием макроэкономических показателей Казахстана. В число респондентов входят профессиональные участники рынка, исследовательские институты, международные организации, а также рейтинговые агентства.

В главном монетарном регуляторе напомнили, что макроэкономический опрос не содержит прогнозов Нацбанка. Представленные показатели отражают независимые мнения, оценки и ожидания профессиональных участников рынка.