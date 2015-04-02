"Маленькие армии" – большие проблемы

Первые упоминания о частных армиях или отрядах наемников восходят к глубокой древности. Например, греческие гоплиты из войска Дария III бились с такими же греками под предводительством Александра Македонского. И не за какую-то там идею, не против македонской экспансии, а за банальные звонкие дарики – персидские золотые монеты.Сребролюбие и златолюбие приводили к тому, что в разное время почти во всех частях света возникали негосударственные военизированные формирования, которые отстаивали не интересы каких-то стран и правителей, а имели вполне определенную цель – заработать. Впрочем, случалось, когда заказчиками становились и некоторые государства. По-разному называли подобных частников – кондотьерами или ландскнехтами, "дикими гусями" или "псами войны", но одного у них было не отнять – свои деньги они так или иначе отрабатывали, не то на них не было бы спроса, который, как известно, и рождает предложение."Юность" и "зрелость" частных военных структур прервало возникновение больших нацио­нальных призывных армий в XIX веке, которые сделали труд наемников невостребованным на добрых полтора столетия. Короткое (где-то на 20 лет) возрождение состоялось во второй половине XX века, когда наемников использовали во время войн в рамках деколонизации Африки.И вот опять ренессанс – современные частные военные компании (ЧВК).Согласно данным, которые в очередном своем докладе привел руководитель рабочей группы ООН по вопросу использования наемников Антон Катц, глобальный спрос на частные контракт­ные службы безопасности будет ежегодно увеличиваться на 7,4% и в 2016 году достигнет оборота в 244 млрд. долларов. Например, только в 2012 году Министерство обороны США израсходовало 44 млрд. долларов на контракты с ЧВК, выполняющими свои функ­ции за границей. Из них порядка 60% приходилось на Афганистан и Ирак.Из-за сомалийских пиратов резко расширены операции по охране коммерческого судоходства. Так, в наиболее пиратоопасном районе Индийского океана уже действуют свыше 140 частных военных и охранных фирм.По количеству личного состава эти "маленькие армии" уже потянут на полнокровные армейские полки, бригады и даже дивизии. Например, крупнейшая в мире ЧВК Blackwater насчитывает порядка 21 тыс. сотрудников на службе и в резерве. В рядах британской фирмы Aegis Defense Services – 5 тыс. бойцов. У других фирм контингенты поскромнее, но тоже немаленькие.В ЧВК США отмечена одна характерная тенденция – американцы стараются на рискованных операциях использовать больше вооруженных "гастарбайтеров". Например, в Афганистане численность вооруженных бойцов ЧВК на первый квартал 2015 года составляет около 2 000 человек, из которых 500 – граждане США. В Ираке примерно та же картина.Что касается прибыльности дела, то, по сообщению журнала The Economist, за первое десятилетие XXI века рынок ЧВК из небольшой специализированной ниши превратился в глобальный сектор услуг объемом более 100 млрд. долларов.Прибылен бизнес, выгодна и работа в нем. Если военнослужащий США получал в Ираке 140–190 долларов в день, то сотрудник уже упомянутой ЧВК Blackwater – 1 222.Но есть и сопутствующие "сложности". Только та же самая Blackwater потеряла убитыми в Ираке порядка 780 бойцов, которые даже не учитываются в статистике военных потерь.Чем же стал привлекательным для работодателей частный военный бизнес? Да тем, что небольшие структуры оказались способны решать крупные вопросы, причем иногда даже в масштабах государства. Так, например, в 1995 году во время гражданской войны в Сьерра-Леоне правительство этой страны за 60 млн. долларов наняло южно-африканскую ЧВК Executive Outcomes для борьбы с повстанцами.Компания быстро сформировала из бывших военнослужащих частей специального назначения ЮАР легкий пехотный батальон, который был оснащен бронетранспортерами, безоткатными орудия­ми и минометами и действовал при поддержке нескольких ударных вертолетов.Подразделению потребовалось лишь около двух недель, чтобы разгромить антиправительственных повстанцев.