Маленькие помощники в большом деле

Памятки, мини-словари, брошюры, сборники, диски с видео-уроками – такой разнообразный раздаточный материал подготовили в текущем году специалисты областного учебно-методического центра «Тiл». Все материалы составлены опытными преподавателями с учетом запросов и особенностей слушателей курсов государственного языка.

Красочные брошюры небольшого формата посвящены разным темам и содержат самую важную информацию. Для слушателей курсов, особенно тех, которые только начинают практиковаться в разговорном казахском, такие «шпаргалки» очень удобны. Например, в мини-словаре «50-100-150», предназначенном для похода в ЦОН, на основе полусотни самых употребляемых в этой сфере слов собраны также фразы и предложения, которые помогут задать вопрос, поддержать разговор, понять объявления. Несколько словарей этой серии предназначены для посещения поликлиники, магазинов и кафе, они способствуют активной языковой практике слушателей курсов в повседневной жизни.

– На курсы государственного языка я хожу второй месяц, –рассказывает Виктория Герман. – Каж­дое занятие мы проходим новые темы и обязательно закреп­ляем пройденные. Однако вне учебных стен, когда начинаешь разговор на казахском языке, не всегда вовремя можешь вспомнить те или иные слова – сильно сказывается волнение, а искать в телефоне тоже не совсем удобно. В такие моменты очень помогают эти брошюры, где быстро находишь нужные фразы, а уже дальше в памяти обычно «всплывает» пройденный материал по этой теме.

Сейчас по области Жетысу занятия в филиалах учебно-методического центра «Тiл» посещают почти три тысячи человек. Все слушатели, в зависимости от уровня владения языком, разделены на группы. Принципу «от простого к сложному» подчинен и учебный процесс, и раздаточные материалы. Среди них как совсем простые памятки-листовки с картинками и самыми ходовыми ситуативными фразами, так и полноценные учебные пособия для тех, кто уже глубоко изучает определенные темы на государственном языке, расширяя знания и активно пополняя словарный запас.

– Нашими специалистами подготовлены пособия, посвященные теме семьи, состоящие из четырех частей, каждая из которых предназначена для слушателей разного уровня, – приводит пример руководитель отдела учебно-методического центра «Тiл» Мольдир Куандык, демонстрируя разноцветные буклеты. – Так, начинающая группа изучает самый простой состав семьи, составляет диалоги, отвечает на вопросы о них. На уровне А2 эти знания дополняются более дальними родственными связями. На следующем этапе обучения в материалах уже подробно рассказывается про роли балдыз, жеңге, бөле и других участников семейно-родовых отношений. Помимо печатных изданий нашими специалистами подготовлено 100 видеоуроков, которые также разделены по темам и уровням.

Стоит подчеркнуть, что только видео- и печатными версиями пособия-помощники не ограничены: на каждой странице есть QR- код, открывающий мобильный вариант словарей или сборников упражнений, где в аудиоформате можно еще и прослушать правильное произношение написанного. Такая всесторонняя постоянная разговорная прак­тика, чтение, работа с аудио- и видеконтентом помогают лучше усваивать полученные знания, делая процесс более понятным и увлекательным, говорят авторы материалов. А в ближайшее время их перечень пополнят новые полезные работы, упор в которых будет сделан на грамматику. Кроме того, с конца октября при центре «Тiл» начнет работу разговорный клуб «Қазақша сөйлейік» для представителей различных этносов. В течение полутора месяцев все желающие смогут развивать здесь устную речь.