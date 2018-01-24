Малайзия и Индонезия заинтересовались покупкой казахстанских телесериалов – Карин
Малайзия и Индонезия заинтересовались покупкой казахстанских телесериалов. Об этом на презентации отечественной сериальной продукции в Казмедиацентре сообщил председатель правления АО "РТРК "Казахстан" Ерлан Карин, передает корреспондент Kazpravda.kz.
Как отметил Ерлан Карин, продвижением отечественной сериальной продукции корпорация стала заниматься с прошлого года.
"Мы с прошлого года целенаправленно начали заниматься продвижением нашей телесериальной продукции за рубежом. Специально создали соответствующий отдел. Начали проводить роуд-шоу нашей продукции на зарубежных площадках и рынках. Первые наши попытки показали, что есть очень хороший спрос и наши телесериальная продукция вполне конкурентоспособна на зарубежных телерынках. Это главный вывод. Мы сегодня можем производить не только ту продукцию, которая интересна нашим зрителям. Мои коллеги способны производить продукцию, достойную и интересную, которую можно продвигать на зарубежных рынках", – сказал Ерлан Карин.
Кроме того, он отмечает, что в прошлом году были проданы сериалы собственного производства 7 странам за 7-8 месяцев.
"В первую очередь это Кыргызстан. Мы специально съездили и собрали все телеканалы кыргызские, провели с ними встречу, провели большую презентацию, рассказали и благодаря этому заключили несколько контрактов разным телеканалам. И они достаточно успешно прошли. Мы сейчас уже получили запрос на 2018 год. После Кыргызстана второй интересный большой рынок для нас – это Россия, мы продали нескольким телеканалам в Татарстане, Башкортостане и приграничным регионам РФ несколько сериалов. Затем новый и перспективный для нас рынок – это Китай. Мы заключили меморандум о сотрудничестве с CCTV, нам удалось заключить соглашение и передать нашим китайским коллегам наш сериал, который уже был показан на китайском телевидении. Также нашими сериалами активно интересуются в Азербайджане, Монголии, мы получили запрос от наших коллег из Малайзии и Индонезии. То есть наши сериалы, я скажу, достаточно успешные", – заключил Карин.