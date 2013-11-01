Малайзия становится ближе

Отсутствие визовых формальностей и прямое авиационное сообщение – важные моменты, способствующие укреплению контактов между нашими странами. Расстояние между Алматы и Куала-Лумпуром около 5 088 км. Восемь часов лета – и ты попадаешь в вечнозеленый рай. Многообразие этносов, языков и религий – яркая особенность страны, в которой проживают выходцы из Китая, Индии, Индонезии и других стран. В столице Малайзии мы пробыли два дня, скоротечных, насыщенных и интересных.

Общение с инициаторами пресс-тура началось в головном офисе компании QNET, которая поддерживает свыше 25 представительств и агентств в различных странах мира. Компания делает акцент на эксклюзивность и высокое качество товаров. В ее ассортименте – ювелирные изделия и часы, которые производятся в Швейцарии, оригинальная косметика, БАДы, продукты для контроля массы тела, оздоровительные диски, фильтры, ионизаторы воды, изготовленные с применением нанотехнологий. В подтверждение приверженности QNET оригинальным разработкам журналис­там продемонстрировали установку, производящую «живую» воду из воздуха. Для Малайзии, где влажность воздуха 80%, а в сезон дождей превышает 90%, это весьма актуальная разработка, которая предполагает минимальный расход электроэнергии.

В ходе встречи с высшим руководством QNET мы познакомились с принципами деятельности компании, а также получили ответы на интересующие вопросы. Как сообщила исполнительный директор компании Донна Имсон, независимые агенты QNET работают в более чем 100 странах мира. Это обстоятельство, сказала она, обязывает нас изучать правовую базу стран, где мы открываем представительства. Д. Имсон выразила удовлетворение тем, что Казахстан инициировал разработку законодательства в сфере регулирования прямых продаж. Во избежание урона добросовестным участникам рынка, заметила она, необходимо продолжить работу по совершенствованию понятия «финансовая пирамида».

Подробно на различиях между финансовой пирамидой и компанией, занимающейся прямыми продажами, остановился региональный директор по Центральной Азии Ти Джи Кинтанар. Главное различие, подчерк­нул он, в наличии или отсутствии продукта и в основании для выплаты комиссионных дистрибьютерам. У нас есть товар, констатировал Ти Джи Кинтатар, он реальный, осязаемый, и вознаграждение наш агент получает за продажи, а не за привлечение людей.

Этого вопроса коснулся и директор по корпоративным воп­росам Захир Мерчент. По его мнению, поправки в казахстанское уголовное законодательство направлены на пресечение деятельности пирамид образца «МММ», уничтоживших сбережения миллионов граждан. Он выразил уверенность в том, что в Казахстане будет создано правовое поле, позволяющее легитимным компаниям работать на рынке и создавать благоприятные условия для бизнеса с учас­тием казахстанцев.

Наша бизнес-модель, продолжил знакомство с системой распространения товаров руководитель отдела маркетинга Тревор Куна, основана на идее объединения концепции прямых продаж с электронной коммерцией. Продукция продается через дистрибьютеров, прошедших онлайн-регистрацию и

обучение. По данным компании, ежедневно они получают тысячи запросов от клиентов и отгружают продукцию в более чем 100 стран мира. Процесс приема заказов, контроля качества товаров, их упаковки и отгрузки мы увидели воочию, побывав в логистическом хабе компании, где трудятся не только малайзийцы, но и мигранты из других стран, подрабатывают студенты.

Особенно запомнилось посещение школы Taarana, организованной и финансируемой компанией QNET. В переводе с санскрита «тaarana» означает «пробуждение». Образовательное заведение, в котором учатся дети от 3 до 15 лет, создано для детей с особыми потребностями: с нарушениями речи, слуха, двигательных функций. Каждый ребенок в школе занимается по своему индивидуальному плану. Задача педагогов – дать ученикам навыки, которые позволят им интегрироваться в общество и жить самостоятельно. Прощание с воспитанниками школы тронуло до глубины души. На память о встрече они подарили нам разукрашенные камни – символы светлой детской мечты. В такие моменты понимаешь, что человеческие радости, заботы и чаяния не зависят от того, где мы живем, на каком языке говорим, какому богу поклоняемся. Именно это нас сближает и помогает понять друг друга.

К сожалению, за два дня мы не успели осмотреть все достопримечательности Куала-Лумпура, зато полюбовались башнями-близнецами, построенными по проекту архитектора Сезара Пелли. Их высота 452 метра, поэтому для прочности конструкции их соединили мостом. Как у нас в Астане Байтерек, так в Малайзии Башни Петронас считаются визитной карточкой столицы. Все, кто приезжает в Куала-Лумпур, стремятся побывать на площади, чтобы запечатлеть чудо архитектуры, символизирующее амбициозные цели Малайзии, за короткое время занявшей лидирующие позиции в регионе. И, конечно же, увезти на память копии башен в виде талисманов и сувениров.

Татьяна БРЕДИХИНА, Астана – Куала-Лумпур – Астана