​Мальчишка спас свою семью

О том, что случилось ночью 28 января, рассказал заместитель начальника департамента ЧС по СКО полковник гражданской защиты Нурлан Атыгаев. Никита проснулся от головной боли в удушающем дыму. Самое удивительное – паренек, которого после пришлось госпитализировать в больницу с отравлением угарным газом, вообще смог найти в себе силы подняться – четверо взрослых членов семьи к тому времени были уже без сознания. По родительскому сотовому телефону мальчишка позвонил диспетчеру «скорой помощи».

Там, поняв по слабому голосу паренька, что дело действительно серьезное, немедленно передали сообщение службе «101». Через минуту пожарная машина уже мчалась к дому по улице Лозовского в Рабочем поселке, бойцы успели вовремя вынести пострадавших на свежий воздух и передать их в руки врачей. Причиной едва не случившейся беды оказалась забытая на плите сковорода с остатками пищи.

Теперь волнения позади. За проявленные стойкость и самообладание полковник Нурлан Атыгаев перед строем вручил Никите благодарственное письмо и сотовый телефон. Такие ребята, сказал он, нужны нашей службе. Впрочем, такие нужны всюду. И в школе, где паренек пользуется репутацией доброго, легко находящего общий язык с детьми человека. И дома, где он во всем первый помощник.