Максимально увеличивать Нацфонд и средства, которые выделяются детям, призвал спикер Сената

Сенат, Экономика, Общество
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Тусупбекова Лаура
корреспондент

Ашимбаев констатировал, что "у нас сегодня достаточно непросто с точки зрения использования средств Нацфонда".

Фото: пресс-служба Сената

Спикер Сената Маулен Ашимбаев в ходе обсуждения поправок в закон «О республиканском бюджете на 2023 – 2025 годы» предупредил о необходимости рачительного использования средств Нацфонда, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Маулен Ашимбаев отметил, что сенаторы поддерживают финансирование базовых инфраструктурных проектов.

«Стратегические расходы должны финансироваться из Национального фонда, но одновременно мы должны выполнять поручения главы государства по доведению Национального фонда до $100 млрд. Сейчас мы видим тенденцию уменьшения средств Национального фонда. За последние восемь лет средства нашего Нацфонда уменьшились с 73 до 57 млрд долларов, то есть тенденцию мы видим на уменьшение. Может быть год-два есть стабилизация, в то же время задача стоит на увеличение до 100 млрд долларов. У нас здесь задача – максимально увеличивать Нацфонд и через это увеличивать те средства, которые выделяются детям. В этой связи, наверно, всем нужна финансовая дисциплина в предстоящий период. Сейчас придут новые депутаты Мажилиса с новой повесткой, новые партии, будут просить деньги. Понятно, что у них свои задачи, они должны избирателям показать свою работу. Но у нас сегодня достаточно непросто с точки зрения использования средств Нацфонда и в целом развития экономики, поэтому все должны приходить к финансовой дисциплине», - сказал спикер Сената.

Он констатировал, что увеличение за последние пять лет доходов республиканского бюджета на 66% дает хорошую динамику, однако и расходы растут.

«Вроде динамика хорошая за пять лет – 66%, это доходы. А расходы тем временем за этот же период увеличились на 120%. То есть у нас двукратное опережение роста расходов, нежели доходов. В этой связи понятно и логично, что Правительство берет эти деньги или из Национального фонда, или за счет увеличения дефицита бюджета. В этом уточнении бюджета мы видим, что дефицит бюджета остался на прежнем уровне, значит, из Нацфонда взяли. Ну, а других-то источников нет. Или надо увеличивать налоговую базу. И в этой связи основной месседж в том, что нам всем нужно приходить к финансовой дисциплине, тратить только на стратегические расходы средства Нацфонда, и в целом иметь реалистичную стратегию увеличения активов Нацфонда. Как и за счет чего увеличивать эти активы, если мы по 4 трлн будем брать?» - сказал Маулен Ашимбаев

Он отметил, что депутаты хотят видеть осмысленную стратегию увеличения активов Национального фонда, а не стратегию использования Нацфонда.

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