​Максимум доверия, минимум забот

Такую статистику привели на заседании «круглого стола», что прошел в областном Доме дружбы в рамках проекта «Примирение: до суда, в суде». Организаторы встречи – Верховный суд РК и Фонд развития социального предпринимательства «Бiрлесе даму» («Совместное развитие»).

Как отметила президент этого фонда Нургуль Карагойшина, конфликтность в обществе влия­ет на социальную и экономическую стабильность в стране. Обеспечению же общественного согласия и общенационального единства будут способствовать именно институты примирения до суда и в суде.

А советник председателя Верховного суда Сагатбек Сулеймен в свою очередь рассказал участникам встречи о проводимой работе ВС РК. В частности, он отметил, что число рассмотренных в судах дел за последние годы постоянно растет. По статистике, в основном это споры о расторжении брака и взыскании алиментов, что свидетельствует о росте количества детей, воспитывающихся в неполных семьях, утрате духовных и нравственных ценностей в семье. Сагатбек Сулеймен предложил возобновить казахский институт правосудия и примирения как суд биев в форма­те Совета мудрых аксакалов.

О работе открывшихся в Кокшетау и районах области центров примирения, создании портала судебной медиации, видеоматериалов и взаимодействии со СМИ в целях пропаганды среди населения института примирения и суда биев проинформировал председатель Акмолинского областного суда Досжан Амиров. По его словам, только с начала года в судах области пришли к примирению более 5 000 граж­дан, с примирением сторон в порядке медиации рассмотрены 2 503 дела и возвращена госпошлина гражданам на сумму около 90,3 млн тенге. Председатель областного суда подчеркнул, что совместными действиями соответствующих ведомств и органов при реализации подписанных с ними меморандумов институт медиации получает широкое развитие, способствуя снижению конфликтности в обществе.

Своими мыслями о работе медиаторов поделился и ветеран судебной системы региона, председатель совета ветеранов областного суда Мейрам Гибадилов. Так, он отметил, что институт взаимодействия государства с гражданами непременно должен развиваться в дальнейшем. В то же время здесь пока много еще нерешенных проблем. «Но я уверен, что со временем суд биев обязательно возродится во благо общества. Его задача состоит в том, чтобы обе стороны оставались удовлетворенными решением суда, считая его законным и справедливым», – сказал ветеран.