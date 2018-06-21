Происшествия
Максимальный срок лишения свободы по 36 уголовным преступлениям будет снижен в Казахстане
Рустам Мухаметкалиев
Снижение максимального срока лишения свободы сразу по 36 уголовным статьям будет предусмотрено Генеральной прокуратурой в новом проекте Закона по гуманизации и снижению репрессивности уголовного процесса в Казахстане, передает корреспондент Kazpravda.kz.

На сегодняшний день законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования уголовного, уголовно-процессуального законодательства и деятельности правоохранительных и специальных органов" был принят Парламентом Республики Казахстан и будет внесен на скрепление подписью Президента страны.

По данным Генпрокуратуры, в Казахстане изменилась криминогенная ситуация. Ежегодно преступность снижается на 7-10%. На сегодня Казахстан в Индексе тюремного населения поднялся на 78 место среди свыше 220 государств. В местах лишения свободы содержится 34 тысячи заключенных против 100 тысяч в начале 90-х годов.

Новый проект Закона касается двух направлений.

Первое – это укрепление защиты конституционных прав граждан и гуманизация правоохранительной деятельности.

В этих целях в Уголовном кодексе внесены поправки в 255 статей, в Уголовно-процессуальном – в 16 и Уголовно-исполнительном кодексе – в 6 статей.

Законом на треть снижается минимальный размер залога, устанавливается его верхний предел по деяниям небольшой и средней тяжести.

Органы следствия и суд теперь обязаны рассматривать возможность применения более мягких мер и обосновывать причины, по которым их применение невозможно.

Запрещается выделять в отдельное производство уголовного дела в отношении лиц, с которыми заключено процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины.

Вводятся общественные работы за совершение преступлений небольшой и средней тяжести, где в качестве одной из мер наказания предусмотрен штраф. Данная поправка не распространяется на уголовные деяния, повлекшие смерть человека.

По 19 составам преступлений суды могут назначать ограничение свободы, в том числе по 11 тяжким составам (кражам, хищениям, мошенничеству, халатности и др.).

Более чем в 2 раза снижаются пределы размеров штрафа, а также произведена коррекция срока ареста по проступкам, с соблюдением иерархии санкций административного и уголовного законодательства.

По преступлениям против собственности, в сфере экономики и некоторым другим в 2 раза увеличиваются пороги значительного, крупного и особо крупного размеров ущерба, необходимых для наступления уголовной ответственности.

По 36 преступлениям снижается верхний предел лишения свободы.

Снижаются на 5 лет сроки давности привлечения к уголовной ответственности по тяжким (с 15 до 10 лет) и особо тяжким (с 20 до 15 лет) преступлениям.

Ряд поправок направлен на широкое применение условно-досрочного освобождения осужденных и замены им наказания более мягким. Отказ судом в применении одной из указанных процедур не будет являться препятствием для внесения ходатайства по другой.

Смягчаются условия отбывания наказания в виде лишения свободы через направление социально не опасных осужденных в учреждения с минимальным уровнем безопасности. Облегчается порядок взыскания уголовных штрафов. По опыту стран ОЭСР увеличен максимальный срок уплаты штрафа с 6 месяцев до 3 лет. Судом осужденные могут быть освобождены от уплаты процессуальных издержек. Сейчас их размер порой превышает сам штраф.

Общий срок принудительных работ сокращен до 100 часов в год. К осужденным, имеющим постоянное место работы или занятым на учебе, принудительный труд применяться не будет.

Второе направление – совершенствование деятельности органов внутренних дел. Будут созданы областные департаменты полиции Министерства внутренних дел на базе департаментов внутренних дел и местной полицейской службы. Это сохранит принципы единоначалия и вертикали подчиненности.

По представлению Министра внутренних дел областные акимы будут назначать и освобождать начальников департаментов полиции. Это повысит эффективность профилактики правонарушений.

Вводятся дополнительные формы и методы предупреждения рецидивных правонарушений и правонарушений, совершенных в состоянии опьянения.

В целом проект Закона наряду с гуманизацией правоохранительной деятельности обеспечит укрепление принципов верховенства права.

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