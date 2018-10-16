Свежий выпуск

​Максимум доверия, минимум забот

Чингиз Ташенов, Кокшетау

Такую статистику привели на заседании «круглого стола», что прошел в областном Доме дружбы в рамках проекта «Примирение: до суда, в суде». Организаторы встречи – Верховный суд РК и Фонд развития социального предпринимательства «Бiрлесе даму» («Совместное развитие»).

Как отметила президент этого фонда Нургуль Карагойшина, конфликтность в обществе влия­ет на социальную и экономическую стабильность в стране. Обеспечению же общественного согласия и общенационального единства будут способствовать именно институты примирения до суда и в суде.

А советник председателя Верховного суда Сагатбек Сулеймен в свою очередь рассказал участникам встречи о проводимой работе ВС РК. В частности, он отметил, что число рассмотренных в судах дел за последние годы постоянно растет. По статистике, в основном это споры о расторжении брака и взыскании алиментов, что свидетельствует о росте количества детей, воспитывающихся в неполных семьях, утрате духовных и нравственных ценностей в семье. Сагатбек Сулеймен предложил возобновить казахский институт правосудия и примирения как суд биев в форма­те Совета мудрых аксакалов.

О работе открывшихся в Кокшетау и районах области центров примирения, создании портала судебной медиации, видеоматериалов и взаимодействии со СМИ в целях пропаганды среди населения института примирения и суда биев проинформировал председатель Акмолинского областного суда Досжан Амиров. По его словам, только с начала года в судах области пришли к примирению более 5 000 граж­дан, с примирением сторон в порядке медиации рассмотрены 2 503 дела и возвращена госпошлина гражданам на сумму около 90,3 млн тенге. Председатель областного суда подчеркнул, что совместными действиями соответствующих ведомств и органов при реализации подписанных с ними меморандумов институт медиации получает широкое развитие, способствуя снижению конфликтности в обществе.

Своими мыслями о работе медиаторов поделился и ветеран судебной системы региона, председатель совета ветеранов областного суда Мейрам Гибадилов. Так, он отметил, что институт взаимодействия государства с гражданами непременно должен развиваться в дальнейшем. В то же время здесь пока много еще нерешенных проблем. «Но я уверен, что со временем суд биев обязательно возродится во благо общества. Его задача состоит в том, чтобы обе стороны оставались удовлетворенными решением суда, считая его законным и справедливым», – сказал ветеран.

Популярное

Все
Долг ответственностью краcен
На днях на Меркенском сахарном заводе внезапно перестали принимать выращенную в стране свеклу, и это вызвало массу вопросов
Все дело – в контенте
С книгой для жизни
По широкому кругу вопросов
Звонкое наследие Амре
Агиткампания в недрах страны
Награда за спасение детей
Для сильных духом
Обсудили ряд проблем
Нешуточные страсти на арене
«Сарыарка» идет без поражений
Настроить сердце на здоровый ритм
Ибрагимович – актер, а «Бавария» – экономист
Остаться в живых
Устроившего ралли у остановки водителя наказали в Караганде – видео
В Петропавловске выпавший со 2-го этажа мужчина очнулся и вернулся в квартиру
Пиши и сокращай
Добро побеждает
Масштабная работа
Скляр провел переговоры с заместителями главы Правительства России
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Атырауской области
Венецианская комиссия оценила проходящие в Казахстане преобразования
Заседание ЕМПС в Ереване: о чем договорились лидеры евразийской "пятерки"
Воспитатель била детей в детсаду Аксу
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Астана попала в Книгу рекордов Гиннесса
Президент присвоил высшие воинские и специальные звания, классные чины
Машину-двойника выявили в Акмолинской области
Экс-главу Китая вывели под руки из президиума на съезде КПК
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
Лодка с рыбаками перевернулась на водохранилище в Карагандинской области
Адвокат пытался подкупить потерпевшую сторону в Караганде
Предвыборный штаб кандидата в президенты Каракат Абден начал работу
Ипотеку без первоначального взноса запускают в Алматинской области
В Актобе несовершеннолетний устроил поножовщину в торгово-развлекательном центре
В Российском городе Иркутск военный самолет упал на жилой дом
Мужчина открыл стрельбу на трассе в Акмолинской области
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
Женщину-юриста убили в Алматы
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
Владимир Путин прибыл в Астану
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
На прощание аким, видимо разозлившись, заявил: «В следующем году у нас будут выборы акима, пусть поставят другого человека, может, он быстрее сделает»
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
Вице-премьер Жумангарин высказался о требованиях закрыть границу для россиян
Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итогам переговоров
Мефедрон изготавливали супруги у себя дома в пригороде Алматы
"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине
Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы
Нарастить объемы взаимной торговли до миллиарда долларов договорились Казахстан и Туркменистан
Смертельное ДТП с участием автобуса и ГАЗели произошло в Туркестанской области (видео)

Читайте также

Свежий выпуск
Служение юридической науке
Свежий выпуск
Инфляцию – под контроль
Свежий выпуск
По широкому кругу вопросов
Свежий выпуск
Беседы с аграриями юга

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]