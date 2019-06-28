Мал да удал

Так что памятники комарам – это на самом деле памятники людям, выдержавшим лютых комаров летом. Вот и в Атырау местный предприниматель, взявший в доверительное управление городской ретро-парк, изъявила желание поставить памятник комару. Однако местные власти эту идею не поддержали. Хотя памятников таких немало. Самый крупный комар, изготовленный из нержавеющей стали, установлен в канадском городке Комарно. Размах крыльев у этого «маленького комарика» – 460 см. Он закреплен на стальной оси и вращается, как флюгер под порывами ветра. Монумент местному кровососу установлен в 1984 году. И да, благодаря этому памятнику неприметный городок, находящийся в 70 километрах к северу от Виннипега, стал знаменит.

Все, кто приезжает летом в Атырау, и без этого памятника прекрасно осведомлены о комариных кошмарах. Хотя в последние годы на борьбу с этими насекомым выделяются сотни миллионов бюджетных средств.

К примеру, в текущем году на проведение дезинсекционных работ городской бюджет закладывал сумму почти в 130 млн тенге. По итогам проведенного тендера победителем было признано ТОО «AG Disinfection services», предложившее свои услуги за 127,2 млн тенге.

Дезинсекционные работы уже начались и продлятся до ноября – по улицам города и пригородных населенных пунктов, в подвалах жилых многоквартирных домов, на открытых местностях, в парках и вблизи водоемов. В общей сложности это 40 млн квадратных метров. Кстати, это самая внушительная сумма за всю историю борьбы с комарами. В 2016 году на дезинсекционные работы ушло 70,9 млн. Через год бюджет затратил 52 млн тенге. В прошлом году – 114,8 млн тенге.

Бог с ним, с этим памятником, и деньги второстепенны. Главное, что мы без них, комаров, как ни странно, просто не сможем существовать. Это не только мелкие, пищащие насекомые, которые призваны надоедать человеку и портить весь отдых в летнее время. Их назначение гораздо значимей и масштабней. Причин, зачем нужны комары, довольно много.

Надоедливая мошкара является важным звеном во многих пищевых цепях. Без них полностью изменился бы весь растительный и животный мир. Даже жизнь человека претерпела бы серьезные изменения. Польза от комаров начинается еще задолго до того, как они превращаются во взрослых особей. Некоторые земноводные выбирают себе их яйца и личинки в качестве основного элемента питания. Комариные личинки обладают высокой способностью фильтровать воду. Всего за 1 час одна особь может пропус­тить через себя около 1 литра воды. Также они помогают несколько очищать водоемы, так как питаются продуктами разложения растений и водорослей. Для Атырау, где протекает река Урал, третья по протяженности река Европы (уступая лишь Дунаю и Волге), они имеют важное значение.

Комары приносят пользу даже после своей гибели. Пос­ле превращения во взрослую особь куколка выносит с собой из водоема огромное количест­во микроэлементов, которыми после смерти обогащает почву. Полезны комары даже в лекарственных целях. В некоторых странах Востока прак­тикуют комариную терапию для лечения.

Иногда даже укусы комаров способны принести пользу человеку. Во время нападения на жертву кровосос вводит под кожу специальное вещество. Оно призвано разжижать кровь и не давать ей сворачиваться, пока насекомое не насытится. Такой эффект нельзя сравнить с реакцией на банальный аспирин, но легкая терапия присутствует. Также ученые зафиксировали интересный факт о комарах: часто насекомые садятся именно на больные участки, так как они излучают больше тепловой энергии. Они способны устранять мелкие капиллярные тромбы и улучшать крово­снабжение.

А вот еще несколько инте­ресных фактов о комарах. Эти насекомые появились на планете примерно 100 млн лет назад. Жизнь самцов комаров длится не более 2 недель, в то время как самки могут жить дольше месяца. Кровь сосут только самки комаров – кровяная плазма нужна им для вынашивания потомства. Самцы питаются исключительно нектаром и водой, как бабочки. Во время брачных игр комары-самцы после заката собираются в рой на виду у самок. Предпочтение, как правило, отдается комарам среднего размера, потому что они могут дольше оставаться в воздухе. Ученые выяснили, что комары предпочитают кусать более потных людей. Свою жертву они выбирают по запаху ее тела и выдыхаемому углекислому газу. Самки комаров чаще кусают женщин, чем мужчин, причем предпочтение отдают блондинкам. ­Эти насекомые настолько малы, что могут в течение в среднем 5 минут летать между каплями дождя. Если комар голоден, он может преодолеть до ­64 км в поисках пропитания. Запах еды они чуют на расстоя­нии до 50 метров. Согласно ­подсчетам ученых, для того чтобы выпить из человека всю кровь, потребовалось бы около 1,2 млн комаров.

И в заключение. Многие задаются вопросом: «Если этих кровососущих так много в природе, может, на них зарабатывать?»

Вполне возможно. Речь идет о личинках комаров. На личинки комаров хорошо клюет рыба в зимнее время года, ­поэтому они пользуются спросом среди рыболовов. Как рассказали знатоки, личинки комаров имеют вид червей, красного цвета, они живут в водной среде, поэтому держать их надо в банке с водой. В среде рыболовов личинки называются мотылем. Продают мотыль обычно частники около зоомагазинов или специализированных магазинов по продаже товаров для охоты и рыбалки. Цена на мотыль всегда была приличной. Рыболовы при покупке мотыля обращают внимание в первую очередь на свежесть, то есть мотыль должен быть живой и подвижный. Именно такой двигающийся мотыль привлекает внимание рыбы. А вялый мотыль – это уже товар второго сорта, на него не будет такого клева, как на свежий. Берегитесь комаров и удачного вам клева.