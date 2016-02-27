​Малайзия – участвует

Церемония подписания документа состоялась по итогам встречи первого заместителя министра иностранных дел, комиссара ЭКСПО-2017 Рапиля Жошыбаева с малазийской делегацией во главе с генеральным секретарем министерства «зеленых» технологий и водных ресурсов, комиссаром национальной секции Малайзии в ЭКСПО-2017 госпожой Датук Луу Тук Джи.

Малайзия стала 41-й страной, подписавшей Договор участия в астанинской выставке. По информации МИД РК, на данный момент официальное подтверждение своего участия в ЭКСПО-2017 дали 75 стран и 14 международных организаций, назначено 55 комиссаров национальных секций.

На встрече в Астане Рапиль Жошыбаев и комиссар национальной секции Малайзии обсудили ход подготовки к ЭКСПО-2017, условия участия Малайзии, а также работу Второго собрания международных участников.

Малазийская сторона выразила готовность показать на выставке свои разработки в области альтернативных и возобновляемых источников энергии. Стоит отметить, что сейчас Малайзия активно разрабатывает «зеленые» технологии и осуществляет политику диверсификации топлива. В 2011 году в стране был принят Закон о возобновляемых источниках энергии. В настоящее время Малайзия реализует новый долгосрочный план развития ВИЭ, рассчитанный до 2050 года.