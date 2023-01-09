Максим Споткай возглавил Аппарат Сената

Руководителем Аппарата Сената Парламента Казахстана назначен Максим Споткай, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».
Максим Александрович Споткай родился в 1991 году.
Окончил Омский государственный технический университет, инженер-менеджер.
В разные годы работал специалистом по работе с молодежью Аксуского городского филиала НДП Nur Otan, преподавателем казахского языка международной компании «Джей Энд Эс», главным редактором Омской казахской культурно-просветительской газеты ZamandaS, главным специалистом Павлодарского областного филиала отраслевого профсоюза работников культуры, спорта и информации, и.о. председателя ТОП «Профцентр Павлодарской области», директором ТОО «Павлодар Профсервис».
Был ведущим, главным экспертом РГУ «Қоғамдық келісім» при президенте Республики Казахстан, руководителем медиаредакции, заместителем генерального директора ТОО «Нұр-Медиа», руководителем пресс-службы центрального аппарата партии Nur Otan, руководителем пресс-центра Республиканского общественного штаба в поддержку кандидата в президенты Казахстана К. Токаева, государственным инспектором Администрации президента РК, заместителем руководителя Аппарата Сената.