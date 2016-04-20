​Максимально используя «точки роста»

Повысить уровень ответственности

– Одним из главных приоритетов работы местных исполнительных органов области является качественная реализация Пяти институциональных реформ, обозначенных Президентом страны Нурсултаном Назарбаевым. По каждому направлению Плана нации в регионе сформированы 5 специальных рабочих групп, в состав которых вошли руководители государственных органов и заинтересованных общественных организаций, – так начал свое выступление глава исполнительной власти области Булат Бакауов.

Первая реформа – «Формирование профессионального государственного аппарата» – включает 15 шагов. В целом по всей республике проведена большая работа по реформированию системы госслужбы. Как известно, с 1 января вступил в силу новый Закон «О государственной службе», образованы новые структуры (департамент по делам госслужбы, департамент Национального бюро по противодействию коррупции), принята карьерная модель государственной службы. Самое главное в новой модели – впервые поступающие на госслужбу начнут свою деятельность с низовых должностей, а дальнейшее их продвижение будет возможно только при наличии стажа и определенного уровня компетентности.

Карьерные продвижения внутри госслужбы теперь осуществляются посредством проведения внутренних конкурсов. За первый квартал в области проведено 16 таких конкурсов, по итогам которых 6 госслужащих назначены на вышестоящие должности. С начала года тестирование сдали 537 человек, из них 297, или 55%, получили результаты выше пороговых.

План нации возлагает новый уровень ответственности на госслужащих. Теперь каждый, кто трудится в госаппарате, лично отвечает за свой конкретный сегмент выполнения президентских «100 шагов». И любой госслужащий должен быть готов в любое время дать четкий ответ, что лично он сделал и делает на своем конкретном участке работы.

Во всех государственных органах, как сказал аким области, утверждены методики оценки деятельности госслужащих. За первый квартал проведена такая аттестация 2 380 госслужащих, по результатам которой 7 человек получили высшую оценку, 1 488 оценены «эффективно», 884 – «удовлетворительно» и один госслужащий – «неудовлетворительно». Со следующего года результаты этих оценок будут приниматься во внимание при расчете оплаты труда по факторно-балльной шкале. Это позволяет учитывать объем необходимых компетенций, сложность выполняемой работы, степень ответственности, то есть увязываются уровень вознаграждения и ценность должности. В результате труд работников, находящихся в одной категории, может оплачиваться по-разному.

– Считаю это правильным, так как государственная служба освободится от некомпетентных работников, а результативные будут материально простимулированы, – подытожил Булат Бакауов. – Сейчас, как отметил Глава государства, реформа государственной службы выходит на решающий этап, в рамках которого в 2018 году будет проведена комплексная переаттестация всех административных государственных служащих. В связи с этим усилена работа в части предупреждения коррупции. Главным компонентом здесь послужил новый Этический кодекс. Также введен институт уполномоченного по этике, который будет обеспечивать соблюдение кодекса госслужащими и защиту их прав.

Вторая реформа – «Обеспечение верховенства закона» – предусмат­ривает реализацию 19 шагов. Здесь преследуется цель – модернизация судебной системы и правоохранительных органов. В целях совершенствования системы отбора судей создан совет, наделенный правом предоставления рекомендаций кандидатам на должность судьи. На сегодня уже ряд претендентов не получили одобрения со стороны этого общественного органа.

Для упрощения доступа граждан к правосудию оптимизирована деятельность областных судов, путем формирования трехзвенной системы. Апробирован и действует институт судебной медиации. В целях укрепления общественного согласия, развития примирительных процедур создан Центр медиации при КГУ «Қоғамдық келісім». Это своего рода диалоговая площадка для досудебного урегулирования всех спорных вопросов между конфликтующими сторонами с участием посредника – медиатора.

Кабинеты медиации открыты также в зданиях районных акиматов и в сельских округах. Развивается система внесудебных способов разрешения споров. Сегодня треть рассмотренных судами споров заканчивается примирением сторон.

