Мал, да удал

Такие вот плюсы

Одно из них – это близость к областному центру. От Павлодара до Аксу примерно 45 километров, доехать можно по двум трассам, в том числе через новый мост «Нұрлы жол». Пост­роенный в 2016 году самый длинный мос­товой переход в Центральной Азии сократил и без того небольшое время в пути до получаса. В свое время активно продвигалась идея формирования павлодарско-аксуской агломерации, и хотя формально такого объединения двух населенных пунктов не произошло, близкое соседство очень удобно.

В Аксу живут 50 тыс. человек, с сельской зоной – примерно 70 тыс., но в этом материале речь пойдет исключительно о городе и горожанах. Так вот из этих 50 тыс. (замечу, всех возрастов – от новорожденных до преклонных) почти шесть тысяч работают на Аксуском заводе ферросплавов и более 2,5 тыс. – на Аксуской электростанции.

Завод ферросплавов – одно из крупнейших металлургических предприятий мира, здесь ежегодно выпускают свыше одного млн тонн продукции, большая часть которой экспортируется в страны дальнего зарубежья. Станция, входящая в состав АО «ЕЭК», вырабаты­вает до 17% всей производимой в стране электроэнергии.

И эти два градообразующих предприятия во многом определяют уровень стабильности в Аксу. Здесь есть работа. Здесь хорошая заработная плата – лучше, чем в других городах облас­ти. Например, средняя зарплата в Аксу в прошлом году – 327,3 тыс. тенге, в Экибастузе – 312,3 тыс., в Павлодаре – только 266,7 тыс.

Здесь и для решения насущных вопросов есть поддержка крупных компаний. Например, образцом для всей страны можно считать проект «Tugan qala – Родной город», реализованный в Аксу при участии компании ERG, куда в итоге входят и станция, и завод (о проекте «КП» рассказывала 9 января в материале «Бюджет страны начинается с бюджета двора»). Спонсоры помогают строить важные объекты, преображать дворы, а благоустроенный в прошлом году пляж стал настоящим центром притяжения горожан.

Кстати, квартирный вопрос своих работников предприятия тоже стараются решать: за три года ЕЭК и АЗФ возвели четыре дома, сейчас завод строит еще одну пятиэтажку для своих сот­рудников.

Конечно, аксусцы – это не только заводчане, а о собственном жилье мечтают все. В очереди на квартиры стоят примерно 2 400 человек. Ежегодно к ним прибавляются примерно 100 новых очередников, но с учетом объе­мов строительства последних лет и нынешних темпов можно на­деяться, что потихоньку итоговая цифра все-таки будет снижаться. Например, в конце прошлого года в Аксу сдали 80-квартирный аренд­ный дом для очередников, сейчас достраивают еще один арендный на 144 квартиры и два кредитных дома, где смогут приобрести жилье по гос­программам 162 семьи.

Постепенно разрастаются новые 14-й и 15-й микрорайоны ИЖС на 480 участков – сюда подвели все коммуникации: элект­ричество, воду, канализацию, теп­ло. По-новому застраи­вается и старый микрорайон «Черемушки» – построить дома здесь смогут 240 семей. К пустым участкам уже подвели свет, в этом году здесь будет доступна и вода – из областного бюджета выделили 250 млн тенге, чтобы проложить 7,7 км сетей.

Уроки Экибастуза

Теме развития инженерной инфраструктуры моногородов в последние годы повсеместно уделяют большое внимание. Но авария в Экибастузе в этом отопительном сезоне заставила волноваться даже тех, кто живет в сотнях километров от замерзаю­щего города.

И хотя у Экибастуза и Аксу и статус общий, и возраст примерно одинаковый, ситуация в городах разная.

Как рассказал заместитель акима Аксу Марат Зенов, износ теплосетей в городе составляет 50,2%, у сетей водоснабжения показатель чуть хуже – 60,2%, по водоотведению – 51,5%. И эти цифры лучшие не только в Павлодарской области, но и по сравнению с другими регионами страны.

