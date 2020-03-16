Максимальные ставки по депозитам в тенге повысили в Казахстане

Казахстанский фонд гарантирования депозитов повышает максимальные рекомендуемые ставки по сберегательным, срочным и несрочным депозитам в тенге. Значения максимальных ставок по некоторым депозитам сегодня пересмотрены повторно. Изменения вступают в силу 16 марта: банки уже вправе принимать депозиты под более высокие ставки, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КФГД.
"Пересмотр максимальных рекомендуемых ставок вознаграждения – это реакция на изменение условий на денежном рынке, на значительное повышение базовой ставки с 9,25 до 12 процентов и расширение процентного коридора базовой ставки на +/– 0,5 процентного пункта", – говорится в сообщении.
Отмечается, что долгосрочные сберегательные вклады остаются самыми высокодоходными. Максимальная рекомендуемая ставка по сберегательным вкладам без пополнения на 1 год повышается до 15,1%, на два года – до 15,5%, что на 1 процентный пункт выше прошлых значений. Спрос на сберегательные вклады не замедляется, и в условиях изменения стоимости денег именно эти вклады продолжат приносить наиболее высокую доходность вкупе с защитой КФГД.
Несрочные вклады с пополнением и снятием денег в любой момент – это массовый продукт: такие депозиты присутствуют в депозитной линейке всех банков. Вслед за пересмотром значения максимальной рекомендуемой ставки по несрочным вкладам на прошлой неделе, в связи с расширением процентного коридора базовой ставки, сегодня КФГД увеличивает спред сверх базовой ставки с 0,5 до 1 процентного пункта. Уже с сегодняшнего дня банки вправе принимать несрочные вклады под ставку до 13%.
Краткосрочные сберегательные вклады на 3 и 6 месяцев станут более доходными за счет решения КФГД пересмотреть спред сверх базовой ставки с 1 до 2 процентных пунктов. С сегодняшнего дня максимальные значения ставок по сберегательным депозитам на 3 и 6 месяцев составят 14,0%.
КФГД оставляет без изменений максимальные значения ставок по срочным вкладам на те же сроки, утвержденные 10 марта, однако повышает максимальные рекомендуемые ставки по срочным депозитам: до 12,2% – по депозитам на год, до 12,9% – на два года.
"Действия КФГД опираются на рыночную методику и направлены, в первую очередь, на защиту интересов казахстанских вкладчиков и сохранение основного принципа дифференциации вкладов: все депозиты приносят доход сверх инфляции, а сберегательные вклады, имеющие максимальные требования к досрочному изъятию денег, дают наиболее высокую доходность", – комментирует и.о. председателя Казахстанского фонда гарантирования депозитов Бота Акбаева.
Справочно
С октября 2018 года в Казахстане действует новая депозитная классификация – сберегательные, срочные и несрочные вклады.
Несрочный вклад – это самый привычный депозит: срок действия договора банковского вклада не ограничивает вкладчика воспользоваться деньгами в любой момент без потери вознаграждения.
С сентября 2019 года максимальная рекомендуемая ставка вознаграждения по несрочным вкладам рассчитывается на основании базовой ставки Национального банка Казахстана. Максимальные рекомендуемые ставки вознаграждения по срочным и сберегательным вкладам более года рассчитываются на основе ставок вознаграждения, которые сложились на конкурентном рынке, поэтому доходность по этим вкладам – выше.
Срочный вклад позволяет получить более высокую доходность по сравнению с несрочным, а сберегательный вклад – самую высокую доходность. Повышенная ставка вознаграждения – это компенсация за ограничения досрочного снятия денег.
По срочным вкладам допускается частичное и полное досрочное снятие денег с депозита со снижением вознаграждения.
По сберегательным вкладам не допускается частичное досрочное снятие – только полное. При досрочном снятии банк снизит начисленное вознаграждение до 0,1%годовых или ниже, а деньги могут быть выданы не ранее, чем через 30 дней. Поэтому сберегательный вклад интересен вкладчикам, которые уверены, что не воспользуются деньгами с депозита в течение всего срока вклада. Этот вклад поможет быстрее накопить на крупную покупку за счет повышенной ставки и капитализации процентов и получать высокий доход на уже имеющиеся накопления.
