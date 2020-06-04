Мактааральцам начали выдавать компенсацию в 100 тысяч тенге

Заведующий секретариатом областной Ассамблеи народа Казахстана, руководитель областного штаба Мактааральского района по социальным вопросам Гани Рысбеков встретился с мактааральцами.



В настоящее время необходимые документы приняты от 6 314 жителей населенных пунктов Жанатурмыс, Женис, Фирдауси, Достык, Ургебас. В том числе у 6 020 граждан миграционной полицией подтверждена вся информация и представлена на утверждение для перечисления средств.



Наряду с этим, за счет фонда предпринимателя А. Усманова 5 202 семьям выдается по 1 000 долларов США. В настоящее время из 13 населенных пунктов от жителей принято 5 342 документа, подтверждены документы 4 839 граждан.



"На сегодняшний день тремя траншами была перечислена компенсация в размере 1 000 долларов США, которая установлена 3 375 семьям. По остальным семьям также ведется работа по перечислению денег. Эти средства в основном предназначены гражданам, проживающим в населенных пунктах, где объявлена чрезвычайная ситуация. А среди них есть и граждане, проживающие на съемной квартире. Для принятия соответствующих решений по данному вопросу в районе создана и работает специальная комиссия.

В результате пересмотрено 1 438 документов, 1 319 получили положительные заключения. На предстоящей неделе эта работа должна быть полностью завершена. На эти цели в Жанажолский сельский округ дополнительно выделено 4 квалифицированных специалиста", - сказал Гани Рысбеков.



Кроме того, в ходе встречи на эвакуационных постах возникли проблемы, связанные с отсутствием документов у владельцев разрушенных домов, которые будут снесены и реконструированы. Так, подтоплено 870 домов. 4 хозяина таких домов не имеют удостоверения личности, 19 - сведения о собственнике, 7 - государственных актов, 8 - техническов паспортов.



На сегодняшний день в областное управление строительства сданы документы по 834 домам, по 832 домам они проверены, 2 документа направлены на доработку.



Кроме того, Гани Рысбеков посетил продовольственный склад, созданный при областном штабе по чрезвычайным ситуациям, где ознакомился с производственными процессами. На сегодняшний день на склад поступило более 740 тонн товаров со всех уголков страны, из них около 320 тонн раздаются гражданам в эвакуационных пунктах.





Жителям Мактааральского района Туркестанской области, пострадавшим от подтопления, начали выдавать компенсацию в 100 тыс. тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу облакима.