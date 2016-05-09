​Мальчишка рвался на войну

Иван Степанович родился 25 декабря 1924 года, а на фронт попал уже в первых числах сентября 1942-го. Он бы и раньше ушел воевать, но парню никак не удавалось убедить работников райвоенкомата призвать его на службу. Практически все его сверстники рвались на фронт с первых дней начала войны. Получив отказ, они не раз сообща ломали голову над тем, как приписать себе полгода-год, чтобы в одночасье стать старше.

К исходу первого года войны ситуация на всех фронтах заметно накалилась, и настойчивого парня призвали все же на службу. 3 сентября 1942 года железнодорожный состав уже мчал его на запад из казахстанского Атбасара. После долгой дороги его ждал курс молодого бойца в учебке и – на фронт. Таким был путь на войну для сотен тысяч новобранцев.

Первым местом службы для И. Акименко стала 235-я Витебская краснознаменная, ордена Суворова стрелковая дивизия. В 801-м стрелковом полку Иван Степанович служил в должности орудийного номера. 21 июля 1943 года он получил свое первое ранение в ходе боев на Орловско-Курской дуге и попал в эвакогоспиталь. Но уже ровно через месяц вернулся в строй. Именно в те дни в Великой Отечественной войне произошел коренной перелом. Части Красной армии освободили Харьков.

– После Курска, Орла и Харькова враг не смог перейти в наступление с решающими целями, – говорит И. Акименко. – С того момента противник только оборонялся. По своим масштабам, задействованным силам и средствам битва на Курской дуге является одним из ключевых сражений Второй мировой войны.

Свой путь на запад, к Победе Иван Степанович продолжил на 2-м Прибалтийском фронте. Новым местом его службы стал 255-й стрелковый полк 65-й гвардейской дивизии. Храбрый солдат, гимнастерку которого к тому времени уже украшали медали «За боевые заслуги» и «За отвагу», был направлен командованием на курсы младших лейтенантов. 5 марта 1944 года он успешно сдал экзамены с общей отметкой «хорошо».

Оценочный лист и удостоверение об окончании объединенного офицерского училища 2-го Прибалтийского фронта и сегодня являются самыми важными документами в личном архиве фронтовика. Согласно приказу по войскам 2-го Прибалтийского фронта, он аттестован на командира минометного взвода 82-мм минометов, и ему присвоено офицерское звание «младший лейтенант». Войска 2-го Прибалтийского фронта в это время продолжали наступательные бои по освобождению Латвии. И минометный взвод, которым руководил И. Акименко, был в первых рядах, нанося сокрушительные удары по частям противника и освобождая один за другим десятки населенных пунктов.

18 сентября 1944 года командир минометного взвода, получив контузию, потерял частично слух, но не покинул поле боя, продолжив воевать. В госпиталь офицер попал только 13 ноября и вплоть до 1 декабря 1944 года находился на лечении после полученной травмы. Военно-врачебная комиссия признала И. Акименко годным для несения боевой службы с переосвидетельствованием через 6 месяцев.

Он снова вернулся на войну и демобилизовался только в 1946 году в звании старшего лейтенанта запаса. Часть, в которой служил офицер, дислоцировалась в Ташкенте. Ивану Степановичу настойчиво предлагали связать свою дальнейшую жизнь с армией, но он отшутился: дескать, навоевался, пора приступать к мирной жизни.

Бывшему солдату приглянулся южный край, и он решил остаться на юге, выбрав для постоянного места жительства поселок Капланбек Сарыагашского района, расположенный в десятке километров от Ташкента. Окончил Актюбинское педагогическое училище, потом поступил на исторический факультет педагогического института им. Низами в Ташкенте. И на 40 лет стал бессменным учителем истории и обществоведения средней школы им. 50-летия КазССР поселка Капланбек. За это время ни разу не пожалел о сделанном тогда выборе. Он и сейчас считает, что лучшего места для жизни просто нет на земле.

– Иван Акименко – один из четырех участников Великой Отечественной войны, проживающих сегодня в сельском округе Капланбек Сарыагашского района, – говорит Канат Турсынбаев, аким сельского округа Капланбек. – Земляки чтят его заслуги, отмечая вклад в общую Победу над фашизмом и патриотическое воспитание подрастающего поколения в мирное время. Инвалиду Великой Отечественной войны II группы присвоено звание «Почетный гражданин Сарыагашского района».

Местная власть, педагоги и ученики школы опекают фронтовика не только в праздничные дни, но и в будни, справляясь о его здоровье и помогая по хозяйству.