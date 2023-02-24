Мал, да удал

Аксу – самый маленький из трех городов Павлодарской области. Моногород – этот термин подходит ему как нельзя лучше. Причем на фоне многих других собратьев по этому статусу он обладает массой преимуществ.
Такие вот плюсы
Одно из них – это близость к областному центру. От Павлодара до Аксу примерно 45 километров, доехать можно по двум трассам, в том числе через новый мост «Нұрлы жол». Построенный в 2016 году самый длинный мостовой переход в Центральной Азии сократил и без того небольшое время в пути до получаса. В свое время активно продвигалась идея формирования павлодарско-аксуской агломерации, и хотя формально такого объединения двух населенных пунктов не произошло, близкое соседство очень удобно.
В Аксу живут 50 тыс. человек, с сельской зоной – примерно 70 тыс., но в этом материале речь пойдет исключительно о городе и горожанах. Так вот из этих 50 тыс. (замечу, всех возрастов – от новорожденных до преклонных) почти шесть тысяч работают на Аксуском заводе ферросплавов и более 2,5 тыс. – на Аксуской электростанции.
Завод ферросплавов – одно из крупнейших металлургических предприятий мира, здесь ежегодно выпускают свыше одного млн тонн продукции, большая часть которой экспортируется в страны дальнего зарубежья. Станция, входящая в состав АО «ЕЭК», вырабатывает до 17% всей производимой в стране электроэнергии.
И эти два градообразующих предприятия во многом определяют уровень стабильности в Аксу. Здесь есть работа. Здесь хорошая заработная плата – лучше, чем в других городах области. Например, средняя зарплата в Аксу в прошлом году – 327,3 тыс. тенге, в Экибастузе – 312,3 тыс., в Павлодаре – только 266,7 тыс.