Малайзия готова к обмену опытом в сфере госуправления

Малайзия готова обменяться опытом с Казахстаном для совершенствования алгоритмов действий государственных служащих во время и после стихийного бедствия. Об этом сообщил и.о. председателя Сената Парламента Малайзии Нур Джазлан Мохамед в ходе встречи в Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан.

Фото: Академия госуправления при Президенте РК

Малайзия – один из ключевых партнеров Казахстана в Юго-Восточной Азии. В Малайзии систематически случаются муссонные дожди и паводки. На встрече с сотрудниками и слушателями Академии и.о. главы Сената Малайзии отметил готовность организовать обмен опытом между государственными служащими по борьбе с паводками.

«Управление паводками – это очень важное дело. Я понимаю, что Казахстан не ожидал такого масштаба, но из-за климатических изменений в мире есть вероятность, что наводнения, вызванные сильными дождями, произойдут и в будущем. Поэтому Малайзия готова обменяться опытом с Казахстаном для совершенствования алгоритмов действий государственных служащих во время и после стихийного бедствия. Со стороны Академии государственного управления Малайзии мы готовы организовать обучающие курсы по повышению квалификации и коммуникативных навыков государственных служащих. Специалисты, работающие во время кризисных ситуаций, должны быть квалифицированными и должны понимать печаль народа», – сказал Нур Джазлан Мохамед.

Также он поделился инсайтами по повышению эффективности работы государственных служащих, цифровизации государственного управления и преимуществами использования искусственного интеллекта в работе государственного сектора.

Ректор Академии Ерлан Абил выразил благодарность и.о. председателя Сената и отметил готовность установить партнерские отношения с Академией государственного управления Малайзии. В конце встречи слушатели и сотрудники Академии получили ответы на интересующие их вопросы.