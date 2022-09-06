Максимально открытой обещают сделать систему отбора чиновников в Казахстане

Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров рассказал, как будет преобразована система отбора и увольнения госслужащих в Казахстане, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«В рамках новой административной реформы будет пересмотрена система отбора и увольнения госслужащих, в целях обеспечения максимальной ее открытости для профессионалов из частного сектора. Агентство по делам государственной службы будет преобразовано в полноценный институт стратегического HR», - сообщил Алибек Куантыров на заседании правительства.

Такие планы заложены в «Общенациональный план мероприятий по реализации Послания Главы государства «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество».

Документ сегодня поддержали в кабмине.