Повышается открытость судебной системы. В настоящее время 92 зала судебных заседаний области оснащены оборудованием аудио- и видеофиксации. Как результат, количество дел, рассмотренных с применением данных систем за 2015 год, возросло почти в 28 раз.

– Что касается правоохранительной системы, – отметил Б. Бакауов, – то с начала года в числе первых в республике во всех городах и райо­нах области была создана новая структура – местная полицейская служба. Общая численность подразделений МПС составляет 1 242 единицы. Основным критерием оценки их деятельности является мнение граждан. За первый квартал участковыми инспекторами полиции проведена 221 отчетная встреча с населением административных участков.

– В рамках Плана нации, – продолжал отчет аким области, – создан республиканский интернет-портал «Карта уголовных правонарушений», на котором каждый житель сможет узнать состояние преступности в своем регионе, оставить отзыв и дать оценку эффективности правоохранительного органа. Планируется создать карту каждого населенного пункта с указанием контактов руководства подразделений, с возможностью направления обращений в онлайн-режиме. На эти цели департаменту внутренних дел из областного бюджета выделено 28 миллионов тенге.

Все эти мероприятия уже дают свои положительные результаты. По итогам первого квартала количество преступлений в общественных местах снизилось на 9%, уличная преступность сократилась на 16,6%. Хоть и незначительно, отмечается снижение количества ДТП – на 0,7%, числа погибших – на 40%.

Зеленый свет для инвесторов

Третья реформа – «Индустриализация и экономический рост» – это самый большой блок, который включает 50 шагов по развитию основных отраслей экономики. В рамках данного направления проводится системная работа по привлечению инвестиций.

Глава региона обратил внимание на то, что в прошлом году в область привлечено 450 млрд тенге, что позволило стать павлодарскому Прииртышью в республике одним из лидеров по данному показателю. При этом инвестиции в обрабатывающую промышленность составили более 230 млрд тенге.

– Хочу отметить, – сказал Б. Бакауов, – что именно этот сектор нам важно диверсифицировать, чтобы получать продукцию с высокой добавленной стоимостью. За первую пятилетку (2010–2014) программы индустриализации мы взяли неплохой темп. Работу по вводу новых разработок мы продолжим и в рамках второй пятилетки. У нас есть перечень из 31 проекта с общим объемом инвестиций более 1,2 триллиона тенге. В нынешнем году мы планируем запустить 11 проектов на 24 миллиарда тенге, тем самым создать порядка 700 рабочих мест.

Надо подчеркнуть, что в целях предоставления благоприятных условий для инвесторов с 2015 года действует Агентство по привлечению инвестиций. Помимо этого, для решения системных вопросов, возникающих при реализации проектов, по поручению Главы государства сформирован областной совет инвесторов. В ближайшее время начнет работу специальный сайт, на котором потенциальные инвесторы смогут найти информацию о регионе.

Регулярно проводится в регионе инвестиционный форум «Ертіс Инвест», который дает эффективный результат. Если в 2014 году на нем было подписано коммерческих документов на 39 млрд тенге, то на прошлогоднем – уже на 500 млрд тенге.

Отметил глава исполнительной власти региона и то, что с целью привлечения инвестиций в текущем году область посетили послы Нидерландов, Чехии, представители посольства США. Активно ведется работа с ведущими китайскими компаниями по реализации совместного проекта по созданию химико-металлургического комплекса на территории СЭЗ (стоимость проекта – 900 млн долларов).

Продолжается реализация еще трех проектов: по расширению электролизного производства, модернизации двух энергоблоков на АО «ЕЭК» и организации выпуска автомобильных алюминиевых дис­ков и круглых заготовок.

– Наша основная точка роста и площадка для инвесторов – это СЭЗ «Павлодар», – подчеркнул в докладе аким области. – Сегодня на территории СЭЗ действуют четыре предприятия с общим объемом инвестиций более 40 миллиардов тенге. Уже освоено 3 миллиарда тенге на строительство инфраструктуры, возведены наиболее необходимые объекты.

