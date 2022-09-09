Мальчик разрезал нечаянно газонокосилкой сестренку в СКО

Врачи Северо-Казахстанской области провели уникальную операцию 3-летней девочке, поступившей в больницу с разрезанной брюшной полостью, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «Хабар 24».

Как стало известно, старший брат малышки взял газонокосилку, чтобы поиграть, завёл её и начал косить траву. В итоге, он не заметил стоявшую рядом сестру и нанёс ей увечья.

По словам директора детской многопрофильной больницы, девочку удалось спасти благодаря профессионализму медработников, которые оказали первую помощь в селе, а потом и в областном центре.

Сейчас малышка в тяжелом состоянии. Санавиацией её доставят в Национальный научный центр материнства и детства.

"Повреждения начинаются от правого подреберья и заканчиваются левой поясничной областью. Все внутренние органы брюшной полости - это кишечник, печень и желудок были повреждены, желудок вообще был пополам разделён. Кусок правой доли печени отдельно лежал в животе. Операция длилась почти 6 часов. Удалось собрать желудок. Это крайне редко, в основном бывает невозможно. Все кишки восстановили, остановили кровотечение", - рассказал директор Многопрофильной детской больницы СКО Нурлан Айманов.

"Я очень прошу, мамочки и папочки, смотрите за своими детками! Я выражаю благодарность врачам, которые помогли моей доченьке. У них золотые руки, золотые. Это такая случайность, что привела к такой общей трагедии. Сейчас сыночку тоже очень тяжело, он переживает", - поделилась мама пострадавшей девочки Виктория Фишер.