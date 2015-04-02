«Маленькие армии» – большие проблемы Свежий выпуск 948 Олег ТАРАН

К истории вопроса

Первые упоминания о частных армиях или отрядах наемников восходят к глубокой древности. Например, греческие гоплиты из войска Дария III бились с такими же греками под предводительством Александра Македонского. И не за какую-то там идею, не против македонской экспансии, а за банальные звонкие дарики – персидские золотые монеты.

Сребролюбие и златолюбие приводили к тому, что в разное время почти во всех частях света возникали негосударственные военизированные формирования, которые отстаивали не интересы каких-то стран и правителей, а имели вполне определенную цель – заработать. Впрочем, случалось, когда заказчиками становились и некоторые государства. По-разному называли подобных частников – кондотьерами или ландскнехтами, «дикими гусями» или «псами войны», но одного у них было не отнять – свои деньги они так или иначе отрабатывали, не то на них не было бы спроса, который, как известно, и рождает предложение.

«Юность» и «зрелость» частных военных структур прервало возникновение больших нацио­нальных призывных армий в XIX веке, которые сделали труд наемников невостребованным на добрых полтора столетия. Короткое (где-то на 20 лет) возрождение состоялось во второй половине XX века, когда наемников использовали во время войн в рамках деколонизации Африки.

И вот опять ренессанс – современные частные военные компании (ЧВК).



Цифры и факты

Согласно данным, которые в очередном своем докладе привел руководитель рабочей группы ООН по вопросу использования наемников Антон Катц, глобальный спрос на частные контракт­ные службы безопасности будет ежегодно увеличиваться на 7,4% и в 2016 году достигнет оборота в 244 млрд. долларов. Например, только в 2012 году Министерство обороны США израсходовало 44 млрд. долларов на контракты с ЧВК, выполняющими свои функ­ции за границей. Из них порядка 60% приходилось на Афганистан и Ирак.

Из-за сомалийских пиратов резко расширены операции по охране коммерческого судоходства. Так, в наиболее пиратоопасном районе Индийского океана уже действуют свыше 140 частных военных и охранных фирм.

По количеству личного состава эти «маленькие армии» уже потянут на полнокровные армейские полки, бригады и даже дивизии. Например, крупнейшая в мире ЧВК Blackwater насчитывает порядка 21 тыс. сотрудников на службе и в резерве. В рядах британской фирмы Aegis Defense Services – 5 тыс. бойцов. У других фирм контингенты поскромнее, но тоже немаленькие.

В ЧВК США отмечена одна характерная тенденция – американцы стараются на рискованных операциях использовать больше вооруженных «гастарбайтеров». Например, в Афганистане численность вооруженных бойцов ЧВК на первый квартал 2015 года составляет около 2 000 человек, из которых 500 – граждане США. В Ираке примерно та же картина.

Что касается прибыльности дела, то, по сообщению журнала The Economist, за первое десятилетие XXI века рынок ЧВК из небольшой специализированной ниши превратился в глобальный сектор услуг объемом более 100 млрд. долларов.

Прибылен бизнес, выгодна и работа в нем. Если военнослужащий США получал в Ираке 140–190 долларов в день, то сотрудник уже упомянутой ЧВК Blackwater – 1 222.

Но есть и сопутствующие «сложности». Только та же самая Blackwater потеряла убитыми в Ираке порядка 780 бойцов, которые даже не учитываются в статистике военных потерь.



Решают трудные вопросы…

Чем же стал привлекательным для работодателей частный военный бизнес? Да тем, что небольшие структуры оказались способны решать крупные вопросы, причем иногда даже в масштабах государства. Так, например, в 1995 году во время гражданской войны в Сьерра-Леоне правительство этой страны за 60 млн. долларов наняло южно-африканскую ЧВК Executive Outcomes для борьбы с повстанцами.

Компания быстро сформировала из бывших военнослужащих частей специального назначения ЮАР легкий пехотный батальон, который был оснащен бронетранспортерами, безоткатными орудия­ми и минометами и действовал при поддержке нескольких ударных вертолетов. Подразделению потребовалось лишь около двух недель, чтобы разгромить антиправительственных повстанцев.