Острые моменты все эти годы удавалось решить за счет местного бюджета. И такая возможность есть потому, что сети города – вода, тепло, канализация – находятся в государственной собственности. Поэтому ежегодно на поддержание их жизнеспособ­ности – ремонт аварийных точек, замену задвижек и так далее – выделяли по 50, 100 млн тенге, и сейчас процент износа дает хоть какую-то перспективу. За счет местного бюджета также готовили проектно-сметную документацию, чтобы уже при поддержке других уровней реализовывать крупные проекты, в том числе по госпрограмме развития моногородов.

Например, сейчас в Аксу продолжают реконструкцию теп­ломагистрали и строительство новой ветки к старой части города на улицах Народная, Южная, Конечная, где прежде никогда не было тепла. Для этого на два года выделили 1,6 млрд тенге за счет софинансирования из рес­публиканской и областной казны. Помимо того, что улучшится теплоснабжение уже запитанных домов, закольцовка позволит подключить к центральным коммуникациям еще 100 частных домов.

Другой большой блок ремонт­ных работ – реконструкция двух ниток канализационной сети общей протяженностью 15,6 км от главной фекальной насосной станции до канализационных очистных сооружений. Прежде участок был довольно аварийным: в прошлом году подрядчики уже поменяли одну ветку, вторую закончат в этом году. К слову, предыдущие пять лет – с 2017-го по 2022-й – ремонтировали 60 км сетей от станции до озера-накопителя, что тоже существенно снизило уровень износа коммуникаций.

– На уровень республики мы заявили проекты по магистральным водопроводным сетям – по результатам технического обследования выбрали самые узкие мес­та. Это два проекта по реконст­рукции аварийных участков и один проект по строительству новой ветки. Общая сумма необходимого финансирования – примерно 1,3 миллиарда тенге, надеемся, что нас поддержат, – говорит Марат Зенов.

Пока проблемным вопросом и головной болью областного руководства остается новая городская котельная. Исторически сложилось, что единственным источником тепла в Аксу осталась котельная Аксуского завода ферросплавов, так называемая РОК-2. Но это частная котельная, причем немолодая, поэтому с 2014 года появилась идея построить государственную котельную, мол, и обновление, и перспектива для роста города.

Объект стоимостью 11 млрд тенге должны были возвести еще в 2019-м, потом обещали сдать в 2021-м, но то и дело возникают какие-то трудности, из-за которых ввод в эксплуатацию откладывается. Подробнее мы писали о ситуации в материале «И так не замерзнут?» 22 сентяб­ря 2022 года.

Сейчас уже есть сомнения в работоспособности этого проекта, который требует все больше и больше финансовых вливаний. Но в апреле должны пройти очередные пусконаладочные работы, и руководство области требует от исполнителей – подрядчиков по стройке и запуску – дать итоговые выводы. Пока же прогнозы по котельной не может дать никто.

Лидеры области

Павлодарцам есть чему по­учиться у аксусцев. Например, умению находить общий язык. В Аксу есть 264 многоквартирных жилых дома, при этом уже созданы 66 ОСИ и 177 ПТ. О таком уровне осознанного перехода на новые формы управления своим домом жители областного центра могут только мечтать.

Одно из первых ОСИ Аксу организовал 60-квартирный дом № 9 по улице Маншук Маметовой. Дом немолодой – 1970 года постройки, естественно, требую­щий внимания и вложений. Руководителем ОСИ стала жительница дома, молодая пенсионерка Шолпан Маликбаева – преж­де она работала заместителем директора школы по хозяйственной части, так что опыта управления ей не занимать. По сути, выборов на эту должность здесь даже и не было – соседи поставили женщину перед фактом, что решили доверить ей важный статус.

