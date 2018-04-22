Мальчик утонул из-за халатности родителей в Южно-Казахстанской области
В Южно-Казахстанской области мальчик остался без присмотра взрослых и утонул, передает Kazpravda.kz.
"21 апреля в 17-50 в селе Атакент Махтааральского района, на канале "К-39", оставшись без присмотра родителей, по неосторожности упал в воду и утонул ребенок (мальчик) 2013 года рождения. Тело ребенка извлечено из воды очевидцами", – сообщает пресс-служба КЧС МВД РК.
В ведомстве отмечают, что на юге страны уже потеплело, купальный сезон официально еще не начался, но такие факты уже имеют место быть. В этой связи КЧС МВД РК обращается к родителям с просьбой – не оставлять малолетних детей без присмотра.