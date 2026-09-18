Маленькие радости

Конечно, можно сказать, что это глупость – взрослый человек радуется губке. Но все чаще думаю, что именно из таких вот глупостей и состоит значительная часть нашего хорошего настроения. Просто мы их почему-то не «считываем».

А еще я почти каждый день выхожу на пробежку в парк. Вернее, хожу быстрым шагом, так полезнее, в том числе для настроения: успеваю замечать что-то ново-приятное на этом хоженом-перехоженом маршруте. Вот зацвели цветы, которые, казалось, вчера еще только проклевывались сквозь траву. Вот тонкие ветки дерева изящно гнутся на ветру, поблескивая листиками на солнце. Или – велосипед: кто-то примостил его на тропинке так живописно, что рука сама тянется к телефону, чтобы сделать кадр.

А иногда я замедляюсь и просто иду неторопливо, подняв голову в совершенно невероятное небо. По нему только что прочертил свой путь самолет, и ровная белая черта постепенно расползается по голубизне рыхлыми комочками, дорисовывая небесный пейзаж.

Из недавнего настроенческого: под маленьким мостком разминались две юные балерины. Тоненькие, в спортивной одежде, они тянули носочки, выводили элегантные па. Картинка была немного сюрреалис­тичной: полупустой парк, накрапывающий дождик, беговая дорожка, ныряющая под мостик, и в полутемной арке моста – силуэты... И опять случилось это странное чувство – на душе вдруг стало хорошо!

И таких моментов – десятки каждый день. Наверное, мы просто стали слишком избалованными эмоциями, впечатлениями, поездками, уже ничем нас не удивить. А ведь иногда стоит обратить внимание на совсем другие подарки. Запах кофе по утрам – это не столько про бодрость, сколько про ощущение жизни; наглаженное постельное белье – да что может быть приятнее? Я, например, ежедневно прихожу в восторг от радуги, которая селится в спальной после обеда: солнечный луч преломляется в гранях зеркала, отскакивая на покрывало разноцветной змейкой. Даже кошки приходят полюбоваться: разваливаются на кровати, и радуга бежит уже прямо по ним. Поверьте на слово – это действительно какое-то волшебство!

Просто мы, наверное, слишком взрослые и занятые стали – некогда радоваться и удивляться мелочам. Просто не успеваем замечать, сколько вокруг интересного, удивительного, потому что или сидим, утонув в компьютерах и телефонах, или бесконечно решаем бытовые вопросы.

Как-то бросилось мне в глаза: идет по тротуару женщина, несет пакет, сумка через плечо. И такая она была... опустевшая, что ли: взгляд, походка, «грустные» плечи – она даже не смотрела прямо, только под ноги. Захотелось подойти и встряхнуть, может, даже чем-то угостить.

Конечно, я постеснялась. Потом жалела: а вдруг у меня получилось бы хоть на короткое время ее чем-то порадовать?