Если сопоставить цифры, которые назвал аким, то получается, что на 1 тенге из бюджета область уже привлекла более 13 тенге частных инвестиций, так как объем выпущенной участниками СЭЗ продукции превысил 14 млрд тенге.

Хороший импульс ее развитию дали подписанные в прошлом году Президентом страны изменения и дополнения в закон о СЭЗ. Благодаря этому планируется реализация еще 8 проектов на сумму инвестиций порядка 400 млрд тенге. Из них 2 предприятия с объемом инвестиций 7 млрд тенге начнут работу уже в текущем году.

С 2015 года в республике реализуется программа «Лидеры конкурентоспособности – национальные чемпионы». От Павлодарской области участником программы является предприятие ТОО «Format Mach Company». Сейчас с холдингом «Байтерек» ведется работа по привлечению к этой программе еще трех предприятий – ТОО «KSP Steel», ТОО «Компания Нефтехим LTD», АО «КЭЗ». Им будет оказана финансовая и консультационная поддержка международной компании McKinsey. Это даст возможность названным предприятиям выйти на качественно новый уровень развития.

Важным направлением индустриа­лизации является реорганизация отрасли электроэнергетики (шаги 50, 51 и 52). Внедрение модели «единого закупщика», укрупнение региональных электросетевых компаний, а также внедрение новой тарифной политики позволят сгладить различия в тарифах на электроэнергию между регионами, снизить затраты на передачу электроэнергии и стимулировать инвестиции в эту отрасль.

Новый взгляд на АПК и ЖКХ

– В агропромышленном комплексе, – сделал переход Булат Бакауов, – мы усилили работу по привлечению инвесторов в перерабатывающую отрасль (шаг 60 и 61). В прошлом году мы ввели 26 объектов переработки. Нынче продолжим работу в данном направлении. Планируется ввод 8 молочно-товарных ферм.

С участием иностранных инвесторов ведется строительство молочно-товарной фермы на 600 голов в ТОО «Кирова» с дальнейшей переработкой молока в АО «Сут». На реализацию проекта французской компанией «Лакталис» вложено 1 млн евро инвестиций. Кроме того, реализуется проект по строительству откормочного комплекса в ТОО «Пахарь», начато расширение откормочного комплекса ТОО «Жайма» в Баянаульском районе.

Приоритетным направлением в области является развитие орошае­мого земледелия. В течение трех лет введено 15,5 тыс. га, в нынешнем году планируется ввести еще не менее 4 тыс. га. А к 2018 году планируем довести площадь орошаемых участков до 52 тыс. гектаров.

На прошлой неделе, отметил аким, в области прошло совещание по разъяснению норм Земельного кодекса в рамках реализации Плана нации «100 шагов» с участием представителей министерств национальной экономики и сельского хозяйства. Проводится работа по введению земель сельхозназначения в рыночный оборот (шаги 35 и 36). За 2015 год и первый квартал 2016 года в области вовлечено в оборот 653 тыс. га. Из них 497 тыс. га предоставлены во временное пользование, 156 тыс. га – для личного пользования населения.

Одним из критериев рационального использования земель является наличие проектов внутрихозяйственного землеустройства. За последние 3 года количество субъектов, имеющих такие проекты, возросло в 2,4 раза.

Перейдя в докладе к строительной отрасли, Булат Бакауов разъяснил, что в рамках третьей реформы внед­рен новый ресурсный метод определения сметной стоимости строительства. Согласно ему разработана проектно-сметная документация, и в текущем году будет начат средний ремонт четырех автодорог областного значения. Всего же на ремонт и содержание дорог из бюджетов всех уровней выделено 6,9 млрд тенге. На строительство и реконструкцию автодорог республиканского значения перечислено 18 млрд тенге. Продолжаются работы в рамках коридора Центр – Восток. Буквально недавно проведена стыковка мостового перехода через реку Иртыш. Это один из крупных проектов государственной программы «Нұрлы жол», ввод которого планируется в конце текущего года.

