Мал да удал

Так что памятники комарам – это на самом деле памятники людям, выдержавшим лютых комаров летом. Вот и в Атырау местный предприниматель, взявший в доверительное управление городской ретро-парк, изъявила желание поставить памятник комару. Однако местные власти эту идею не поддержали. Хотя памятников таких немало. Самый крупный комар, изготовленный из нержавеющей стали, установлен в канадском городке Комарно. Размах крыльев у этого «маленького комарика» – 460 см. Он закреплен на стальной оси и вращается, как флюгер под порывами ветра. Монумент местному кровососу установлен в 1984 году. И да, благодаря этому памятнику неприметный городок, находящийся в 70 километрах к северу от Виннипега, стал знаменит.
Все, кто приезжает летом в Атырау, и без этого памятника прекрасно осведомлены о комариных кошмарах. Хотя в последние годы на борьбу с этими насекомым выделяются сотни миллионов бюджетных средств.
К примеру, в текущем году на проведение дезинсекционных работ городской бюджет закладывал сумму почти в 130 млн тенге. По итогам проведенного тендера победителем было признано ТОО «AG Disinfection services», предложившее свои услуги за 127,2 млн тенге.
Дезинсекционные работы уже начались и продлятся до ноября – по улицам города и пригородных населенных пунктов, в подвалах жилых многоквартирных домов, на открытых местностях, в парках и вблизи водоемов. В общей сложности это 40 млн квадратных метров. Кстати, это самая внушительная сумма за всю историю борьбы с комарами. В 2016 году на дезинсекционные работы ушло 70,9 млн. Через год бюджет затратил 52 млн тенге. В прошлом году – 114,8 млн тенге.
Бог с ним, с этим памятником, и деньги второстепенны. Главное, что мы без них, комаров, как ни странно, просто не сможем существовать. Это не только мелкие, пищащие насекомые, которые призваны надоедать человеку и портить весь отдых в летнее время. Их назначение гораздо значимей и масштабней. Причин, зачем нужны комары, довольно много.
Надоедливая мошкара является важным звеном во многих пищевых цепях. Без них полностью изменился бы весь растительный и животный мир. Даже жизнь человека претерпела бы серьезные изменения. Польза от комаров начинается еще задолго до того, как они превращаются во взрослых особей. Некоторые земноводные выбирают себе их яйца и личинки в качестве основного элемента питания. Комариные личинки обладают высокой способностью фильтровать воду. Всего за 1 час одна особь может пропустить через себя около 1 литра воды. Также они помогают несколько очищать водоемы, так как питаются продуктами разложения растений и водорослей. Для Атырау, где протекает река Урал, третья по протяженности река Европы (уступая лишь Дунаю и Волге), они имеют важное значение.
Комары приносят пользу даже после своей гибели. После превращения во взрослую особь куколка выносит с собой из водоема огромное количество микроэлементов, которыми после смерти обогащает почву. Полезны комары даже в лекарственных целях. В некоторых странах Востока практикуют комариную терапию для лечения.
Иногда даже укусы комаров способны принести пользу человеку. Во время нападения на жертву кровосос вводит под кожу специальное вещество. Оно призвано разжижать кровь и не давать ей сворачиваться, пока насекомое не насытится. Такой эффект нельзя сравнить с реакцией на банальный аспирин, но легкая терапия присутствует. Также ученые зафиксировали интересный факт о комарах: часто насекомые садятся именно на больные участки, так как они излучают больше тепловой энергии. Они способны устранять мелкие капиллярные тромбы и улучшать кровоснабжение.
А вот еще несколько интересных фактов о комарах. Эти насекомые появились на планете примерно 100 млн лет назад. Жизнь самцов комаров длится не более 2 недель, в то время как самки могут жить дольше месяца. Кровь сосут только самки комаров – кровяная плазма нужна им для вынашивания потомства. Самцы питаются исключительно нектаром и водой, как бабочки. Во время брачных игр комары-самцы после заката собираются в рой на виду у самок. Предпочтение, как правило, отдается комарам среднего размера, потому что они могут дольше оставаться в воздухе. Ученые выяснили, что комары предпочитают кусать более потных людей. Свою жертву они выбирают по запаху ее тела и выдыхаемому углекислому газу. Самки комаров чаще кусают женщин, чем мужчин, причем предпочтение отдают блондинкам. Эти насекомые настолько малы, что могут в течение в среднем 5 минут летать между каплями дождя. Если комар голоден, он может преодолеть до 64 км в поисках пропитания. Запах еды они чуют на расстоянии до 50 метров. Согласно подсчетам ученых, для того чтобы выпить из человека всю кровь, потребовалось бы около 1,2 млн комаров.
И в заключение. Многие задаются вопросом: «Если этих кровососущих так много в природе, может, на них зарабатывать?»
Вполне возможно. Речь идет о личинках комаров. На личинки комаров хорошо клюет рыба в зимнее время года, поэтому они пользуются спросом среди рыболовов. Как рассказали знатоки, личинки комаров имеют вид червей, красного цвета, они живут в водной среде, поэтому держать их надо в банке с водой. В среде рыболовов личинки называются мотылем. Продают мотыль обычно частники около зоомагазинов или специализированных магазинов по продаже товаров для охоты и рыбалки. Цена на мотыль всегда была приличной. Рыболовы при покупке мотыля обращают внимание в первую очередь на свежесть, то есть мотыль должен быть живой и подвижный. Именно такой двигающийся мотыль привлекает внимание рыбы. А вялый мотыль – это уже товар второго сорта, на него не будет такого клева, как на свежий. Берегитесь комаров и удачного вам клева.