Сотрудники другой американской фирмы – MPRI – принимали участие в подготовке армии Хорватии и 5-го корпуса Армии Боснии и Герцеговины перед операцией «Буря», которая закончилась уничтожением Республики Сербская Краина и Республики Западная Босния.

Удачно проявили себя сотрудники британской ЧВК Erinys International во время войны в Ираке в 2003 году. Порядка 6,5 тыс. ее бойцов были отправлены на охрану важных ресурсов страны. Тогда же отличились и частники американо-британского совместного предприятия Northbridge Services Group, которые сыграли не последнюю роль в урегулировании гражданского конфликта в Либерии, приняв сторону повстанцев (LURD). Результатом стало свержение официального правительства и введение в Либерию миротворцев ООН.

Как видим, спектр деятельности ЧВК чрезвычайно широк и разнообразен – они в состоянии работать как на официальные правительства, так и против таковых, поддерживать повстанцев или бороться против сепаратистов.



Любыми методами

О боевых потерях в ЧВК мы уже говорили, пришло время рассказать о методах, направленных на то, чтобы их избежать. Они просты, как все гениальное, правда, совсем не гуманны – частники на всякий случай стреляют первыми. Как ковбои в вестернах. И это начинает создавать определенные трудности…

Незабвенная ЧВК Blackwater – не только самая крупная по количеству сотрудников и боевых потерь, но еще и, пожалуй, самая скандальная. В 2007 году ее бойцы расстреляли 17 мирных жителей Ирака, которые якобы препятствовали передвижению охраняемого ими кортежа с американскими дипломатами.

Примерно в то же время один из сотрудников этой же фирмы убил охранника вице-президента Ирака. И вообще в ходе следствия удалось установить, что служащие фирмы Blackwater за период с 2005 года участвовали почти в двух сотнях перестрелок и, не задумываясь, открывали огонь на поражение, несмотря на право использовать оружие лишь с целью самообороны.

Бойцы Aegis Defense Services «засветились» в ролике британского канала Channel 4, где они стреляли в мирных иракских жителей, точнее, по их машинам, идущим на обгон. Частники из Erinys International попали в центр общественного внимания за жестокое обращение с заключенными. Согласно материалу в британской газете The Observer сотрудники ЧВК нарушили конвенцию по правам человека – во время военного расследования 16-летний уроженец Ирака подвергся жестоким пыткам, которые усугублялись суточным лишением пленника еды и воды.



Частная военная угроза

Существование ЧВК вызывает соблазн у правительств некоторых стран использовать эти «маленькие армии» для непрямого вмешательства в дела других государств. В случае удачи затраты можно окупить за счет противной стороны, а при провале – легко отказаться от солдат, которые не носят знаки различия твоей страны и даже могут не являться ее гражданами. И если в эпоху разрядки мировой напряженности уже немодно на государственном уровне бряцать оружием, то не станут ли ЧВК тем самым последним доводом современных «королей»? Будут ли легитимные наемники использоваться лишь для гуманных акций, и кто станет определять эту самую «гуманность»?

Не менее опасны эти компании и для государств, на территории которых они существуют. Где гарантия, что их не наймет недружественная страна для проведения подрывных мероприятий в месте дислокации, заплатив столько, что частники забудут про весь свой патриотизм? Впрочем, если откажутся это делать местные бойцы, руководитель ЧВК сможет найти иностранцев, а сумма контракта позволит их легализовать. Кстати, обратиться за помощью к ним могут и сепаратисты, и радикалы, замаскировав свои истинные замыслы или даже не делая этого.

Другой момент. Мы видели разницу в оплате между военнослужащими и частниками. Это создает возможность для ослабления армейских и полицейских структур стран за счет оттока оттуда к частникам наиболее профессиональных и способных сотрудников.

К тому же не возникнет ли соблазн у определенных деловых или политических кругов давить на местные власти и даже правительства, имея в рукаве такой «козырь», как маленькие частные армии? Насколько они управляемы и регулируемы?

И еще – насколько все-таки профессиональны частные бойцы? Растущий список жертв среди мирного населения в странах использования ЧВК пока свидетельствует об обратном.



Подготовлено по материалам из зарубежных СМИ



