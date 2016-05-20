​Мал да удал

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Юрий ЛИ, Кызылординская область

Реализация инициированного Главой государства уникального проекта «Регулирование русла реки Сырдарьи и сохранение северной части Аральского моря», названного западными журналистами «проек­том века», действительно принесла колоссальный эффект в развитие рыбного хозяйства Приаралья. Если до 2005 года, в котором был перекрыт проран рукотворной почти 14-километровой Кокаральской капитальной дамбы, отделившей большое море от Малого Арала, добыча рыбы в водоеме лимитировалась на уровне около 400 тонн в год, причем в значительной степени завезенной из Азовского моря солеустойчивой камбалы-глосса, то в минувшем году, спустя ровно десятилетие, – она составила уже 7 761 тонну – преимущественно ценных рыбных пород, вернувшихся в Арал. При этом 3 461 тонна была переработана на растущих как грибы после дождя местных заводах в примыкающих к морю Аральском и Казалинском районах.

На днях кызылординцы с участием акима области Крымбека Кушербаева отпраздновали очередное пополнение в рыбоперерабатывающем комплексе – расширение производственной мощности одного из восьми действующих заводов. В Казалинском районе крестьянское хозяйство «Т. Игиликов», которое с 2011 года занимается промыслом на Малом Арале и уже обзавелось цехами по выпуску копченой и мороженой рыбы, торжественно запустило новую современную производственную линию по изготовлению рыбного филе мощностью 5 тонн в день, увеличив штат до 40 специалистов.

– За 3 года объем вылова и переработки рыбы вырос в регионе на 47%. Это результат реализации грандиозного проекта «Регулирование русла реки Сырдарьи и сохранение северной части Аральского моря» по восстановлению Малого Арала. Постепенно в Аральском и Казалинском районах увеличивается число рыбоперерабатывающих заводов, и теперь мы можем экспортировать рыбные продукты, – поздравляя коллектив завода, подчеркнул Крымбек Кушербаев, отметив, что руководство комплекса уже работает над получением еврокода и вскоре наладит экспорт готовой продукции.

Кстати, два рыбоперерабатывающих завода При­аралья уже имеют еврокод. С начала текущего года они отправили на экспорт в Польшу, Данию, Грузию и Азербайджан 382 тонны рыбной продукции на сумму 1,5 млн долларов.

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