Современные технологии внедряются и при строительстве жилья. Яркий пример – введенный в прошлом году домостроительный комбинат. Предприятие поставляет изделия для возведения многоэтажных жилых домов в Павлодаре по программе «Развитие регионов-2020». В дальнейших планах предприятия – участие в программах жилищного строительства по линии АО «Жилстройсбербанк Казахстана», АО «Байтерек Девелопмент».

По 57-му шагу Плана наций, доложил присутствующим на конференции глава региона, реализуется Мастер-план развития туристского кластера Павлодарской области. В преддверии проведения выставки «ЭКСПО-2017» подписано два меморандума о сотрудничестве между «Астана ЭКСПО» и двумя туристическими компаниями области. Также разработаны 5 туристических маршрутов по павлодарскому Прииртышью. Ведется активная работа по привлечению российских туристов для поездки на выставку через Павлодарскую область. В областном центре уже действуют курсы по подготовке волонтеров к ЭКСПО-2017 – это более 300 ответственных молодых людей, студентов и работающей молодежи. 100 из них уже сертифицированы и будут задействованы непосредственно на выставке.

Что же касается легализации, то по области принято 1 090 заявлений на легализацию 2 344 объектов недвижимого имущества с ориентировочной стоимостью 4,4 млрд тенге. На сегодня легализовано 1 986 объектов на сумму 3,6 млрд тенге. По легализации денежных средств субъектами открыто 12 текущих счетов на сумму 847 млн тенге.

Реализуется и областной Комплексный план на 2016–2020 годы, в котором утверждены конкретные перечни, способы и сроки передачи организаций коммунальной собственности и СПК «Павлодар» в конкурентную среду. Определен перечень из 31 организации, из них 5 – областной собственности, 19 – городов и районов и 7 предприятий – это дочерние и зависимые организации АО «НК «СПК «Павлодар». В настоящее время идут подготовительные работы по оценке объектов приватизации нынешнего года.

По итогам первого квартала в доход бюджета от приватизации коммунального имущества поступило 45 млн тенге. От сдачи имущества в аренду – 37,5 млн тенге.

Во главе угла – социальная сфера

Еще одним из механизмов «разгрузки» бюджета является развитие государственно-частного партнерства.

– Мы определили для себя приоритетные сферы – это социальная защита и жилищно-коммунальное хозяйство, так как значительная часть бюджетных средств ежегодно направляется именно на эти отрасли, – сказал аким региона. – В области уже есть ряд реализованных проектов в этом направлении. К примеру, в прошлом году за счет передачи в доверительное управление частным инвесторам двух бассейнов в Павлодаре экономия бюджетных средств составила 80 миллионов тенге.

В текущем году утверждена «Дорожная карта» по реализации проектов ГЧП. В настоящее время рассмотрены предложения по 26 потенциальным проектам. На первом этапе отобраны 8, по которым уже проводится работа по разработке необходимой документации и получению экономической экспертизы. Из них 5 проектов – по здравоохранению. В целом в здравоохранении по Плану нации предусматриваются развитие частной медицины и внед­рение корпоративного управления в медучреждениях. Сегодня в области функционирует 81 частная медицинская организация. Из них 17 имеют госзаказ на оказание медицинских услуг.

В рамках внедрения корпоративного управления 35 медицинских организаций переведены в статус предприятия на праве хозяйственного ведения, в 24 из них созданы наблюдательные советы. В нынешнем году планируются перевод еще двух организаций, а также реорганизация областного кардиологического цент­ра в форму АО.

Также подробно глава исполнительной власти области остановился на образовательной деятельности. Он доложил, что в рамках перехода к 12-летней модели обучения проводится следующая работа. Обеспечен 100-процентный охват детей предшкольной подготовкой. С 1 сентября две школы области участвуют в апробации нового госстандарта начального образования.

