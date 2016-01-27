Малайзия – истинная Азия

Фото Айгуль Турисбековой

Всех малазийцев объединяет одно – гордость за суверенный статус страны, полученный в 1957 году. В 2015 году Малайзия отметила 58-ю годовщину своей независимости, которая провозглашена 31 августа 1957 года.Ежегодно День независимости в этой страны проходит под определенным девизом. К примеру 58-я годовщина независимости прошла под таким: "Малайзия – одна страна, одно сердце, одна душа", что символизирует единство всех национальностей, проживающих в ней.Парад состоялся на площади Независимости столицы Куала-Лумпура. Среди гостей парада присутствовали представители СМИ из Китая, Казахстана, Таиланда, Индонезии, Вьетнама, Японии. Ровно в назначенное время на площадь Независимости прибыл кортеж Премьер-министра Малайзии Наджиб Разака.В дни празднования независимости государственными флагами были украшены небоскребы, дома, учреждения, торговые центры, машины, фонарные столбы и даже деревья. Это говорит об искренних любви и патриотизме малазийцев к своей родине.Парад стал яркой демонстрацией достижений малазийцев во всех сферах общества и экономики. Завершилось это красочное действие танцем дружбы, в котором слились три главные народности страны: малайцы, китайцы и индусы.Знакомство с Куала-Лумпуром, безусловно, начинается с ее визитной карточки, символом города и страны – небоскребов Петронас, которые пока удерживают пальму первенства самых высоких зданий-близнецов в мире. Надо сказать, что башни особенно привлекательны и фотогеничны ночью, в чем мы смогли убедиться, ужиная во вращающемся ресторане "Атмосфера 360" на втором уровне телевизионной башни Menara KL Tower. Группа архитекторов во главе с американцем Сезаром Пели сумела уловить и воплотить в этот хайтек черты колониального стиля британской эпохи, с исламскими мотивами, которые придают им неуловимую элегантность и восточную изысканность.Побывать в Куала-Лумпуре и не посетить индийский храмовый комплекс Бату Кейвз будет непростительным шагом. Ведь это самая известная и посещаемая индуистская святыня за пределами Индии. Известняковые пещеры Бату образовались 400 миллионов лет назад. Золотая статуя божества Муругана высотой 43 метра, установленная у подножия храма Пещеры Бату, переливаясь в лучах жаркого солнца, словно приветствует всех посетителей своей неуловимой улыбкой .На пути к храму круглый год продают гирлянды из свежих цветов, которые продавцы плетут каждое утро, а многочисленные паломники надевают на шеи богов и читают мантры. Путь в пещеру лежит через довольно крутую лестницу, состоящую из 465 ступеней. Во время восхождения вас будут сопровождать шустрые обезьяны, которые, кажется, давно привыкли к людям, поток которых не прекращается круглый год.В 1991 году был открыт Парк птиц, раскинувшийся на территории восьми гектаров. Он работает 365 дней в году и является одним из любимых мест горожан и туристов. Большая его часть сверху накрыта специальной сеткой, что абсолютно не мешает его обитателям, а их более 3 000 птиц – летать, гулять, передвигаться по парку. Посетители часами наслаждаются неповторимым окрасом попугаев, важно разгуливающими цаплями и пеликанами, вызывающих неописуемый восторг детей и взрослых. Соприкосновение и единение с природой – это настоящее волшебство. Можно сколько угодно описывать, восхищаться этим чудом, но лучше очутиться там самому и испытать всю гамму неповторимых эмоций.Изумительный ландшафтный дизайн парка, где не повторяется ни один его уголок, тротуары, ведущие в затаенные места с водоемами и прудами, где разводится рыба для кормления птиц, мостики, водопады, растения – все органично, как в настоящем тропическом лесу. Кстати, ландшафтные дизайнеры постоянно находятся в поиске новых идей, делая парк еще более совершенным и удобным.Сегодня трудно представить, что 140 лет назад на месте этого современного города с многочисленными небоскребами, транспортными развязками, скоростными монорельсовыми поездами, которые управляются дистанционно, наземным и подземным метро, легкорельсовым транспортом когда-то были карьеры, где добывали олово.Достопримечательностью административного центра Путраджаи, совсем еще юного города, является розовая мечеть, которая стоит на берегу искусственного канала. Она полностью построена из красного мрамора, а ее убранство также выполнено в этих тонах.