– Наше ОСИ образовалось 31 мая 2021 года, мы были одни из первых. Конечно, начинали трудновато – не знали, что и как делать. До этого дом был в КСК «Энергетик». Но когда началась реформа, уже нам хотелось порядка: мы сами не хотели находиться в КСК, ведь в нем много домов, сотрудники не успевали, а у нас подвалы плавали, – рассказывает Шолпан Байкеновна. – И вот начали работать. В штате дворник, слесарь, бухгалтер и председатель, мы держим сантехника и зимой, потому что нужно канализацию чистить. Сначала думали сделать договор обслуживания с «ДомКомХозом», но дом у нас маленький, и мы не потянули – самим дешевле.

За прошлый год здесь поменяли в двух подвалах канализацию, розлив холодной воды пол­ностью, горячая вода – в планах. Готовились усиленно к отопительному сезону – поменяли на тепловом узле четыре задвижки, в подвалах – краны отопления на стояках, потому что старые страшно было трогать.

Как говорят жители, сумма платежей поменялась незначительно: в КСК платили примерно 45 тенге за квадрат, и сначала ОСИ выбрало такой же тариф, но в декабре решили повысить его до 60 тенге. Кстати, проголосовали «за» почти единогласно – только две квартиры были против и три воздержались.

– С той суммой, какую мы платили в КСК, просто невозможно было что-то сделать. За тот пе­риод, как мы работаем, почти каждый месяц проводим заседание совета дома – уже 17 провели. Мы решаем, куда будем тратить собранные средства. Бухгалтер дает нам сведения, сколько пос­тупило, а мы решаем, что в первую очередь делать, – делится секретарь совета дома Галина Дмитриевна Родионова. – Бы­вают споры у жильцов: например, когда мы начали делать замену розлива. Ведь тех денег, которые у нас были на счете, не хватило – это понятно. Пока мы месяц деньги собирали по пять тысяч, цены выросли. Но все воп­росы решае­мы. И сейчас уже легче – люди видят, что сделано.

Жильцы поддерживают своих активных соседей: выходят на субботники, сажают цветы в палисаднике, ухаживают. Еще больше сплотило соседей звание «Дом образцового порядка», присужденное жилинспекцией, – говорят, так дружно никогда не жили, как сейчас. Подарок, полученный вместе со званием, – краску – использовали сообща, преобразив забор палисадников.

– Все-таки людей нужно «воспитывать», потому что долгие годы КСК работали по принципу «моя хата с краю – ничего не знаю», – отмечает Шолпан Маликбаева. – А ведь у нас общий дом, и за него мы должны все отвечать. Просто даже рассказываем людям, что по кондоминиуму в каждой час­ти дома у них есть доля. И как к пионерам, к нам за советом обращаются многие. Спрашивают: как выйти из КСК. Боятся, что выйдут и потеряются, что на ОСИ лягут тяжким бременем долги КСК. Мы объясняем, что вы начинаете с нуля, что никаких долгов вы в наследие не берете.

Согласна с коллегой и Светлана Миллер, которая возглавляет ОСИ дома Ауэзова, 39 – эта восьми­подъездная пятиэтажка перешла на новую форму 14 июля 2021 года.

– От КСК нам дом достался в очень сложном состоянии, особенно подвал, хотя мы еще тогда начинали менять розлив. Проб­лемы и сейчас остаются, но самое важное – сейчас наш подвал сухой! Можно не в резиновых болотных сапогах туда заходить, как прежде. Это общая заслуга всех жильцов, а у нас 128 квартир и коммерческие объекты. Скоро тариф будем поднимать на пять тенге, чтобы хотя бы до 58 тенге за квадрат довести. И хотя сдают в ОСИ почти все, даже этих денег хватает только на текущее содержание. Есть несколько неблагополучных квартир – как хочу, так и живу – но мы с ними боремся через суд, – говорит председатель ОСИ.

