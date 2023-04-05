Максимально использовать возможности

Заседание, прошедшее в Алма­ты, было посвящено 30-летию Национальной комиссии РК по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО. Участие в нем приняли постоянные члены комиссии – вице-министры заинтересованных государственных органов, видные отечественные деятели образования, науки и культуры.

В ходе заседания обсуждались актуальные вопросы деятельности комиссии, при этом особое внимание было уделено проблеме обеспечения сохранности объектов ЮНЕСКО на территории Казахстана.

Ерлан Карин подчеркнул, что Казахстан придает большое значение всестороннему развитию международного сотрудничества в области нау­ки, культуры и образования, а также обратил внимание на необходимость максимального использования возможностей, которые наша страна получает благодаря членству в ЮНЕСКО

и ИСЕСКО, для реализации приоритетных национальных задач.

Подводя итоги работы за прошедший год, Государственный советник отметил конкретные результаты деятельности комиссии, ее тематических комитетов, клубов и ассоции­рованных школ ЮНЕСКО. В частности, в прошлом году под эгидой ЮНЕСКО состоялись мероприятия по празднованию 150-летия казахского просветителя Ахмета Байтурсынулы и 100-летия оперной певицы Розы Баглановой.

Еще две национальные заявки Казахстана – природный парк «Бурабай» и Маркакольский государственный природный заповедник – вошли во всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО.