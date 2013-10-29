Экономика
Макулатуру вернуть в культуру

Переработка отходов различных производств чрезвычайно важна не только для утилизации мусора, но и сохранения окружающей среды. Применение вторичного сырья, позволяющего значительно сократить добычу природных ресурсов, приобретает все большую значимость в контексте «зеленой» экономики, которую стремится развивать наша страна.

Одним из предприятий, занимающих лидирующее положение в сфере «зеленой» экономики в нашей стране, является холдинговая компания «Казахстан Кагазы» – крупнейший производитель бумаги и упаковки из переработанного сырья, а также ведущий логистический оператор и индуст­риальный девелопер.

Три четверти сырья, используемого группой компаний в бумажном производстве, являются вторичным сырьем, собираемым по рес­публике в виде макулатуры. По подсчетам специалистов, технологический процесс, основанный на утилизации вторичного сырья, способствует сохранению предприя­тием примерно 1,5 млн. деревьев в год.

– Предстоящая Всемирная выставка «ЭКСПО-2017» станет для Казахстана и всего мира очень интерес­ным волнительным событием, – сказал на пресс-конференции председатель совета директоров группы компаний «Казахстан Кагазы» Тони Болдри. – В ходе нашей недавней встречи с руководством нацкомпании «Астана ЭКСПО-2017» мы заявили о своем желании участвовать в разработке тематического павильона, посвященного вторичной переработке сырья. Мы надеемся, что сможем продемонстрировать передовые технологии, существующие в этой области.

Он рассказал о том, что с введением Евросоюзом налога на отходы, отправляемые на мусорные свалки, европейские государства вынуждены были в ускоренном темпе разрабатывать новые технологии по переработке вторичного сырья. Такая политика привела к возникновению целого ряда отраслей. К примеру, сейчас энергия генерируется из старых автомобильных шин, бытовых отходов домохозяйств. Или, скажем, возможна переработка больших объемов использованных пластиковых бутылок в пластиковые трубы для нефтегазового сектора. Все это позволяет минимизировать отходы и энергетические затраты.

– Если мы сможем достичь в Казахстане цели по повышению вторичной переработки сырья, то это станет нашим вкладом в реализацию Стратегии Президента РК «Казахстан-2050», – уверен Тони Болдри. – Поэтому мы нацелены продолжать свою работу, чтобы стать лидером не только в сфере производства бумаги и упаковочного материала, но и в секторе развития технологий по вторичной переработке сырья.

На брифинге руководители компании заявили о намерении инвестировать около 50 млн. долларов в течение следующих 5 лет в целый ряд индустриальных проектов, направленных на диверсификацию экономики Казахстана.

Как прокомментировал генеральный директор «Казахстан Кагазы» Томас Матеос Вернер, планируется, в частности, расширить действующее в Алматы производство гофрокартонных коробок, повысить качество выпускаемой бумажной продукции, а также построить подобный существующему завод на севере республики, для того чтобы, используя возможности Таможенного союза, выходить со своей продукцией на российский рынок. Предполагается также направить инвестиции в создание пяти региональных хабов, которые станут свое­образной сетью по сбору макулатуры по всей стране.

К слову, макулатуру компания собирает в промышленных масштабах – на предприятиях, рынках, в супермаркетах. Сбор у населения не организован, поскольку вклад жителей не сделает погоду в общем объе­ме производства. Однако, будучи социально ответственной компанией, «Казахстан Кагазы» установила в Алматы в нескольких местах контейнеры для сбора бумажных отходов. Приглашая школьников посетить завод, пункты сбора макулатуры, компания прививает молодежи культуру переработки вторичного сырья и бережного отношения к природе.

Рысты АЛИБЕКОВА

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