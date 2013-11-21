Маленькие сказочные действа

Культура
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Увидеть и послушать «живой» симфонический оркестр пришли все, кто хочет приобщить своих детей к классической музыке. Благодаря спонсорам концерт посетили воспитанники детских домов, благотворительных фондов, дети с ограниченными возможностями из Ассоциации родителей детей-инвалидов, детского дома «Ковчег» (Талгар), приюта отца Софрония, ОФ «Ашык Алем». Государственный академический симфонический оркестр РК, маэстро Ренат Салаватов и Юрий Аравин рассказали им замечательную сказку «Петя и Волк». В далеком 1936 году ее написал для чтеца и оркестра композитор Сергей Прокофьев, который очень хотел донести до ребенка с его искренним, светлым восприятием благородные чувства и вечные ценности. Вот и сегодня любознательные малыши познакомились с инструментами оркестра, узнали, что мальчик Петя «говорит» голосом скрипки, Птичка – заливается флейтой, а Волк порыкивает, как валторна.

– Когда-то абонементные циклы были очень распространены, – напомнил заслуженный деятель РК Юрий Аравин. – Существовали абонементы стационарные и выездные, когда концертные бригады колесили по школам, профтехучилищам, институтам и санаториям. После развала Союза абонементы сошли на нет. Сегодня, спустя 20 лет, они возрождаются.

По словам музыковеда, абонементы выполняют образовательно-воспитательную функцию. Идеально, когда дети приходят вместе с родителями. Ведь семейное общение очень важно. Серьезная музыка – не попса, ей не нужна широкая реклама, ей пристала доверительность. И организаторы руководствовались принципом сарафанного радио: если первый концерт придется зрителю по душе, весть о нем разнесется быстрее молнии.

Годовой абонемент состоит из 5 концертов. В программе – произведения П. Чайковского, Г. Жубановой, С. Прокофьева, А. Лядова, Э. Грига.

Наталья ВАЛУЙСКАЯ, Алматы

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