Впрочем, есть у этого дома проб­лемный вопрос, который требует поддержки со стороны: фасад в очень плохом состоянии, кирпичи буквально выпадают. Сумма на ремонт для жильцов будет неподъемной: как говорит Светлана Георгиевна, надо копить лет десять и ничего в доме не делать.

Чего не хватает Аксу?

В моногороде, столь компакт­ном и довольно благополучном, все друг друга знают. Конечно, это преувеличение, но не большая ошибка. Если не ты сам, так кто-то из твоих родных или друзей работает на заводе или станции. И это единение, приближенное к братству, рождает какой-то особенный вид патриотизма.

Любят здесь все местное. Рубцовский хлеб, тепличные аксу­ские огурцы – сейчас, правда, ждут первого сбора сезона 2023 года. А перед Новым годом горожане влет разбирали овощи – по 750 тенге за килограмм, тогда как привозные и по 1 200, и по 1 500 стоили. Евгеньевский (по названию ближайшего села, где есть большой орошаемый массив) картофель всегда предпочтут павлодарскому.

Размеренность местного образа жизни тоже считают преимуществом. Многие работают по сменам и по строгому графику. Также стабильно, как ходят на работу, получают зарплату. И малый бизнес это чувствует – все необходимые товары и услуги горожанам доступны.

Не хватает, пожалуй, крупных развлекательных объектов и вуза.

– Боулинг бы не помешал, кино­театр, ночной клуб, да что говорить – у нас ведь и рестораны до 11 вечера работают, – с улыбкой рассказывает молодая жительница Асемгуль. – Мы поэтому в Павлодар чаще ездим, ну это не так проблематично – расстояние-то небольшое. Да и понимаем, что на такие крупные объекты Аксу просто не хватает населения, заполняемости нормальной не будет. Но у нас строят «Аксу-молл» – обещают летом открыть, мы ждем с нетерпением этого торгового центра. А вот, кстати, разных частных центров и студий для детей, я считаю, достаточно – именно для деток у нас много всего разного есть.

В прошлом году в Аксу открыли крупный частный спорткомп­лекс «Арлан-арена» – там есть крытый футбольный манеж, баскетбольная, волейбольная площадки, залы настольного тенниса и борьбы. По меморандуму с отделом спорта там же проходят тренировки детской секции по бочче – новому паралим­пийскому виду спорта.

Популярен у горожан и большой спортивно-оздоровительный комплекс – его построили спонсоры и передали городу. Есть в Аксу лыжная база, стадион, бассейн, стрелковый тир, крытый хоккейный корт. И вот именно любители хоккея с нетерпением ждут завершения строительства еще одного объекта – он городу просто необходим.

В Аксу действует перспективная хоккейная команда «Молния», кстати, многие ребята из павлодарского «Иртыша» перешли сюда. Хоккеисты двух составов «Молнии» 2009 и 2010 годов участвуют в Кубке федерации РК в группе «А» и сейчас идут лидерами, опережая соперников из Астаны, Усть-Каменогорска и других городов. Есть и любительские подростковые, взрос­лые коман­ды – порядка 1,5 тыс. человек занимаются хоккеем.

Но пока в их распоряжении в Аксу пусть и крытая, но сезонная коробка – уже сейчас лед, бы­вает, не выдерживает потепления. Приходится ездить в Павлодар – там арендовать площадку. По­этому город ждет с нетерпением, когда достроят новую ледовую арену – к объекту уже приступили и должны завершить его в 2024 году.

Кстати, горожане сами попросили построить ледовую арену на отчетной встрече акима с населением. И при развитии города на мнения и желания жителей Аксу – как и везде – должны ориен­тироваться в первую очередь. Однозначно, что в этом моногороде умеют заявлять о своем общем видении. Можно вспомнить тот же проект «Tugan qala – Родной город», в рамках которого люди уже на эксперт­ном уровне предлагают идеи по благоустройству. Кстати, на этот год для финансирования утверж­дены 12 новых проектов. И их реа­лизация будет новым поводом для нашей командировки в Аксу.