Сотрудники другой американской фирмы – MPRI – принимали участие в подготовке армии Хорватии и 5-го корпуса Армии Боснии и Герцеговины перед операцией "Буря", которая закончилась уничтожением Республики Сербская Краина и Республики Западная Босния.Удачно проявили себя сотрудники британской ЧВК Erinys International во время войны в Ираке в 2003 году. Порядка 6,5 тыс. ее бойцов были отправлены на охрану важных ресурсов страны. Тогда же отличились и частники американо-британского совместного предприятия Northbridge Services Group, которые сыграли не последнюю роль в урегулировании гражданского конфликта в Либерии, приняв сторону повстанцев (LURD). Результатом стало свержение официального правительства и введение в Либерию миротворцев ООН.Как видим, спектр деятельности ЧВК чрезвычайно широк и разнообразен – они в состоянии работать как на официальные правительства, так и против таковых, поддерживать повстанцев или бороться против сепаратистов.О боевых потерях в ЧВК мы уже говорили, пришло время рассказать о методах, направленных на то, чтобы их избежать. Они просты, как все гениальное, правда, совсем не гуманны – частники на всякий случай стреляют первыми. Как ковбои в вестернах. И это начинает создавать определенные трудности…Незабвенная ЧВК Blackwater – не только самая крупная по количеству сотрудников и боевых потерь, но еще и, пожалуй, самая скандальная. В 2007 году ее бойцы расстреляли 17 мирных жителей Ирака, которые якобы препятствовали передвижению охраняемого ими кортежа с американскими дипломатами.Примерно в то же время один из сотрудников этой же фирмы убил охранника вице-президента Ирака. И вообще в ходе следствия удалось установить, что служащие фирмы Blackwater за период с 2005 года участвовали почти в двух сотнях перестрелок и, не задумываясь, открывали огонь на поражение, несмотря на право использовать оружие лишь с целью самообороны.Бойцы Aegis Defense Services "засветились" в ролике британского канала Channel 4, где они стреляли в мирных иракских жителей, точнее, по их машинам, идущим на обгон. Частники из Erinys International попали в центр общественного внимания за жестокое обращение с заключенными.Согласно материалу в британской газете The Observer сотрудники ЧВК нарушили конвенцию по правам человека – во время военного расследования 16-летний уроженец Ирака подвергся жестоким пыткам, которые усугублялись суточным лишением пленника еды и воды.Существование ЧВК вызывает соблазн у правительств некоторых стран использовать эти «маленькие армии» для непрямого вмешательства в дела других государств. В случае удачи затраты можно окупить за счет противной стороны, а при провале – легко отказаться от солдат, которые не носят знаки различия твоей страны и даже могут не являться ее гражданами. И если в эпоху разрядки мировой напряженности уже немодно на государственном уровне бряцать оружием, то не станут ли ЧВК тем самым последним доводом современных "королей"?Будут ли легитимные наемники использоваться лишь для гуманных акций, и кто станет определять эту самую "гуманность"?Не менее опасны эти компании и для государств, на территории которых они существуют. Где гарантия, что их не наймет недружественная страна для проведения подрывных мероприятий в месте дислокации, заплатив столько, что частники забудут про весь свой патриотизм? Впрочем, если откажутся это делать местные бойцы, руководитель ЧВК сможет найти иностранцев, а сумма контракта позволит их легализовать. Кстати, обратиться за помощью к ним могут и сепаратисты, и радикалы, замаскировав свои истинные замыслы или даже не делая этого.Другой момент. Мы видели разницу в оплате между военнослужащими и частниками. Это создает возможность для ослабления армейских и полицейских структур стран за счет оттока оттуда к частникам наиболее профессиональных и способных сотрудников.К тому же не возникнет ли соблазн у определенных деловых или политических кругов давить на местные власти и даже правительства, имея в рукаве такой "козырь", как маленькие частные армии? Насколько они управляемы и регулируемы?И еще – насколько все-таки профессиональны частные бойцы? Растущий список жертв среди мирного населения в странах использования ЧВК пока свидетельствует об обратном.