Гарантия КФГД по несрочным и срочным вкладам в тенге составляет 10 миллионов тенге, по сберегательным вкладам – 15 миллионов тенге. Если вклады размещены в разных банках, КФГД дает гарантию отдельно на депозиты в каждом из банков.
"Пересмотр максимальных рекомендуемых ставок вознаграждения – это реакция на изменение условий на денежном рынке, на значительное повышение базовой ставки с 9,25 до 12 процентов и расширение процентного коридора базовой ставки на +/– 0,5 процентного пункта", – говорится в сообщении.
Отмечается, что долгосрочные сберегательные вклады остаются самыми высокодоходными. Максимальная рекомендуемая ставка по сберегательным вкладам без пополнения на 1 год повышается до 15,1%, на два года – до 15,5%, что на 1 процентный пункт выше прошлых значений. Спрос на сберегательные вклады не замедляется, и в условиях изменения стоимости денег именно эти вклады продолжат приносить наиболее высокую доходность вкупе с защитой КФГД.
Несрочные вклады с пополнением и снятием денег в любой момент – это массовый продукт: такие депозиты присутствуют в депозитной линейке всех банков. Вслед за пересмотром значения максимальной рекомендуемой ставки по несрочным вкладам на прошлой неделе, в связи с расширением процентного коридора базовой ставки, сегодня КФГД увеличивает спред сверх базовой ставки с 0,5 до 1 процентного пункта. Уже с сегодняшнего дня банки вправе принимать несрочные вклады под ставку до 13%.
Краткосрочные сберегательные вклады на 3 и 6 месяцев станут более доходными за счет решения КФГД пересмотреть спред сверх базовой ставки с 1 до 2 процентных пунктов. С сегодняшнего дня максимальные значения ставок по сберегательным депозитам на 3 и 6 месяцев составят 14,0%.
КФГД оставляет без изменений максимальные значения ставок по срочным вкладам на те же сроки, утвержденные 10 марта, однако повышает максимальные рекомендуемые ставки по срочным депозитам: до 12,2% – по депозитам на год, до 12,9% – на два года.
"Действия КФГД опираются на рыночную методику и направлены, в первую очередь, на защиту интересов казахстанских вкладчиков и сохранение основного принципа дифференциации вкладов: все депозиты приносят доход сверх инфляции, а сберегательные вклады, имеющие максимальные требования к досрочному изъятию денег, дают наиболее высокую доходность", – комментирует и.о. председателя Казахстанского фонда гарантирования депозитов Бота Акбаева.
Справочно
С октября 2018 года в Казахстане действует новая депозитная классификация – сберегательные, срочные и несрочные вклады.
Несрочный вклад – это самый привычный депозит: срок действия договора банковского вклада не ограничивает вкладчика воспользоваться деньгами в любой момент без потери вознаграждения.
С сентября 2019 года максимальная рекомендуемая ставка вознаграждения по несрочным вкладам рассчитывается на основании базовой ставки Национального банка Казахстана. Максимальные рекомендуемые ставки вознаграждения по срочным и сберегательным вкладам более года рассчитываются на основе ставок вознаграждения, которые сложились на конкурентном рынке, поэтому доходность по этим вкладам – выше.
Срочный вклад позволяет получить более высокую доходность по сравнению с несрочным, а сберегательный вклад – самую высокую доходность. Повышенная ставка вознаграждения – это компенсация за ограничения досрочного снятия денег.
По срочным вкладам допускается частичное и полное досрочное снятие денег с депозита со снижением вознаграждения.
По сберегательным вкладам не допускается частичное досрочное снятие – только полное. При досрочном снятии банк снизит начисленное вознаграждение до 0,1%годовых или ниже, а деньги могут быть выданы не ранее, чем через 30 дней. Поэтому сберегательный вклад интересен вкладчикам, которые уверены, что не воспользуются деньгами с депозита в течение всего срока вклада. Этот вклад поможет быстрее накопить на крупную покупку за счет повышенной ставки и капитализации процентов и получать высокий доход на уже имеющиеся накопления.
Гарантия КФГД по несрочным и срочным вкладам в тенге составляет 10 миллионов тенге, по сберегательным вкладам – 15 миллионов тенге. Если вклады размещены в разных банках, КФГД дает гарантию отдельно на депозиты в каждом из банков.