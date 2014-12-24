Маленькие герои Свежий выпуск 595 Уак МАНБЕТЕЕВ, Алматы

По сложившейся доброй традиции у новогодней елки-красавицы здесь собирают детей каждый год. В преддверии наступающего 2015-го гостями яркого праздника стали дети с ограниченными возможностями. Более 300 ребятишек, находящихся под патронатом Национального научно-практического центра коррекционной педагогики, фондов «Аутизм победим», «Ашык Алем» и «Эльдани», центров «АРДИ», «Кенес» и «Томатис», а также городской детской поликлиники № 8, окунулись в волшебный мир сказки.

Все они оказались участниками увлекательной программы «Новый год в подводном царстве». Перед детьми выступили самые любимые сказочные персонажи – от Нептуна с Русалочкой до Ихтиандра и Золотой Рыбки. А самые добрые на свете Дед Мороз и Снегурочка провели с ребятами интересные игры и творческие конкурсы, вовлекли их в водоворот зажигательных танцев и, самое главное, вручили каждому ребенку столь желанный новогодний подарок. В нем, помимо обязательных конфет и мандаринов, оказались и необходимые развивающие игры и книжки. После дружного и веселого хоровода вокруг елки на ней наконец-то зажглись разноцветные огни. Праздничное новогоднее представление в Фонде Первого Президента надолго запомнится детям с ограниченными возможностями, но с безграничным желанием жить и творить. Их пример ежедневного мужества и стойкости поражает – среди сказочных персонажей они выглядели настоящими маленькими героями. Из жизни.