Особое внимание уделяется укреплению материально-технической базы организаций образования. Увеличивается количество школ, реализующих программу полиязычия. Если в 2013 году было всего 14 таких школ, то в текущем году планируется довести их число до 66.

Согласно 84-му шагу Плана нации, отметил Булат Бакауов, с июля 2015 года в четырех регионах области (город Экибастуз, Баянаульский, Майский и Щербактинский районы) реализуется пилотный проект «Өрлеу». В его рамках предусматривается оказание денежной помощи малообеспеченным гражданам с доходами ниже 60% от прожиточного минимума при условии их участия в активных мерах содействия занятости. В прошлом году социальные контракты заключили 32 семьи (153 чел.), денежная помощь выплачена на 3,9 млн тенге. С января текущего года реализация этого проекта начата в Павлодаре, со второго полугодия планируется в остальных регионах области. План текущего года – заключение со­циальных контрактов со 122 семьями.

Четвертая реформа – «Идентичность и единство». По ней реа­лизуются 6 шагов, где ведущей консолидирующей силой является Ассамблея народа Казахстана. А главной общегражданской ценностью определена идея «Мәңгілік Ел». Здесь надо отметить, что научно-экспертной группой при ассамблее проводится работа по разъяснению ценности идеи «Мәңгілік Ел». Всего проведено более 30 мероприятий с охватом свыше 2 тыс. человек. Новые направления АНК – это медиация, развитие благотворительности и общественный контроль. В настоящее время действуют 43 совета общественного согласия в городах и районах, сельских округах, 21 совет матерей. В феврале проведена общереспубликанская акция «Поезд «Мәңгілік Ел», посвященная 25-летию Независимости Республики Казахстан.

В области функционируют 134 службы поддержки семьи, активно работает Клуб молодых семей «Отбасым – тірегім». В рамках реализации проекта «Большая страна – большая семья» с начала года организовано 25 мероприятий с охватом более 5 тыс. человек.

На постоянной основе проводятся благотворительные акции «Караван милосердия», «Қамқорлық». Стали традиционными акции «Дорога в школу», «Забота» с участием меценатов, спонсоров, НПО, работников госучреждений.

Осуществляется взаимодействие с политическими партиями, неправительственными и молодежными организациями. Всего в области зарегистрировано 752 общественные организации. Активно работают более 70 молодежных НПО.

Пятая реформа – «Формирование подотчетного государства» – включает 10 шагов. С нынешнего года начата реализация новой программы развития области на ближайшие 5 лет. Также с Правительством заключен меморандум на 2016 год по достижению 11 ключевых индикаторов, направленных на обеспечение стабильного социально-экономического развития региона.

В рамках 95-го шага внедрена практика ежегодных выступлений акимов всех уровней перед населением о достижении показателей программ развития территории. В текущем году в области проведено 567 отчетных встреч, в которых приняли участие свыше 55 тыс. человек.

Для формирования подотчетного государства перед населением во всех городах и районах области созданы общественные советы. Не менее двух третей в них составляют представители гражданского общества. На сегодня областным советом проведено 5 заседаний, на которых рассмотрены и даны рекомендации по 129 нормативным актам.

С прошлого года начата реализация проекта по внедрению самостоятельных бюджетов местного самоуправления. Эта работа будет проходить поэтапно. Ожидаем, что в распоряжение местного самоуправления поступит порядка 495 млн тенге.

После содержательного доклада глава региона провел брифинг. Журналистов интересовали ситуация с автобусным парком № 1 Павлодара, где инвесторы не смогли обеспечить договорные обязательства, разговоры об оптимизации библиотек областного центра и финансовом состоянии футбольного клуба «Иртыш», благоустройство Баянаульского национального природного парка, сохранность уникального палеонтологического памятника областного центра «Гусиный перелет», строительство в области двух групповых водопроводов. На все вопросы были получены обстоя­тельные ответы.