Мальчика в полиэтиленовой футболке Месси нашли в Афганистане

Фото из социальных сетей
Героя публикации с изображением на футболке из полиэтиленового пакета Лионеля Месси разыскивали всем миром, и благодаря СМИ мальчика удалось найти в провинции Газни в Афганистане, передает Kazpravda.kz.
После того как Интернет заполонили посты с фотографиями Муртазы, снятого со спины в полиэтиленовом пакете с надписью Месси, найти мальчика вызвался
сам футболист. Месси заявил, что готов подарить ребенку свою настоящую футболку.
Найти пятилетнего мальчика помог его дядя Азим Ахмади, живущий в Австралии. Журналисты Би-би-си связались с ним и попросили контакты отца Муртазы – Арифа Ахмади. Мужчина подтвердил, что на фотографиях изображен его сын.
Отметим, что изначально поиски юного поклонника таланта футболиста "Барселоны" и сборной Аргентины были направлены по ложному следу. В описании снимка говорилось, что изображенный на нем мальчик живет в иракском Дохуке.
По словам Арифа, идея сделать футболку из пакета принадлежит его старшему сыну Хумаюну, который и опубликовал фото на своей странице в Facebook.
Семья Ахмади живет в восточной провинции Газни в Афганистане.
"Он действительно любит футбол и Месси. Для нас невозможно купить настоящую майку, потому что я простой фермер. Поэтому дети использовали пакет. Муртаза услышал о том, что стал известным, от друзей, у которых есть доступ в Интернет", – приводит слова отца ставшего на весь мир известного мальчика Ариф портал zanoza.kg.
Муртаза надеется, что иностранные государства помогут ему когда-нибудь встретиться с Месси.