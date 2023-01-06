Маленькая трагедия

– Я кошку Бусечку, маму наших котят, берегу, – хвастался Нурланчик, – отгоняю от подъезда собак, половинку печенья из садика для кошки принес.

– Да разве кошек кормят печеньем? – фыркала Полинка. – Я у мамы для Буси целую котлету попросила. Кошка съела и спасибо сказала.

– Разве кошки умеют говорить? – удивился Артур?

– А давайте для Буси попросим у нашей бабушки старое одеяло, – предложил Максат.

Один только Рустам обходил ребячью ватагу, умилявшуюся кошкой и котятами, стороной. Его мама Фаина была сильно недовольна тем, что под лестницей поселилось кошачье семейство.

– Может, кому на пятом этаже и все равно, что эти животные приноровились в нашем подъезде жить, – уткнув руки в бока, у скамейки перед соседками держала речь Фаина, – а у меня одно желание: чтоб этих тварей пришиб какой-нибудь умный человек. Гадить котята, когда подрастут, будут мне под дверь квартиры на первом этаже. Да и лишаем каким одного из детей заразят, и всей ребятне тогда дорога в кождиспансер.

Соседки отмалчивались, с одной стороны, они понимали чистоплотную и опасливую Фаю, с другой стороны, «пришибить» кошачий выводок было жестокой мерой.

Рустамчик очень любил маму и не хотел, чтобы она злилась и расстраивалась из-за котят, поэтому однажды взял увесистую палку, которую с трудом-то и поднимал, и пошел убивать котят. Их мама-кошка бросилась на защиту потомства, и первой досталось ей. Бусин вопль ужаса и боли услышали дети, игравшие в песочнице, но пока они поняли, что что-то произошло, и добежали до подъезда, семилетний Рустам вовсю лупил кошку. Она уже и не сопротивлялась, только дергалась, лежа на асфальте.

Подбежавшие вместе с детьми взрослые быстренько подобрали Бусю и повезли к ветеринару. Дети взялись рыдать.

– Убийца! Ты же настоящий убийца! – кричала Полина, размазывая по щекам грязными руками слезы!

– Ты пашис, – неправильно выговаривая «фашист», зло сжав кулачки, сказал в лицо Рустаму Максат.

– Тебя надо отдать милиционеру, который отведет тебя в тюрьму, – плюнув в Рустама, высказался Нурланчик.

А Артура так потрясло происшествие, что он и сказать ничего не смог, только после еще целую неделю ложился спать не в свою кровать, а рядом с бабушкой. И просил рассказать, что Буся поправляется и что детки ее в безопасности. Их же люди разобрали по квартирам после того случая.

Пашис – теперь по-другому Рустама больше никто из детей не называл. Сначала его это не задевало. Он ведь хотел исполнить мамину мечту избавиться от бродячих животных в подъезде и, значит, поступил хорошо. А то, что это другим не понравилось, ну и пусть, мама же его не ругала. Наоборот, погладила по голове и прижала к себе, когда дети стали его обвинять.

Потом ему надоело, что все его чураются, он стал поколачивать малышню, злиться брошенному вслед слову, и однажды Фаина устроила с соседями разборки. Позвала всех во двор и, приняв позу оскорбленного достоинства, посреди тротуара развела крик:

– Вы своим детишкам скажите, что моего сына обзывать – искать себе проблем. Я за Рустамчика им головы поотрываю! Он, между прочим, ваших детей, может, от заразных болячек спас, а что ему вместо спасибо? Покажу я им всем пашиса! По­думаешь, кошку помойную чуть прибил!

– А разве преступление против животного – не преступление? – переспросила тихая бабушка Артура.

И Фаина села на скамейку, заплакала в голос, замахала в сторону людей руками. Мол, уходите. Выплакалась под старым кленом, зашла в квартиру и села за компьютер давать в Сети объявление о продаже квартиры. Она рассудила, что нужно им с сыном переезжать. Ведь того, что сделано ее, пусть и маленьким, Рустамом, уже не исправишь, Буся умерла в ветлечебнице, но детям об этом никто не решился сказать, Рустамчик ее у ровесников стал изгоем, а растить его дальше надо. И растить человеком.