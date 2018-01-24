Общество
Малайзия и Индонезия заинтересовались покупкой казахстанских телесериалов – Карин
Малайзия и Индонезия заинтересовались покупкой казахстанских телесериалов. Об этом на презентации отечественной сериальной продукции в Казмедиацентре сообщил председатель правления АО "РТРК "Казахстан" Ерлан Карин, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Как отметил Ерлан Карин, продвижением отечественной сериальной продукции корпорация стала заниматься с прошлого года.

"Мы с прошлого года целенаправленно начали заниматься продвижением нашей телесериальной продукции за рубежом. Специально создали соответствующий отдел. Начали проводить роуд-шоу нашей продукции на зарубежных площадках и рынках. Первые наши попытки показали, что есть очень хороший спрос и наши телесериальная продукция вполне конкурентоспособна на зарубежных телерынках. Это главный вывод. Мы сегодня можем производить не только ту продукцию, которая интересна нашим зрителям. Мои коллеги способны производить продукцию, достойную и интересную, которую можно продвигать на зарубежных рынках", – сказал Ерлан Карин.

Кроме того, он отмечает, что в прошлом году были проданы сериалы собственного производства 7 странам за 7-8 месяцев.

"В первую очередь это Кыргызстан. Мы специально съездили и собрали все телеканалы кыргызские, провели с ними встречу, провели большую презентацию, рассказали и благодаря этому заключили несколько контрактов разным телеканалам. И они достаточно успешно прошли. Мы сейчас уже получили запрос на 2018 год. После Кыргызстана второй интересный большой рынок для нас – это Россия, мы продали нескольким телеканалам в Татарстане, Башкортостане и приграничным регионам РФ несколько сериалов. Затем новый и перспективный для нас рынок – это Китай. Мы заключили меморандум о сотрудничестве с CCTV, нам удалось заключить соглашение и передать нашим китайским коллегам наш сериал, который уже был показан на китайском телевидении. Также нашими сериалами активно интересуются в Азербайджане, Монголии, мы получили запрос от наших коллег из Малайзии и Индонезии. То есть наши сериалы, я скажу, достаточно успешные", – заключил Карин.

Популярное

Все
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Болат и его команда
Цифровые документы приравняют к бумажным в Казахстане
Новые месторождения нефти и металлов ищут в Казахстане
Что писали торговцы, искатели приключений и миссионеры о жизни древней степи
"Была не в настроении": учитель дала пощёчину первокласснице в Мангистау
Мужчина на глазах детей забил жену до смерти в Туркестанской области
Касым-Жомарт Токаев посетил Nazarbayev University
Опасный рецидивист бежал из тюрьмы вместе с охранницей в США
Что думают юристы и политологи об идее провести референдум в Казахстане
Торжественная церемония открытия летних Сурдлимпийских игр состоялась в бразильском городе Кашиас-ду-Сул
Указ о создании трех новых областей подписал Токаев
Как будут обеспечивать водой села Казахстана, решили в Правительстве
Дату запуска программы льготного автокредитования назвали в МИИР
Влага для полей при «сухих» прогнозах
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 4 мая
Информацию об увеличении ставок ввозных таможенных пошлин на авто опровергли в КГД
Равнение на улучшения
Депутат Конуров настаивает на создании отраслевых государственных банков
Мажилис внепланово рассмотрит законопроект о референдуме в Казахстане
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Какой будет погода в мае для казахстанцев
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Звание «Город трудовой доблести» предлагается присвоить 11 населенным пунктам Казахстана
"Страна должна знать своих "грабителей" - депутат о банках, зарабатывающих на высоких ставках
Глава МВД проинформировал Токаева о криминогенной обстановке в стране
В Казахстане идет переход к реальной президентско-парламентской форме правления
Спикер Мажилиса заявил об отмене закона о Первом Президенте
Не с весенней погоды начнется май в Казахстане
Думан Таев возглавил департамент полиции Акмолинской области
Требования для прибывающих в Казахстан меняются с 5 мая
Каждый пятый лифт в Казахстане требует замены или ремонта
Это всё провокация – Президент Токаев о "языковых патрулях"
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
История любви: казахстанка и кубинец почти 40 лет живут вместе
Еще один вид нарушения ПДД начал выявлять "Сергек"
Стало известно, как будут повышать доходы казахстанцев – презентована программа
Два открытия мирового значения подарил Казахстану историк Виктор Зайберт
Куда движется казахстанский кинематограф – интервью с кинопродюсером Канатом Торебаем
Каких продуктов коснулась "приливная волна" подорожания в Казахстане
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
Закон Республики Казахстан
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Снег и дожди идут в Казахстан
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
Не все так просто
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
Автосалоны Шымкента вынуждали людей идти на лишние траты ради покупки авто
Водитель врезался в пиццерию в Костанае, есть пострадавшие
Получение бесплатных 10 соток: о каких нововведениях нужно знать казахстанцам
ОСИлим ли?

Читайте также

Общество
Холод на севере, дожди на западе – погода на 5-7 мая в Каза…
Общество
Средняя зарплата выросла в Казахстане
Общество , Образование
Основное ЕНТ-2022: главные новости озвучили в Минобразования
Общество
Совет по этике рекомендовал уволить замглавы горздрава Алма…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]