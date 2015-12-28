Маленькие казахстанцы отправили более трех тысяч писем Деду Морозу

Более трех тысяч казахстанских детей отправили письма со своими новогодними желаниями Деду Морозу, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу АО "Казпочта".
Национальный почтовый оператор завершил прием писем по акции
"Напиши письмо Деду Морозу". В этом году каждый желающий может принять участие в акции, выбрать письмо и осуществить мечту ребенка. Часть детских писем размещена на портале www.post.kz
.
В настоящий момент письма обработаны комиссией, состоящей из партнеров, подарки и красочные ответы от Деда Мороза направлены в регионы страны. Вручать подарки будут сотрудники компании, партнеры и представители СМИ, переодетые в сказочного персонажа и его внучку – Снегурочку.
"В этом году мы получили рекордное количество писем – 3 752 письма. Большая часть подарков будет вручена до Нового года. Вручение оставшихся подарков продолжится до старого нового года, то есть до 13 января. К сожалению, мы получили 257 писем без обратного адреса и не можем ответить отправителям", – прокомментировали в пресс-службе Казпочты.
Напоминаем, что в преддверии нового года в центральных отделениях Казпочты в областных центрах республики, а также в сети ТРЦ "Мега" в Астане, Алматы и Актобе были размещены специальные почтовые ящики для писем Деду Морозу.
Партнерами акции стали ДБ АО "Банк Хоум Кредит", АО "Казахинстрах", "СИНЭК", Samsung Electronics, Beeline Казахстан, журналом "OYLA", "Alina Paint", Henkel и другие.